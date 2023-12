GG Trad : tout ce qu’il y a à savoir sur Google Traduction

GG Trad, ou Google Traduction, est accessible sur tous les navigateurs web, via votre ordinateur ou smartphone, et en tant qu’application mobile. Le service offre une traduction automatique de mots, groupes de mots ou phrases, et ce, dans plus d’une centaine de langues (exactement 103 langues différentes).

Utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le monde, vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : « translate.google.com ». Disponible sur Google Play, il est possible de la télécharger sous forme d’application sur Android, mais aussi sur iPhone et iPad depuis l’App Store.

Mise en ligne depuis avril 2006, GG Trad servait initialement à traduire des expressions et mots de l’anglais vers l’arabe uniquement, et inversement. Depuis 2010, le traducteur intègre les navigateurs, dont Chrome, et autorise la traduction de page web dans la langue de votre choix.

L’application dispose d’une version iOS et Android, et prend maintenant en charge des traductions audio. Enfin, en 2015, les utilisateurs ont eu la possibilité de traduire des textes en images par le biais de l’appareil photo d’un smartphone.

Fonctionnement de GG Trad

Google Traduction fonctionnait au départ avec un système statistique appelé SMT, c’est-à-dire que les traductions devaient toutes passer par l’anglais avant d’être croisées dans les documents, livres et collections de l’entreprise. À cet effet, il s’avérait que les textes traduits déviaient du sens original, et étaient donc moins bien faits qu’aujourd’hui. Google disposait d’un système automatisé qui isolait certains mots et expressions, sans se préoccuper de la grammaire, chose que les machines ne pouvaient encore comprendre.

Pour y remédier, Google a envisagé la mise en place d’une équipe de conservateurs humains, afin d’assurer chaque traduction effectuée, ainsi qu’un respect grammatical. C’était sans compter la quantité de travail impossible à l’être humain, tout en prenant en compte les transformations constantes du langage naturel employé. Heureusement, le temps a fait son expérience, et plus les sources de référence augmentent en volume, plus Google améliore ses traductions.

En 2016, l’application applique un système dit « neuronal », où les traductions sont traitées par un réseau d’intelligence artificielle. Autrement, les phrases sont traduites tout en tenant compte du contexte dans lequel elles sont écrites. Ce qui permet d’avoir des phrases proches de leur sens original.

Deux années après, Google adopte un nouveau paramètre : celui du genre. En effet, l’application obtient désormais deux traductions, en fonction du genre, afin de ne pas imposer une en particulière à l’utilisateur. Enfin, il est possible de voir toutes les langues prises en charge par GG Trad, de l’anglais aux langues orientales, occidentales, ainsi que les caractères, dialectes et différentes écritures ou alphabet des différents pays.

Informations sur Google Traduction

Voici quelques informations surprenantes sur GG Trad pour illustrer la portée et la fréquence d’utilisation de l’application.

En effet, le nombre d’utilisateurs dans le monde dépasse les 500 millions. La majorité des traductions concerne l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le russe, l’indonésien et le portugais. D’une part, l’application compte plus de 100 milliards de mots, expressions et phrases traduits chaque jour.

Par ailleurs, ces traductions suivent les tendances du moment. Par exemple, le mot « selfie » a connu un pic de recherches en 2015. L’expression « purple rain » a connu une augmentation soudaine des recherches la semaine suivant le décès du musicien Prince, etc.

En outre, pour améliorer les traductions, plus de 3,5 millions de personnes y contribuent. Grâce à un service de suggestions mis en place par la communauté des traducteurs de Google, son efficacité et sa pertinence ont évolué au fil des années.

Enfin, il a été noté que le Brésil constitue le pays le plus utilisé au monde, avec 92 % des traductions effectuées en dehors des États-Unis.

Le mode « interprète » de Google Assistant

Google Assistant bénéficie également de l’évolution de GG Trad au fil des années. Au CES 2019, le mode interprète a été mis en place dans l’application. Cet outil est pris en charge par Google Assistant. Son fonctionnement consiste à susciter l’aide de l’assistant vocal en donnant la commande « Hey Google, aide-moi à parler espagnol » ou « sois mon interprète russe ». Ensuite, Google Assistant fournit un service de traduction de la langue d’origine vers la langue demandée.

Bien que Google Home dispose déjà d’une configuration bi-langue, il faut indiquer la langue dans laquelle la phrase doit être traduite. Toutefois, dans certains cas, il suffit de prononcer la phrase souhaitée pour que l’assistant reconnaisse automatiquement la deuxième langue. Avec la prise en charge de 27 langues, le mode interprète couvre un large éventail d’utilisations.

Toutefois, il a été constaté que le système présente quelques failles. En fait, l’assistant met du temps à traiter certaines données. Au-delà de la situation embarrassante de personnes communiquant par l’intermédiaire d’un robot, les performances du mode restent précaires. Cependant, ce service se révèle très récent. Au début, le mode « interprète » n’était disponible que sur les appareils de la gamme Google Home : Hub, Classic, Mini. Il est présent sur certaines enceintes connectées, mais aussi sur les smartphones, tablettes et écrans connectés.

Autres fonctionnalités de GG Trad

Google Traduction apporte plusieurs autres fonctionnalités, telles que la traduction à travers des écouteurs, la traduction d’une image ou d’une voix, etc.

Pixel Buds, les écouteurs pour Google Traduction

Les Pixel Buds sont une paire d’écouteurs Bluetooth lancés par Google en 2017. Ils ont été spécialement conçus pour fonctionner en tant que traducteurs de GG Trad. Ces derniers permettent d’avoir une conversation avec une autre personne qui parle une langue différente. Exclusivement sur le smartphone Google Pixel, il est disponible pour près de 130 euros.

Gérer l’historique des traductions

Comme sur un navigateur classique, Google Traduction enregistre un historique des traductions effectuées dans l’application ou sur la page de service. Évidemment, il devient possible de consulter cet historique, comme sauvegarder ou supprimer vos données de navigation.

Traduire une image

L’option se déclenche via les fonctions de Google Traduction. Pour ce faire, l’application demande l’autorisation d’accéder à l’appareil photo du smartphone. Ainsi, il suffit de pointer l’objectif de l’appareil photo sur le texte d’une image pour le traduire.

Traduire une voix

Cette fonction s’active en appuyant sur l’icône du microphone dans l’application. Il suffit ensuite de donner l’autorisation de capturer l’audio. La traduction se fait en fonction des mots prononcés.

Google a apporté des améliorations à GG Translate. En plus de l’apprentissage automatique qui traduit désormais des phrases complètes avec plus de fluidité, le logiciel est également disponible hors-ligne. Ainsi, plus besoin de se connecter à un réseau Wi-Fi ou à une source quelconque de données, pour l’utiliser sur iOS et Android.

Google Translate propose des paquets téléchargeables dans 52 langues pour une utilisation hors ligne. Ces paquets ont également été compressés, passant de 250 Mo à environ 25 Mo chacun. Cela signifie qu’ils se téléchargent plus rapidement et prennent moins de place sur le téléphone. Pour configurer le mode hors ligne, il suffit d’ouvrir l’application.

Ensuite, appuyez sur la flèche située à côté de la langue que l’utilisateur souhaite télécharger. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de traduire du texte sans Wi-Fi lorsqu’ils sont à l’étranger.

L’équipe à l’origine de GG Trad a également développé une fonctionnalité « Tap to Translate » pour Android uniquement. Cela signifie que les mots d’une histoire en cours de lecture, par exemple, peuvent être copiés et traduits immédiatement. Cette fonctionnalité fonctionne pour les 103 langues de Google Translate.

Traduire une seule phrase

Parfois, il suffit de traduire une simple phrase dans une autre langue comme « où sont les toilettes ». Quelle que soit la nature de la requête, Google Traduction peut aider à la traduire.

Pour commencer, il faut ouvrir l’application. En bas de l’écran, au-dessus du microphone, l’utilisateur doit sélectionner sa langue comme première langue et ensuite choisir la langue de son interlocuteur comme première langue. Il doit par la suite appuyer sur le bouton du microphone et commencer à parler.

Une fois la phrase terminée, il faut cliquer sur le bouton d’arrêt pour terminer la traduction. Il est également possible de sélectionner le bouton de transcription pour préparer un texte de ce qui a été entendu.

Traduire une conversation

Parfois, il vaut mieux traduire des conversations entières en une seule fois, surtout pour poser des questions plus complexes. En fait, il existe deux types de traduction de conversations : manuelle et automatique.

Dans le cas de la traduction manuelle, il suffit de parler un par un dans l’application et d’attendre que l’assistant Google réalise la traduction. Avec la traduction automatique, l’application détecte les langues parlées et les traduit presque en temps réel. L’assistant Google va lire la traduction au fur et à mesure qu’elle est traitée.

Pour cette méthode, il faut ouvrir l’application Google Traduction et choisir la langue principale et celle de l’interlocuteur. Pour ce faire, il faut se rendre dans la partie inférieure de l’écran, au-dessus du microphone.

Par la suite, il faut appuyer sur le bouton de conversation et sélectionner le symbole du microphone pour chaque langue. Cette étape traduit en fait le discours de chaque individu simultanément.

Pour une conversation plus naturelle, il suffit de cliquer sur le bouton automatique en bas de la page pour permettre à Google de détecter automatiquement les langues parlées.

À noter que Google Live Translation est uniquement destiné à une conversation entre deux personnes.

Pour traduire des documents issus de diverses applications à l’aide de Google Translate, voici les étapes à suivre.

D’abord, il faut lancer l’application GG Trad sur le smartphone ou la tablette Android. Ensuite, il faut ouvrir le menu en cliquant sur les trois barres horizontales dans la partie supérieure gauche de l’écran.

Pour passer à l’étape suivante, il faut sélectionner « Paramètres » puis le bouton « Appuyer pour traduire ». En appuyant sur « Activer », la fonctionnalité va être lancée et une seconde action va la désactiver.

Lors de la première utilisation, une fenêtre intitulée « Superposer avec d’autres apps » fait son apparition, il faut donc appuyer sur « Autoriser la superposition d’apps » pour continuer.

La barre de notification offre le choix d’afficher ou non l’icône flottante.

Une fois l’étape de paramétrage terminée, il ne reste plus qu’à faire des essais. Pour cela, il suffit de lancer l’application à partir de laquelle le texte doit être traduit. La seule chose à faire est de copier ce contenu. Par exemple, pour traduire un article publié sur Chrome, il faut sélectionner la partie du texte à traduire en effectuant un appui long puis la copier.

Après avoir copié les parties correspondantes, il faut appuyer sur le bouton de Google Translate. Une fenêtre s’affiche alors en haut de l’écran où figure la traduction. Cette dernière détecte automatiquement la langue source, tandis que la version cible est celle définie par défaut dans l’application.

Peut-on apprendre une langue avec Google Traduction ?

Disponibles sous la forme d’applications mobiles, les technologies de traduction facilitent l’accès des étudiants en langues étrangères. Cependant, de nombreux professeurs de langues estiment que ces outils peuvent affaiblir la capacité des étudiants à communiquer de manière autonome dans une seconde langue.

En réponse à cette critique, des chercheurs de l’école d’informatique de la DCU ont examiné si l’utilisation de GG trad peut entraîner un trouble de l’apprentissage. Ils ont aussi étudié si le recours à cet outil pouvait avoir un impact positif sur la maîtrise d’une langue vivante étrangère, en particulier, sur la capacité à formuler des phrases.

À l’issue de leur expérience, ils ont constaté que les utilisateurs étaient plus susceptibles de s’exprimer dans la langue cible en utilisant la structure de phrase lue dans le texte traduit. Et ce, même s’il s’agissait d’une structure qui leur était moins familière.

Ces résultats montrent que les utilisateurs ne sont pas seulement influencés par le comportement linguistique des autres, mais aussi par celui des systèmes auxquels ils font confiance. En outre, le trad GG ne minimise pas seulement les barrières linguistiques, mais il peut servir d’allié dans le processus pour apprendre une langue. C’est notamment le cas lors de tout apprentissage de structures de phrases difficiles dans une deuxième langue.

Les alternatives à GG Trad

Parmi toutes les autres applications de traduction existantes, Google Traduction reste probablement le plus commun des internautes. Avec un peu plus de 200 millions d’utilisateurs par jour, on peut considérer les traductions fournies par GG Trad d’assez fiable, multilingue, mécanique et digne de confiance. Si vous décidez d’opter pour un autre traducteur, voici quelques raisons qui justifient ce choix, concernant Google Traduction.

En effet, ce dernier ne prend pas en charge certains types de fichiers, ainsi que leur conversion. À moins de faire, à chaque fois, du copier-coller, GG Trad n’autorise qu’une conservation de la mise en forme minimale. De plus, l’application ne dispose pas d’une flexibilité, que d’autres applications apportent, par exemple. Même s’il est gratuit et simple d’utilisation, son mode de fonctionnement ne vous permet pas de personnaliser le moteur de traduction, la vitesse de traduction ou la modification de texte. Enfin, Google Traduction n’est pas une solution pour les entreprises, mais se tourne plutôt vers un public à usage personnel.

Autres applications de traduction

Par rapport à GG Trad, les alternatives peuvent être beaucoup plus fiables, flexibles et sûres, avec d’autres fonctionnalités et d’éléments. Vous retrouverez des traducteurs plus ou moins utilisés par les internautes, tels que Traducteur Babylon, Reverso ou Linguee.

Microsoft Translator

Compatible sur iOS, Windows et Android, Microsoft Translator propose une version plus « professionnelle et personnelle » des traductions. L’application traduit également des images, captures d’écran et audio sans être forcément en ligne.

iTranslate

L’application est issue de la société Sonico Mobile, et vous aide à traduire des textes, des caractères et des sites Web. iTranslate dispose d’une conjugaison de verbes dans plus d’une centaine de langues, dans tous les types de systèmes possibles.

Linguee

Service lancé depuis 2009, ce traducteur de langue prend en charge plus de 25 dialectes. Linguee peut montrer diverses paires de phrases bilingues utilisées dans la plupart des publications en ligne. Cette option permet d’appréhender comment un mot ou une expression peut être utilisée dans différents contextes.

Google Translate s’intègre de plus en plus à Lens – sur iOS maintenant, sur Android plus tard

L’intégration de Google Translate à Lens constitue une véritable prouesse. Depuis des années, les deux services ont sauvé des vies ou des notes en aidant à mieux interagir avec le monde. En fait, Google Lens a permis d’effectuer des traductions hors ligne. En outre, l’outil de capture d’écran a été doté d’un nouveau bouton Traduire.

Google renforce encore cette union avec une intégration encore plus étroite des applications sur Android et iOS. Ce géant de la technologie a mis à jour sa page d’assistance pour mettre en évidence une nouvelle fonctionnalité sur l’application iOS Translate.

De fait, il devient possible d’effectuer une traduction instantanée, une traduction d’images capturées et une traduction de photos importées, le tout au même endroit. En outre, la société affirme avoir ajouté la possibilité de sélectionner le texte traduit et d’effectuer des actions telles que la copie, la recherche et l’envoi vers la page d’accueil de Translate.

Pour tester cette nouvelle expérience, il suffit de lancer Google Translate sur iOS et de toucher l’icône de l’appareil photo sur la page d’accueil.

Google a l’intention d’améliorer encore l’expérience. Il faut s’attendre à des fonctionnalités supplémentaires comme la traduction partielle. Celle-ci permet de basculer entre le texte source et la traduction, et il sera même possible de faire des sélections dans le texte source. Ces fonctionnalités sont toutes destinées à iOS, mais Google indique qu’elles vont arriver sur Android.

GG Trad : Google Traduction dépasse le milliard d’installations sur Play Store

GG Trad est considéré comme l’une des plus anciennes applications de sa catégorie. Toutefois, elle n’a pas cessé de s’améliorer au fil du temps, en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, et en simplifiant son interface. Tous ces investissements portent désormais leurs fruits, étant donné que l’application vient de dépasser le milliard de téléchargements sur Play Store.

En outre, l’application regorge de fonctionnalités toutes aussi pratiques les unes que les autres. Avec plus de 108 langues prises en compte, une transcription offerte en temps réel et un mode sombre, GG Trad s’avère tout autant pratique. En effet, particulièrement utilisé lors de voyages, l’application dispose d’un mode de traduction hors ligne et fait preuve d’une capacité à prononcer les noms étrangers à votre place. De plus, elle propose aussi une fonction de traduction par caméra.

Par ailleurs, la plateforme compte à son actif près de 100 milliards de mots traduits par jour. De ce fait, elle permet d’améliorer ses traductions à chaque fois, tout en offrant la meilleure expérience possible. Enfin, l’application reste disponible gratuitement sur Play Store.

GG Trad sur YouTube

L’anglais est effectivement l’une des langues les plus parlées au monde. Cependant, beaucoup d’utilisateurs du plus grand site de diffusion de vidéo gratuite au monde ont encore des difficultés à comprendre les contenus anglophones. Raison pour laquelle, le site est aujourd’hui en train de mettre au point une fonctionnalité qui traduit automatiquement les titres de vidéo et leurs descriptions.

En effet, récemment, certains utilisateurs de YouTube ont remarqué que l’application et le site Web ont une option de traduction qui peut traduire le titre de la vidéo en anglais dans leur langue maternelle. Basée sur la technologie de GG Trad, la nouvelle fonctionnalité pourrait améliorer grandement l’expérience utilisateur. Elle pourrait également rendre YouTube plus ouvert sur le monde.

Les utilisateurs peuvent ainsi choisir parmi différentes langues pour la vidéo qu’ils ont choisie et la page de recherche. Ils ont aussi la possibilité d’activer la fonctionnalité ou non, de choisir la langue que vous voulez et d’ajouter vos propres sous-titres à la vidéo afin que le plus de personnes possible puissent comprendre le contenu.

Après quelques tests, Google et YouTube ont l’intention de déployer leurs fonctionnalités à grande échelle. Elle rendra certaines vidéos YouTube accessibles à un public plus large. Actuellement, il ne fournit que l’anglais vers le turc ou le portugais. Une fois la fonction implémentée, d’autres langues sont susceptibles d’être disponibles.

Source : olhardigital.com