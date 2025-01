Galaxy Unpacked : tout ce qu’il faut retenir de l’événement Samsung !

Après des mois de rumeurs, Samsung a révélé ses nouveautés lors du Galaxy Unpacked 2025 : les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Et, surprise, le Galaxy S25 Edge fait aussi son apparition !

Le 22 janvier 2025, Samsung a ébloui le monde avec son Galaxy Unpacked. Cet événement, très attendu par les passionnés de technologie, a dévoilé des nouveautés majeures.

Parmi elles, la nouvelle série Galaxy S25 et des avancées spectaculaires en intelligence artificielle. Mais cette fois, Samsung n’a pas seulement joué sur la puissance. Il a aussi des surpris ! Voyons cela en détail.

Galaxy S25 et S25+ : des classiques modernisés, mais toujours aussi efficaces !

Quand je disais que Samsung sait innover, ces modèles en sont la preuve. Les Galaxy S25 et S25+ se dévoilent avec un design raffiné, plus fin et plus léger. Vous sentez déjà la différence dans la main, croyez-moi !

Mais là où ça devient intéressant, c’est sous le capot… Cette fois, Samsung a remplacé l’ancienne puce Exynos 2400 par le puissant Snapdragon 8 Elite. Résultat ? Des performances améliorées, une navigation plus fluide et une gestion multitâche impeccable.

Et à ce propos, cette puce apporte des nouveautés pratiques : le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. En plus de ces avancées, les deux modèles intègrent 12 Go de mémoire vive, assurant une navigation rapide et fluide.

Vous aimez le streaming ? Ou jouer en ligne sans latence ? Ces smartphones ne vous décevront pas !

Côté affichage, les Galaxy S25 et S25+ restent fidèles à leurs tailles d’écran habituelles. Le S25 offre une dalle de 6,2 pouces en Full HD+, tandis que le S25+ s’équipe d’un écran de 6,7 pouces en QHD+.

En revanche, sur le volet photo, rien de véritablement nouveau… Mais bon, le triple module photo de la génération précédente garantit toujours des clichés nets et précis.

Galaxy S25 Ultra : un géant, tout simplement

Lorsque le Galaxy S25 Ultra a été présenté, les regards se sont tournés avec admiration. Il s’agit du modèle phare, et nul doute qu’il mérite ce statut.

Commençons par l’écran, qui impressionne tout de suite : une dalle Amoled QHD+ de 6,9 pouces, légèrement plus grande que celle du modèle précédent. Et bien sûr, la protection Gorilla Glass Armor 2 vient renforcer sa solidité. Le châssis en titane, quant à lui, apporte une élégance unique et une robustesse inégalée.

Mais là encore, la puissance est au cœur de l’expérience. Avec une version surcadencée du Snapdragon 8 Elite atteignant 4,47 GHz, ce smartphone offre une fluidité incroyable.

Vous ouvrez des applications ? Tout s’exécute sans délai ! En plus, sa batterie de 5 000 mAh assure une autonomie généreuse, même lors d’un usage intensif.

Et si on parlait photo ? Avec un capteur principal de 200 mégapixels, le S25 Ultra capture des détails saisissants. Ensuite, citons l’ultra grand-angle de 50 mégapixels et les téléobjectifs, parfaits pour les prises à distance.

Chaque cliché devient une véritable œuvre d’art… Enfin, rappelons que le S-Pen est toujours présent, fidèle compagnon des professionnels et des créatifs.

Le Galaxy S25 Edge et l’IA volent la vedette au Galaxy Unpacked 2025

Bon, Samsung ne s’est pas arrêté là ! La firme a aussi surpris avec le Galaxy S25 Edge. Ce modèle, ultra-fin, se distingue par son épaisseur estimée à seulement 6,4 mm. Et si cela ne suffisait pas, son design minimaliste, avec deux caméras à l’arrière, intrigue déjà.

Toutefois, les informations techniques restent limitées pour le moment. Selon les rumeurs, ce téléphone pourrait séduire ceux qui privilégient l’élégance et la légèreté.

Alors que le mystère persiste, les premières photos partagées lors de l’événement laissent entrevoir un appareil unique.

Samsung Galaxy S25 Edge 😍

it could be released in April 2025🚨

— Lakhwinder Singh (@lakhwinder086) January 23, 2025

En plus de ses modèles, Samsung a misé sur l’intelligence artificielle pour impressionner son audience. D’ailleurs, des fonctionnalités comme « Circle to Search » évoluent avec des capacités de recherche audio. Ce petit détail pourrait changer la manière d’interagir avec son smartphone.

En parallèle, « Select AI » offre des recommandations adaptées aux contenus affichés. Imaginez une intelligence artificielle qui anticipe vos besoins en temps réel… Prometteur, non ?

Enfin, citons « Gemini Live », une technologie révolutionnaire qui permet de converser avec l’IA en langage naturel.

Alors, quelle nouveauté des Galaxy S25 vous impressionne le plus et pourquoi ? N’hésitez pas à partager vos impressions et à donner votre avis en commentaires !

