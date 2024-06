Galaxy Buds 3 : un leak révèle le design, enfin le AirPods killer ?

Alors que le Samsung Galaxy Unpacked 2024 approche à grands pas, l'événement a fait l'objet de nombreuses fuites. Et parmi celles-ci, il s'avère que les très attendus Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro vont sortir.

Selon de nombreuses rumeurs, cet événement aura lieu le 10 juillet 2024, à partir de 6 AM PT, 9 AM ET, 2 PM BST ou 11 PM ACT). Et voici ce qu'il y a à dire sur ce produit.

De nouveaux écouteurs en perspective

Il y a un peu plus d'une semaine, il a été confirmé que la prochaine gamme d'écouteurs de Samsung sortirait. Il s'agit des Galaxy Buds 3. Leur design serait en tige, ce qui fait écho à celui des AirPods d'Apple. La fuite a été repérée sur X (anciennement Twitter) dans un post du leaker de Samsung @AssembleDebug.

Des images ont notamment été trouvées dans l'application Samsung Members. Cette fuite laisse alors entendre que ce nouvel ensemble d'appareil prendrait en charge une nouvelle fonction de » pincement » pour la lecture de la musique. Cependant, on ne sait pas si cette fonctionnalité sera disponible sur les modèles standard et Pro, ou si elle n'apparaîtra que sur l'un d'entre eux.

Les Galaxy Buds 3 fonctionneront comme les AirPods ?

Bien que les images divulguées n'expliquent pas en détail comment le geste de pincement fonctionnera ni ce qu'il fera exactement, il fonctionnera. Ce sera sans doute de la même manière que les AirPods et la nouvelle fonction Chat GPT de Nothing.

Il suffira de pincer les tiges pour jouer de la musique ou parler à un chatbot (Nothing) pour contrôler la lecture de la musique. Puis, ce sera le même procédé pour mettre en pause, sauter et lire les chansons précédentes.

Une conception pensée autrement

Avec l'arrivée de ces nouvelles Galaxy Buds 3, il est évident que Samsung est en train de changer de cap. De cette manière, il sera sans doute plus simple d'adopter des caractéristiques trouvées dans d'autres modèles d'écouteurs à « tête de brosse à dents ». Mais il est certains qu'ils s'éloignent du design des Galaxy Buds 2 en forme de bourgeons.

Étonnamment, c'est la première fois que Samsung fait un clin d'œil au design d'Apple. La fuite de la caractéristique de pincement montre que Samsung prête une attention particulière à ses concurrents.

Samsung, en retard en copiant Apple maintenant ?

Si les Galaxy Buds 3 auront une fonction de pincement pour contrôler la lecture de votre musique, cela ne signifie pas que la marque copie Apple à 100 %. Les Galaxy Buds ont une option de traduction qui permet d'effectuer une communication sans barrière de langue. Et seul l'avenir nous dira si cette fonction sera prise en charge par le pincement.

Ensuite, alors que Samsung s'apprête à mettre ses Galaxy Buds à jour, Apple commence à réfléchir à l'avenir des AirPods. En termes de copie, c'est eux qui cherchent à faire en sorte d'intégrer Siri à ces appareils. Dans la mise à jour iOS 18, vous pourrez répondre à Siri. Cela en secouant la tête avec les AirPods Pro 2. Et cela sans avoir à appuyer sur vos écouteurs.

