Samsung Galaxy S25 Slim : ce leak révèle le smartphone incroyablement fin

Oh, la gamme Samsung Galaxy S25, on en entend parler partout. Dans mes précédents articles, par exemple, j’ai des tonnes d’informations (design, prix, performance) sur le modèle standard, l’Ultra et même le Plus.

Cette fois, par contre, je vais vous parler de la Galaxy S25 Slim. Mercredi, le 15 janvier, OnLeaks et Smartprix ont dévoilé les rendus qu’ils lui attribuent. Découvrons-les ensemble !

Galaxy S25 Slim : À quoi devons-nous s’attendre ?

Les images montrent un smartphone au design minimaliste. Son allure rappelle celle du Galaxy S24 et des récents leaks du Galaxy S25, avec des bords plats et un cadre métallique élégant.

Ce qui le distingue vraiment, c’est son épaisseur. Samsung l’a réduite à 6,4 mm, soit 1,2 mm de moins que son prédécesseur. À côté, le Galaxy S25 Ultra, avec ses 8,2 mm, paraîttra presque massif.

Avec ses dimensions de 159 x 76 x 6,4 mm, le Galaxy S25 Slim s’impose parmi les modèles les plus minces jamais conçus par Samsung. Toutefois, la palme de la finesse revient toujours au Galaxy A8 de 2015, qui affichait un profil de seulement 5,9 mm.

Le smartphone devrait être équipé d’un écran d’environ 6,8 pouces, le plaçant entre le S25+ et le S25 Ultra dans la gamme.

Côté photographie, le S25 Slim va impressionner avec ses trois caméras à l’arrière. Il intégrerait un capteur principal de 200 MP, un ultra-grand-angle de 50 MP et un téléobjectif 50 MP offrant un zoom optique 3,5X.

Ce dernier bénéficierait du design ALoP (All Lenses on Prism), une innovation plaçant les lentilles devant le prisme. Cela permet de préserver la finesse du téléphone tout en assurant un zoom longue portée performant. Néanmoins, il fera légèrement dépasser l’épaisseur totale à 8,3 mm dans cette zone.

Qu’est-ce qu’on aura sous le capot ?

Sous cette élégante silhouette, le Galaxy S25 Slim profiterait, selon les fuites, du puissant processeur Snapdragon 8 Elite. Le même que celui de ses frères, les autres modèles de la gamme S25. Et il regorgera 12 Go de RAM.

Plus impressionnant encore, le smartphone de Samsung intégrera une batterie en un seul mot “généreuse”, entre 4700 et 5000 mAh. C’est plutôt remarquable pour un appareil d’une telle finesse non ? Ce détail séduira, à soup sûr, les amateurs de designs minimalistes qui ne veulent pas, pour autant, sacrifier l’autonomie.

Samsung ne prévoit pas de présenter ce modèle aux côtés des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra lors de l’événement Galaxy Unpacked le 22 janvier. Son arrivée sur le marché serait plutôt fixée au second trimestre 2025, avec une sortie probable en mai.

Quant au prix, il reste un mystère. Cependant, il devrait – j’en suis certaine – se placer dans la gamme haute du marché. Si vous avez des suppositions sur combien ce smartphone pourrait coûter, n’hésitez pas à nous les partager en commentaire.

Et au fait, lequel des frères Galaxy S25 vous séduit le plus ? Moi, personnellement, je suis mordue du modèle Slim, un smartphone design mais performant c’est tout à fait mon genre. Et vous alors ?

