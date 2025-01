Samsung Galaxy S25 : les nouveautés IA dévoilées par une vidéo en fuite !

Une vidéo d’Android Headlines a dévoilé les nouveautés du Samsung Galaxy S25. Mais malheureusement, elle a disparu aussi vite qu’elle est apparue.

Le Samsung Galaxy S25, attendu pour aujourd’hui (22 janvier), fait déjà vibrer les fans de technologie ! Une vidéo récemment divulguée a révélé des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et des améliorations surprenantes en photographie.

Le Samsung Galaxy S25 offre une expérience personnalisée grâce à Google Gemini

La collaboration entre Samsung et Google Gemini suscite un grand intérêt. En effet, cet assistant IA est au cœur des nouveautés. Grâce à « Now Brief », les utilisateurs accèdent rapidement à des informations essentielles : qualité du sommeil, météo ou encore notifications importantes. Ce widget, visible dès l’écran de verrouillage, s’adapte à chaque besoin.

À cela s’ajoute un autre outil puissant, « Now Bar ». Ce widget affiche un résumé quotidien des données personnelles, notamment celles liées à la santé. Par ailleurs, lorsqu’une smartwatch est connectée, cet outil devient encore plus pertinent !

D’ailleurs, l’activation de Google Gemini a été simplifiée : un appui long sur le bouton latéral suffit. Or, cette nouveauté améliore considérablement l’expérience utilisateur comparée aux gestes disponibles dans One UI 6. C’est aussi un exemple parfait de la volonté de Samsung d’offrir des interactions fluides.

Des vidéos nocturnes éblouissantes et un son cristallin

Samsung place la barre encore plus haut avec « Nightography », une fonctionnalité dédiée à la photographie nocturne.

Les démonstrations comparatives sont impressionnantes : les vidéos capturées dans l’obscurité sont plus lumineuses, plus nettes ! Alors selon les experts, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait bien redéfinir les standards de la photo de nuit.

Mais ce n’est pas tout ! Samsung introduit aussi « ProScaler », une technologie d’upscaling basée sur l’intelligence artificielle. Cette fonction rend chaque image réaliste et d’une netteté spectaculaire, même en basse résolution.

Côté son, « Audio Eraser » offre une expérience tout aussi bluffante. Cet outil, comparable à celui des smartphones Pixel, élimine les bruits parasites des vidéos.

Ainsi, les utilisateurs peuvent se concentrer sur l’essentiel, que ce soit une conversation, de la musique ou un bruit naturel.

La vidéo se termine par une vue d’ensemble des appareils de la série Galaxy S25. Et devinez quoi ? Cela inclut trois appareils visibles de dos et un aperçu de face du Galaxy S25 Ultra.

Contrairement aux rumeurs, le Galaxy S25 Slim ne fait pas partie de cette présentation. Ce modèle devrait arriver plus tard, au printemps.

Mais à part cela, j’ai aussi entendu dire que l’accès gratuit à Galaxy AI pourrait prendre fin dès 2025. Cela signifie que les utilisateurs pourraient devoir payer pour continuer à profiter des avantages de l’intelligence artificielle.

Quel aspect du Samsung Galaxy S25 vous intrigue le plus : son intelligence artificielle ou ses performances photo ?

