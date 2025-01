Samsung dévoile enfin le Galaxy S25 ! Tout savoir sur ce smartphone dopé à l’IA

Roulement de tambour !!! Le Samsung Galaxy S25 est enfin là. Un smartphone qui mêle puissance, design et IA comme jamais auparavant. Préparez-vous à explorer un concentré d’innovations ! Écran époustouflant, appareil photo boosté par l’IA, et un système d’exploitation repensé pour vous faciliter la vie.

Samsung vient de lever le rideau sur son dernier smartphone phare, le Galaxy S25. Avec son lot d’innovations technologiques, un design revu et un véritable coup de boost pour l’IA, ce smartphone semble taillé pour répondre à toutes nos attentes.

Disponibles en trois versions, S25, S25 Plus et S25 Ultra, ces modèles redéfinissent les standards avec des performances de haut vol, des fonctionnalités axées sur l’IA, et un système d’exploitation encore plus intuitif. Et bonne nouvelle, le Galaxy S25 conserve des prix compétitifs malgré toutes ses avancées.

Galaxy S25, le nouveau fleuron de Samsung

Ça y est, Samsung a dévoilé le Galaxy S25. Ce nouveau smartphone, accompagné de ses variantes Plus et Ultra, marque une étape importante avec des fonctionnalités dopées à l’IA. Je te fais un petit topo sur tout ce qu’il faut savoir !

Côté design, cette année, Samsung a opté pour des angles plus arrondis, ce qui donne un look plus doux et moderne. Les modèles S25 et S25 Plus partagent aussi ce style, avec des modules photo subtils, mais reconnaissables à l’arrière.

Niveau taille, vous avez 6,2 pouces FHD pour le modèle standard et 6,7 pouces QHD pour le S25 Plus. Les écrans AMOLED 120 Hz quant à eux affichent une luminosité de 2 600 nits.

Pour la couleur, vous aurez le choix entre le bleu marine, le vert menthe, le gris argenté, et des exclusivités en ligne comme le rouge corail, le rose doré ou le bleu glacier.

Le Snapdragon 8 Elite fait le show

Sous le capot, le Galaxy S25 embarque le Snapdragon 8 Elite, un processeur très puissant conçu spécialement pour ces modèles. Ce n’est pas juste une bête de course pour les jeux ou les applis lourdes, c’est aussi un allié pour les tâches IA.

Et avec 12 Go de RAM, multitâcher devient un jeu d’enfant. Ajoutez à ça une gestion thermique améliorée grâce à une chambre à vapeur 15 % plus grande.

Par ailleurs, Samsung joue la continuité avec des batteries de 4 000 mAh pour le S25 et 4 900 mAh pour le S25 Plus. Recharge rapide et sans fil sont aussi au programme. Pour le stockage, les options vont de 128 Go à 512 Go.

L’IA au service de vos clichés

Côté appareil photo, nous restons sur du solide avec 50 MP pour le capteur principal, 12 MP ultra-grand-angle et 10 MP téléobjectif 3x.

Mais ce qui change tout, c’est le moteur ProVisual. Grâce à l’IA, vos photos en basse lumière gagnent en netteté et détails. Et pour les vidéastes, Samsung propose un format Galaxy Log ultra-modifiable. La 8K/30 ips reste au rendez-vous pour les amateurs de haute définition.

Une autre petite pépite, c’est un nouvel outil d’édition vidéo effaceur audio. Ce dernier vous permettra de régler le volume des bruits de fond ou des voix séparément.

Le Galaxy S25 pousse l’IA encore plus loin avec Galaxy AI. L’AI Select, par exemple, encadre un objet sur l’écran. Vous pouvez le transformer en GIF ou le modifier en un clic. Le Now Bar, c‘est comme l’îlot dynamique des iPhones, mais avec une touche Samsung. Notifications, rappels ou événements, tout est à portée de main.

Découvrez aussi le Now Brief, un résumé intelligent de votre journée ou des infos essentielles avant de dormir. Et ce n’est pas fini ! Avec Android 15 et One UI 7, Samsung promet jusqu’à 7 ans de mises à jour, une première !

Prix et disponibilité du Galaxy S25

Les précommandes sont ouvertes le 22 janvier et la sortie officielle est prévue pour le 7 février. Les tarifs ? Pour le Galaxy S25, c’est à partir de 899 € et le Galaxy S25 Plus à partir de 1169 €. Le S25 Ultra démarre à 1469 €, mais c’est une autre histoire (restez à l’écoute pour ça !).

Alors, que pensez-vous du Galaxy S25 ? Ce smartphone tient-il ses promesses selon vous ? Partagez vos impressions en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.