Guide complet pour utiliser Google Trad Image

Pour commander un menu au restaurant ou demander son chemin pendant les vacances, Google Traduction constitue un véritable allié. Mais que faire si vous n’avez aucun interlocuteur, mais simplement des panneaux impossibles à lire ? C’est là qu’intervient Google Trad Image. Focus sur son fonctionnement.

Un service diablement efficace ! Quinze ans après son lancement, le service sans frais de Google, Google Traduction est en constante progression. Il est loin de se contenter de la simple traduction d’une langue à une autre. L’outil a ajouté l’option vocale. Il met à jour régulièrement les langues. Il peut traduire une lettre manuscrite grâce à l’ajout du fonction « image ». La traduction est instantanée à condition d’avoir un forfait internet et un appareil photo sur votre smartphone. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Google Trad Image devient un compagnon de voyage indispensable pour vos prochaines vacances.

Il est difficile de se passer de Google Traduction. Lancé par Google en 2006, l’outil s’impose comme l’un des plus utilisés de ses services. Au fil des années, le service intègre plus de 200 langues et dialectes. Le nombre de téléchargement a dépassé le milliard sur Play Store depuis le lancement de sa version mobile.

Google Traduction s’adresse à tous les profils d’utilisateurs : un étudiant qui fait un semestre à l’étranger, un touriste qui a désespérément besoin qu’on lui montre le chemin, etc. Depuis 2006, le service a beaucoup évolué. Si la traduction simultanée d’un texte était déjà d’une grande efficacité, Google a ajouté la reconnaissance vocale et la transcription. L’un des derniers ajouts marquants est la possibilité de traduire une image depuis votre appareil photo.

Cette fonction, en apparence simple, est également disponible sur l’application de reconnaissance d’image Google Lens. Cela se révèle pratique si vous n’avez pas l’application Google Traduction sur votre téléphone. Lens n’est pas aussi efficace de Translate, mais il peut vous dépanner en pleine rue, quand vous n’avez pas le temps de télécharger l’application.

De plus, une récente mise à jour permet désormais de l’utiliser hors ligne. Même en l’absence de connexion internet, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à condition d’avoir télécharger en amont les packs de langues nécessaires.

Google Trad Image n’est pas seulement indispensable en voyage. Il est également utile pour traduire une étiquette d’un produit alimentaire, une liste d’ingrédients d’un médicament, la une d’un journal, des paroles sur une pochette de disque, etc.

Cette reconnaissance d’image est disponible depuis la version 2.5 de Google Traduction et exige Android 2.3 ou des versions antérieures pour fonctionner correctement.

Google Traduction est disponible en version mobile sur Play Store ou App Store. Téléchargez l’application si ce n’est pas encore fait. Celle-ci est entièrement gratuite. De plus, vous n’avez pas besoin de vous connecter avec un compte Google pour l’utiliser.

1. La fonctionnalité de traduction d’images

Google Traduction est capable de traduire un texte sur une photo grâce à une fonctionnalité intégrée. Celle-ci s’appuie sur une technologie qui permet l’identification et la traduction du texte, à savoir la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Vous pouvez utiliser cette fonction dans des situations comme :

La signalisation : En voyage dans un pays étranger, vous êtes confronté à un panneau de signalisation utilisant un alphabet non latin. Il suffit de prendre une photo pour obtenir une traduction instantanée.

: En voyage dans un pays étranger, vous êtes confronté à un panneau de signalisation utilisant un alphabet non latin. Il suffit de prendre une photo pour obtenir une traduction instantanée. Les menus de restaurant : Face aux propositions sur la carte, vous avez du mal à choisir lors d’un repas à l’étranger. Vous pouvez photographier un menu pour vous aider à choisir un plat.

2. Les différentes étapes pour traduire une photo

Google Traduction brille par sa facilité d’utilisation. Si vous éprouvez des difficultés, voici les étapes détaillées à suivre :

a. Installer l’application :

Le meilleur moyen de bénéficier de ce service lorsqu’on est en voyage est d’obtenir la version mobile. Vous téléchargez l’application puis l’installez sur votre smartphone. Notons qu’elle est aussi disponible pour les appareils iOS.

La prochaine étape: lancez Google Traduction.

b. Sélectionner la fonction de caméra :

Une fois l’application ouverte, une icône “caméra” s’affiche sur votre écran. Celle-ci vous autorise à prendre une photo ou bien de télécharger une image déjà stockée sur votre appareil.

c. Prendre une photo :

Pointez la caméra vers l’image que vous souhaitez avoir une traduction. Il faut bien s’assurer que le texte est bien en vue.

d. Traduire le texte :

Vous n’avez plus rien à manipuler. L’application analyse le texte et effectue la traduction automatiquement. Néanmoins, vous aurez l’occasion de surligner une partie du texte dans l’image si cela est nécessaire.

3. Les divers avantages de cette fonctionnalité

Voici quelques avantages à connaître si vous utilisez cet outil:

a. Accessibilité :

Voilà un des principaux atouts des services Google. Qu’il s’agisse de la version mobile ou web, Google Trad Image est accessible à un public mondial, favorisant la communication interculturelle.

D’après le rapport du Global Travel and Tourism and Report en 2022, sept voyageurs internationaux sur dix adoptent la solution mobile pour mieux comprendre leur environnement. Qui de mieux que Google Trad Image pour venir à leur rescousse, sachant sa gratuité?

b. Gain de temps :

Engager un traducteur, cela a un coût. Feuilleter un dictionnaire, cela prend du temps également. Google Translate vous fait gagner un temps précieux grâce à la traduction instantanée.

Au lieu de passer une heure à traduire un document, vous y passez seulement quelques minutes.

c. Support à l’apprentissage des langues :

Les solutions comme Google Trad Image sont souvent associées au tourisme et au voyage. Pourtant, si vous êtes étudiants ou simple utilisateur qui veut découvrir une nouvelle langue, cette fonctionnalité vous permet déjà de faire votre premier pas. Les textes sur les images sont l’idéal pour apprendre le vocabulaire dans le monde réel.

4. Les limites de ce service qu’il vous faut connaître

Comme tous les services gratuits, Google Trad Image présente des limites.

a. Précision des traductions :

Les outils de traduction automatique comme Google Translate ne sont pas toujours précis. Les traductions sont souvent trop littérales, ce qui peut fausser le sens des mots selon les contextes. Prenons le panneau d’avertissement, on risque une mauvaise interprétation si l’on ne tient pas compte du contexte culturel.

b. Qualité de l’image :

Un autre facteur à tenir en compte est la qualité de l’image. Si celle-ci est floue ou mal éclairée, difficile à identifier pour l’OCR, la traduction souffre d’imprécision.

Vous ne disposez pas de l’application Google Trad Image? Google Lens peut également le remplacer. Cette fonctionnalité est disponible en application ou intégrée à votre appareil photo.

Lens propose différentes fonctionnalités. A partir d’une simple analyse visuelle, l’outil livre des informations sur l’origine de l’objet, son histoire, son site de vente, etc. En plus de ces fonctions, il fournit également une traduction de texte dans une image. Son avantage par rapport à Google Translate? L’accès hors ligne.

Pour y accéder, il suffit de télécharger et installer Google Photos sur votre téléphone. Une fois cela fait, ouvrez l’image à traduire dans Google Photos. L’icône Lens devrait normalement apparaître en bas de la photo, elle se présente sous la forme d’un carré ajouré. Si elle ne s’affiche pas, il faut appuyer sur la photo.

En bas à gauche, vous trouverez trois barres qui forment une flèche qui pointe vers le bas. Vous voyez normalement l’icône de Google Traduction, un rond blanc avec une croix et un A. Lens lance aussitôt l’analyse de l’image pour détecter la langue et le traduire.

La traduction remplace automatiquement le texte d’origine sur la photo. C’est pratique si vous travaillez sur une affiche par exemple, puisque le montage n’est plus nécessaire. Par contre, il est très rudimentaire.

Si vous appuyez en bas de l’image, on vous redirige vers la page web de Google Translate pour obtenir la version textuelle de la traduction.

Avec une version récente de Google Photos, plus besoin d’une connexion internet pour bénéficier de ce service. Par contre, il faudra télécharger les packs de langues en amont. Voici comment faire:

Suivez les mêmes étapes pour traduire une image comme en mode connecté,

comme en mode connecté, Appuyez sur la ligne qui affiche les langues d’entrée et de sortie et choisissez le vôtre,

Appuyez sur une flèche dans un cercle qui pointe vers le bas, l’icône de téléchargement. Attention, toutes les langues ne sont pas disponibles en téléchargement.

Validez “Télécharger” dans la fenêtre pop-up qui apparaît. Dans Sélectionner une langue, votre choix est désormais suivi d’une coche signifiant que son pack a été téléchargé.

Testez la fonction en mettant votre appareil en mode avion.

