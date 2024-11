Samsung Galaxy S25 Ultra : une vidéo en fuite dévoile le smartphone haut de gamme !

Une vidéo intrigante du Galaxy S25 Ultra vient de faire surface. Celle-ci pourrait donc dévoiler la future star des smartphones Samsung ! Avec des bords plus doux et un design modernisé, ce prototype promet déjà de faire parler de lui avant son lancement prévu en 2025.

Ainsi, Samsung est en train de repenser son haut de gamme. Cette fuite vidéo du Galaxy S25 Ultra nous donne donc un avant-goût de ce qui nous attend. Les coins arrondis du prototype révélé tranchent donc avec les lignes anguleuses du Galaxy S24 Ultra. Un virage vers un design plus fluide et ergonomique ! Ce changement subtil, mais significatif, pourrait bien séduire les fans de smartphones confortables et élégants.

Une vidéo du Galaxy S25 Ultra qui fait languir les fans

Attendez-vous toujours avec impatience chaque nouvelle sortie de Samsung ? Alors, préparez-vous, car le Galaxy S25 Ultra semble vouloir redéfinir le design des smartphones haut de gamme. Une vidéo récemment publiée sur Reddit a été identifiée par Ice Universe, un leaker bien connu. Celle-ci est sortie sous le titre trompeur « S24 Ultra certainement ».

La première chose qui saute aux yeux, ce sont les fameux coins arrondis du Galaxy S25 Ultra. Oui, Samsung commence alors à s’éloigner de ses bords anguleux habituels pour quelque chose de plus doux. Toutefois, ce changement ne sort pas de nulle part. Il colle parfaitement avec l’arrivée de la nouvelle interface One UI 7. Avec cette dernière, les icônes et éléments d’interface adoptent également un look plus arrondi.

Dans la vidéo, le Galaxy S25 Ultra exhibe aussi une finition brillante et des bords métalliques qui captent la lumière d’une manière presque hypnotisante. Et bien sûr, la configuration classique de l’appareil photo arrière de Samsung est toujours au rendez-vous. Je trouve que c’est quasiment devenu une signature de la gamme Ultra.

Par ailleurs, certains diront que Samsung prend une page du livre de Google, qui a déjà adopté des bords plus doux avec ses Pixel récents. Mais personnellement, si cela rend le Galaxy S25 Ultra plus agréable en main, je ne vais pas m’en plaindre. Bref, nous en saurons plus en janvier ou février lors de l’événement Unpacked.

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau design ? Ces coins arrondis sont-ils une bonne évolution ou préférez-vous les bords plus anguleux du S24 Ultra ? Partagez vos impressions en commentaire !

