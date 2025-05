Google Traduction sur iOS : C’est enfin possible ! Comment l’activer par défaut

Après des années de domination d’Apple sur ses appareils, une mise à jour iOS arrive enfin pour permettre une plus grande liberté aux utilisateurs. Depuis la mise à jour iOS 18.4, il est désormais possible de définir Google Traduction comme l’application par défaut sur vos appareils. Ce changement a été rendu possible grâce au Digital Markets Act de l’Union européenne, qui oblige les géants de la technologie à ouvrir leurs plateformes à plus de concurrence.

En 2025, cette évolution constitue un tournant important pour l’écosystème d’Apple. La possibilité de choisir son application par défaut répond à une forte demande des utilisateurs. Google Traduction fait désormais partie de cette nouvelle ère d’ouverture. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience Apple, notamment via Siri et d’autres services intégrés.

La procédure pour activer Google Traduction en tant qu’application de traduction par défaut est simple. D’abord, assurez-vous que l’application Google Traduction est installée sur votre appareil. Ensuite, accédez aux paramètres de votre iPhone ou iPad, puis sélectionnez « Applications ». Vous y trouverez une option intitulée « Applications par défaut ». Quand vous cliquez dessus, vous pourrez choisir « Traduction », et dans la liste des applications disponibles, sélectionnez Google Traduction.

Une fois cette modification effectuée, l’application de traduction de Google sera utilisée par défaut pour toutes les demandes de traduction, que ce soit via Siri ou dans d’autres applications. Ce processus simplifie considérablement l’expérience de traduction et améliore l’efficacité des traductions automatiques. Plus besoin d’ouvrir manuellement l’application chaque fois que vous souhaitez traduire un texte ou une phrase.

Pourquoi cette mise à jour est-elle si importante ?

Le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne a joué un rôle clé dans l’ouverture de l’écosystème Apple. En imposant à Apple de permettre l’utilisation d’applications tierces comme Google Traduction, il répond en effet à un besoin de personnalisation des appareils. Avant cette mise à jour, les utilisateurs étaient contraints d’utiliser les services d’Apple, comme Siri pour la traduction, ce qui limitait leur choix.

Avec l’arrivée de cette possibilité de personnaliser davantage ses appareils, Apple rejoint d’autres grandes entreprises qui permettent la même liberté. Cette évolution est particulièrement bénéfique pour ceux qui préfèrent utiliser des applications spécifiques à leurs besoins, et conserve également l’écosystème Apple pour la gestion quotidienne. C’est aussi une victoire pour les utilisateurs qui peuvent désormais bénéficier d’un choix plus large.

Une réponse aux régulations et à la demande des utilisateurs

Cette décision d’Apple de permettre la modification des applications par défaut a été influencée par les régulations européennes, mais également par une demande accrue de la part des utilisateurs. En Europe, les régulateurs ont mis en place des mesures qui vise à limiter les monopoles des entreprises technologiques. Apple, confronté à ces régulations, a dû répondre aux attentes des utilisateurs tout en ajustant son modèle fermé.

Il ne s’agit pas seulement d’une simple modification de la traduction par défaut. Il s’agit également d’un signal fort que la liberté d’utilisation et de choix devient une priorité. En permettant aux utilisateurs de choisir Google Traduction, Apple ouvre en effet la porte à d’autres services tiers, comme des moteurs de recherche alternatifs ou des navigateurs différents. Ce changement marque une avancée vers une plus grande flexibilité.

Vers une personnalisation accrue des appareils Apple

La possibilité de choisir des applications par défaut va bien au-delà de la traduction. Cela annonce une ère où les utilisateurs auront un contrôle beaucoup plus grand sur leurs appareils. Ils pourront personnaliser leur expérience selon leurs préférences. Qu’il s’agisse de choisir un navigateur alternatif, un moteur de recherche spécifique ou même d’autres services d’Apple. Ce changement pourrait amener de nouvelles mises à jour qui permet une personnalisation plus poussée des appareils Apple. Les utilisateurs pourront ajuster chaque aspect de leur téléphone ou tablette pour mieux répondre à leurs besoins. Ce type d’évolution pourrait révolutionner la manière dont nous utilisons nos appareils Apple au quotidien.

