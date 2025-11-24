Google Photos : Que faut-il savoir sur le service de stockage multimédia ?

C’est en 2005 que Google Photos a débuté comme spin-off de Google+ Photos. On remarquera que même après la séparation des deux entités, Google Photos n’a fait qu’ajouter quelques nouvelles fonctionnalités à celles de l’application mère.

Deux ans après son lancement, soit en mai 2017, Google Photos compte 500 millions d’utilisateurs. 1,2 milliard de photos y sont téléchargées chaque jour. Quant au téléchargement de l’application proprement dite, les chiffres dépassent largement la barre d’un milliard. C’est ainsi que l’application a su conquérir l’univers des réseaux sociaux.

Le service Google Photos et ses fonctionnalités

L’application Google Photos se caractérise par l’intégration d’une intelligence artificielle en vue d’améliorer les photos. Elle s’avère être très facile à utiliser. Au début, les fonctionnalités avancées ne concernaient que les smartphones de la gamme Pixel de Google.

Cela consistait à améliorer les portraits et les paysages. Google Photos admet, en effet, un meilleur contrôle sur la luminosité, le contraste, la saturation et la température.

Force est de constater qu’une fonction d’éclairage de portrait va rendre possible la modification du schéma de lumière dans une photo portrait déjà traitée. Cette option est désormais accessible sur tous les appareils Android, mais également sur iPhone.

Pour les entreprises, l’impact d’une photo de bonne qualité sur le consommateur est évident. Cela souligne l’utilité d’un éditeur graphique de photos ou de vidéos. Google Photos reste, dans ce cas, l’un des meilleurs services de stockage de photos, et ce, malgré les quelques modifications apportées récemment.

Le stockage basé sur le cloud et le système d’organisation d’image assisté par l’IA de Google Photos constituent la solution par excellence face au souci de stockage que rencontrent certains individus.

Focus sur les offres de stockage sur Google Photos

Le téléchargement de l’application Google Photos (Android et iOs) est possible en visitant le site photos.google.com. Ce programme permettra aux intéressés d’économiser plus d’espaces de stockage dans leurs PC.

Le service Google Photos offre trois paramètres de stockage : Economiseur de stockage, Qualité d’origine et enfin Express

Economiseur de stockage

Ce paramètre permet à l’utilisateur de stocker jusqu’à 16 MP de photos ou des clips vidéos jusqu’à 1080p sur son comte Cloud. Plusieurs formats sont pris en comptes à savoir : mg, mov, mmv, tod, etc. Les autres comme le RAW dit « populaire » seront à considérer dans les limites de stockage Google One.

Depuis le 1er juin 2021, l’option qui permet la sauvegarde d’un nombre illimité de photo dans les formats pris en charge en mode économiseur de stockage a été supprimée sur Google Photos. Les médias téléchargés à partir de cette date seront désormais comptabilisés sur le seuil de stockage de l’offre Google One qui inclut 15 Go gratuits.

Ce n’est pas tout. Une autre fonctionnalité a vu le jour, favorisant la gestion des photos et des vidéos. L’utilisateur pourra ainsi se débarrasser d’une image jugée comme trop volumineuse ou tout simplement floue et qui figure dans ses archives si celui-ci le souhaite.

Qualité d’origine

Celle-ci est aujourd’hui le mode de sauvegarde le plus fidèle proposé par Google Photos. Ce paramètre conserve l’intégralité de la résolution et des métadonnées des photos et vidéos, sans compression. En 2025, cette option est toujours idéale pour les utilisateurs qui souhaitent préserver chaque détail de leurs clichés. C’est notamment avantageux pour les photographes professionnels ou les personnes travaillant dans le domaine créatif.

Toutefois, ce mode de stockage est entièrement intégré à l’offre Google One. Cela signifie que les photos sauvegardées en qualité d’origine sont décomptées de l’espace disponible dans le cloud. Cet espace commence, en passant, par une capacité gratuite de 15 Go partagée entre Google Photos, Gmail et Google Drive. Les utilisateurs souhaitant plus d’espace doivent souscrire à un abonnement Google One, à partir de 1,99 € par mois pour 100 Go.

Depuis 2021, les modèles Pixel 2 et Pixel 3 ne bénéficient plus du stockage illimité en qualité d’origine. Et pour les générations récentes comme les Pixel 7, 8 ou 8a, Google n’inclut plus de privilèges particuliers. Il n’est donc plus possible de stocker un nombre illimité de photos non compressées, quelle que soit la version du smartphone utilisé. Cette politique aligne tous les appareils sur un même seuil de stockage pour rendre les offres Google One incontournables.

Express

Ce paramètre convient plutôt aux gens issus des pays en développement : des gens soumis aux contraintes de leurs forfaits de Smartphone. Cela consiste à compresser n’importe quelle photo à seulement 3 MP avant le téléchargement sur le service. Pour les vidéos, une réduction jusqu’à 480 p s’impose. A cela s’ajoute la limitation en termes de quantité de données mobiles qui peuvent être réduites jusqu’à 5,10 ou 30 MO.

Quel sont les autres apports de l’IA dans Google Photos ?

Grâce à l’intelligence Artificielle, Google Photos peut identifier automatiquement vos photos. Ces éléments peuvent être stockés dans le groupe ou l’album de votre choix. Par exemple, une mise à jour en 2017 permet d’identifier un chien et de le regrouper.

D’où l’existence des 3 catégories « lieu, personne et objet » sur la section d’album. La catégorie « personne » affiche des visages. La catégorie « lieux », elle, présente des emplacements en fonction de la géolocalisation. Quant à la catégorie « objet », celle-ci met en évidence les sujets non humains, les anniversaires ou encore les vacances.

L’intelligence Artificielle rend également possible la création d’un livre à partir d’une sélection de photos. Les utilisateurs peuvent commander ces livres à partir de 12,99 €.

La sécurité des données sur Google Photos

Un stockage illimité et l’existence d’options intéressantes pour traiter photos et vidéos montrent l’utilité indéniable de Google Photos. La question est alors de savoir si celui-ci assure la confidentialité des données téléchargées par les utilisateurs ou non.

Question sécurité, il faut avoir en tête qu’aucun téléchargement sur Internet n’est à l’abri du danger. Cela vaut, même pour Google Photos. Malgré les efforts de ce dernier, chaque utilisateur a toujours une part de responsabilité dans la protection de ses propres donnés.

Google Photos est privé, c’est-à-dire qu’à priori seul l’utilisateur peut voir les photos qu’il à téléchargé.

L’accession à une photo pour les autres n’est possible que lors d’un partage. Le partage des photos peut être risqué dans la mesure où d’autres utilisateurs en dehors destinataire obtiennent le lien d’accès.

Néanmoins, Google possède un libre accès aux données téléchargées par les utilisateurs. Il peut ainsi les analyser et les considérer pour la conception de publicités.

Sécurité et partage dans Google Photos : comment bien gérer vos albums ?

La gestion de la confidentialité représente un enjeu majeur pour les utilisateurs de Google Photos. Certes, l’application garantit que vos contenus sont privés par défaut. Néanmoins, le partage manuel peut ouvrir la voie à des failles à défaut de certaines précautions.

En 2025, l’interface de Google Photos permet de créer facilement des albums privés ou partagés. Sur un iPhone ou un smartphone Android, il suffit d’ouvrir l’application, de créer un « Nouvel album », puis de sélectionner les photos à inclure. Mais pour garantir leur confidentialité, il faut éviter de les partager par lien public, et de privilégier le partage direct avec des comptes Google identifiés.

Lorsque vous partagez un album, veillez à désactiver la géolocalisation des images. Par ailleurs, vérifiez que l’option « Téléchargement autorisé » est bien désactivée pour éviter toute récupération involontaire. En complément, vous pouvez archiver certaines photos sensibles afin qu’elles ne s’affichent pas dans la galerie principale.

Enfin, désactiver l’historique des positions dans les paramètres de votre compte Google est une bonne pratique pour limiter le suivi de vos déplacements. Ceci, même si l’IA de Google Photos continue de proposer un tri par lieux et événements.

Ainsi, bien que Google Photos dispose d’un haut niveau de sécurité, la vigilance de l’utilisateur est de mise. C’est le seul moyen de garantir la confidentialité des souvenirs personnels ou professionnels.

Google Photos et livre photos : une combinaison qui fonctionne bien ?

Certes, Google Photos dispose de toutes les fonctionnalités qu’il faut pour stocker ses fichiers multimédias sur son compte cloud. Cependant, la création d’un livre d’un livre photo peut aussi s’avérer utile pour se souvenir des événements passés.

De plus, consulter vos photos sur un support papier vous changera un peu de votre quotidien où vous avez l’habitude de regarder l’écran de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre télévision. D’ailleurs, cela vous permettrait de partager des émotions autour de vous. En outre, vous avez la possibilité de liberer de l’espace en imprimant un livre de vos photos et en faisant un tri de tous vos clichés. Ainsi, vous ne gardez plus que vos plus belles photos.

Concrètement, la création d’un livre photo peut être nécessaire pour retracer l’évolution d’un projet ou pour immortaliser vos voyages. Pour la réaliser, il vous suffit de choisir un format et un modèle d’album, puis de télécharger les photos que vous souhaitez imprimer. Il existe de nombreux logiciels accessibles en ligne qui sont en mesure de placer automatiquement vos photos. Néanmoins, vous pouvez également concevoir manuellement votre livre photo.

Dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de rajouter des textes ou des légendes pour embellir votre album. De même, vous avez la possibilité d’ajouter ou de supprimer autant de pages que vous voulez. Enfin, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer.

Quelques fonctionnalités à connaître sur Google Photos

Récemment, Google Photos enrichit son interface avec un nouvel onglet Create, qui regroupe des fonctions de montage automatique (vidéos, collages, effets cinématiques en 3D). Les utilisateurs peuvent profiter de montages automatiques en 3D, générés par l’IA à partir de simples séries de clichés.

Ils peuvent tirer profit d’une recherche croisée intelligente entre Google Drive et Google Photos, permettant de retrouver plus rapidement documents et images associés. Cette évolution confirme le rôle central de Google Photos dans l’écosystème Google. Il devient à la fois un outil de mémoire visuelle et un assistant multimédia piloté par l’intelligence artificielle.

La fonction de reconnaissance faciale a été perfectionnée pour distinguer les différentes expressions et poses d’une même personne. En 2025, il est d’ailleurs possible de retrouver rapidement les meilleures photos de chacun. Un nouvel algorithme analyse aussi la qualité technique des images pour mettre en avant les meilleurs clichés et suggérer l’archivage des photos de moindre qualité.

Cette mise à jour répond à une demande de longue date des utilisateurs. Ces derniers souhaitaient mieux organiser leurs bibliothèques photos toujours plus volumineuses. L’interface reste simple d’utilisation malgré ces nouvelles fonctionnalités avancées, et le tri peut être personnalisé selon les préférences de chacun.

Les alternatives à Google Photos : vers un marché plus concurrentiel ?

Après la fin du stockage illimité sur Google Photos, de nombreux utilisateurs se tournent vers des alternatives. Plusieurs services se positionnent actuellement comme des concurrents sérieux et proposent d’offrir des solutions variées pour le stockage et la gestion des photos.

Pour commencer, citons Apple iCloud Photos. Le service séduit notamment les utilisateurs d’iPhone et de Mac puisqu’il s’intègre de manière fluide avec l’écosystème Apple. De son côté, Amazon Photos, inclus avec l’abonnement Prime, propose un stockage illimité des photos pour ses membres. Ce qui représente un concurrent sérieux de Google Photos. Nous pouvons aussi parler de Microsoft OneDrive. Ce dernier se présente comme une panacée pour ceux qui préfèrent une synchronisation directe avec Windows et Office.

Sinon, nous pouvons aussi évoquer d’autres solutions, comme pCloud et Synology Photos. Elles misent davantage sur la sécurité et le contrôle des données. Pour sa part, pCloud propose un chiffrement renforcé. Par contre, Synology permet de créer un cloud privé à domicile. Toutefois, si vous êtes un photographe professionnel, Flickr, grâce à ses outils de gestion avancés, peut très bien offrir une alternative à Google Photos pour vos œuvres.

Notons pour terminer que chaque service a ses forces et répond à des besoins spécifiques. De ce fait, la multitude d’alternatives vous sera d’une grande utilité pour comparer les offres avant de choisir la meilleure solution pour vos photos et vidéos.

Ultra HDR de Google Photos : pour redonner vie à vos photos

Aujourd’hui, Google Photos enrichit son outil de retouche avec l’Ultra HDR, une fonctionnalité qui utilise l’intelligence artificielle pour magnifier vos anciens clichés. Cette option repose sur un système de « cartes de gain ». Il s’agit d’une technologie innovante capable de restituer des contrastes plus profonds, des couleurs éclatantes et une luminosité mieux calibrée, tout en maintenant la taille des fichiers à un niveau raisonnable.

En pratique, Ultra HDR s’active directement dans la section « Réglage » du module de retouche photo. Cette nouvelle version, plus dynamique, remplace automatiquement l’effet HDR classique. L’utilisateur peut alors ajuster l’intensité à l’aide d’un curseur, ou opter pour les suggestions d’amélioration automatiques proposées par l’IA.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur les smartphones Pixel 7, Pixel 8 et modèles ultérieurs, ainsi que sur certains appareils Android compatibles HDR. En revanche, les appareils iOS comme l’iPhone devront encore patienter pour bénéficier de cette mise à jour. Pour les smartphones non compatibles, Google Photos combine intelligemment les versions SDR et HDR afin d’offrir un rendu visuel amélioré.

Cette technologie propulse Google Photos dans le rang des meilleurs outils d’optimisation photo en 2025.

Google Photos en 2025 : quelles nouveautés face à la concurrence ?

Face à des services comme Apple iCloud Photos, Amazon Photos ou encore Microsoft OneDrive, Google Photos mise sur l’IA, la simplicité d’usage et l’intégration multi-plateformes pour conserver son avance. Les récentes mises à jour mettent l’accent sur l’organisation intelligente des bibliothèques et la reconnaissance faciale plus précise. A cela s’ajoutent les outils d’édition automatisés, comme Ultra HDR. Ce qui permet d’améliorer instantanément la qualité visuelle des clichés.

L’interface propose également un tri chronologique et thématique plus fin. Cet outil intelligent peut détecter automatiquement les moments-clés, comme les fêtes ou les voyages. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de retrouver leurs souvenirs plus rapidement, sans devoir parcourir l’ensemble de leur galerie. Il y a aussi la suppression automatique des doublons et des photos floues qui viennent compléter cette approche orientée vers l’efficacité.

Une autre nouveauté phare de 2025 concerne la fonction Remix. Elle génère automatiquement des montages photo ou vidéo à partir des albums existants via l’IA. Ainsi, Google Photos sélectionne les meilleures images, les organise par thème et y ajoute transitions, musique et mise en page dynamique. L’application devient alors un véritable assistant créatif, sans l’intervention de l’utilisateur.

Néanmoins, la fin du stockage gratuit illimité a poussé une partie des utilisateurs vers d’autres solutions. Les utilisateurs se focalisent notamment sur celles qui privilégient la confidentialité ou le stockage local, comme pCloud ou Synology Photos. Les photographes professionnels se tournent aussi vers des plateformes spécialisées telles que Flickr, qui offre des outils de gestion avancés.

Malgré cette diversification du marché, Google Photos s’affiche, en 2025, parmi l’un des choix les plus populaires. La raison ? Son écosystème cohérent, sa synchronisation fluide entre appareils Android, et la profondeur de ses fonctionnalités de tri, de classement et de traitement photo.

Comment fonctionne le système de recherche visuelle dans Google Photos ?

Le système de recherche visuelle dans Google Photos repose entièrement sur l’intelligence artificielle. Dès l’instant où une image est importée, elle est automatiquement analysée afin d’en identifier les éléments clés : visages, lieux, objets, scènes, expressions ou encore animaux. En 2025, cette reconnaissance est devenue nettement plus performante. Les principaux responsables sont les modèles d’IA capables de distinguer les expressions faciales ou les angles de vue différents d’un même sujet.

Les résultats s’affichent sous forme de suggestions : albums par personne, par lieu ou par thème (anniversaires, paysages, vacances, etc.). Il suffit juste de taper « plage », « chien », « Tokyo ». Il est même possible de taper le prénom d’une personne pour que les images correspondantes apparaissent, sans qu’aucun marquage manuel ne soit nécessaire.

Google Photos propose également une recherche croisée entre différents critères. Il est, par exemple, possible de filtrer « personne + date + lieu ». Ce qui simplifie considérablement l’exploration de la photothèque, surtout quand celle-ci contient plusieurs milliers de fichiers.Ce moteur visuel, constamment enrichi, rend l’application particulièrement utile pour ceux qui cherchent à classer automatiquement leurs souvenirs.

C’est également un grand atout pour les professionnels qui souhaitent retrouver rapidement des contenus spécifiques sans avoir à les trier manuellement. En associant reconnaissance d’image et recherche sémantique, Google Photos devient bien plus qu’un simple espace de stockage. C’est, en fait, un outil de gestion d’archives photo intelligent et contextuel.

« Help Me Edit » : la nouvelle édition assistée IA de Google Photos

La fonctionnalité « Help Me Edit » de Google Photos marque une avancée significative dans l’édition assistée par intelligence artificielle. Intégrée directement dans l’éditeur de l’application, elle permet aux utilisateurs de décrire verbalement les modifications souhaitées sur une photo. Cela comprend notamment l’ajustement de la luminosité, le floutage de l’arrière-plan ou la modification des couleurs.

Cette approche intuitive contraste avec des outils précédents comme « Reimagine », qui nécessitaient des instructions plus concises. En s’inspirant de l’application Gemini, Google fusionne ses outils d’IA pour offrir une expérience d’édition plus naturelle et accessible.

Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité marque le début d’une série d’améliorations visant à démocratiser l’édition photo comme « Magic Editor » et « Gomme Magique ». Ce qui permet déjà des modifications avancées en un clic.

L’intégration avec l’IA de Gemini s’est considérablement renforcée avec le Pixel Drop de novembre 2025. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de réinventer leurs images avec un simple prompt, en utilisant un langage naturel pour des modifications autrefois complexes.

Au-delà des ajustements classiques (luminosité, flou), l’utilisateur peut désormais donner des commandes plus créatives et directes. Par exemple « ouvre mes yeux », « fais sourire Emma » ou « enlève les lunettes de Marc ».

Ces fonctions de correction de portrait sont rendues possibles grâce à la reconnaissance faciale améliorée. Ainsi, l’IA combinent plusieurs clichés pour une correction automatique et fluide des photos de groupe.

De plus, Google a introduit de nouveaux outils pour la création de scènes complexes. Ils permettent de fusionner des photos pour créer une toute nouvelle scène ou d’appliquer le style d’une image à un objet dans une autre. Ces avancées positionnent « Help Me Edit » comme un véritable assistant créatif, alimenté par l’IA Gemini.

FAQ sur Google Photos

Google Photos est-il toujours gratuit en 2025 ? Google Photos propose toujours 15 Go de stockage gratuit partagés entre Gmail, Google Drive et Photos. Cependant, depuis la fin du stockage illimité en qualité réduite en 2021, tout contenu ajouté, y compris les photos et vidéos, est désormais comptabilisé dans ce quota. Pour étendre cet espace, les utilisateurs doivent souscrire à Google One, avec des offres à partir de 1,99 €/mois pour 100 Go. Quelles sont les fonctionnalités d’intelligence artificielle disponibles ? En 2025, Google Photos intègre un tri intelligent des fichiers, la suppression automatique des doublons ou photos floues, une reconnaissance faciale améliorée et une recherche visuelle par mots-clés, lieux ou objets. L’IA permet aussi d’éditer facilement les clichés grâce à des outils comme Ultra HDR ou les suggestions d’amélioration automatique. Google Photos est-il sécurisé ? Oui, toutes les photos sont privées par défaut. Toutefois, Google peut analyser les données pour personnaliser ses services, y compris la publicité. Pour garantir une confidentialité maximale, il est conseillé de désactiver l’historique de position, de contrôler les partages et d’utiliser les options d’album privé. Existe-t-il des alternatives fiables à Google Photos ? Oui. Parmi les principales alternatives en 2025, on retrouve iCloud Photos (Apple), Amazon Photos (illimité avec Prime), Microsoft OneDrive, pCloud (chiffrement fort) ou Synology Photos (cloud privé). Le choix dépend des besoins en sécurité, stockage ou intégration système.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.