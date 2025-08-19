Apprendre une langue : Google Traduction part en guerre contre Duolingo

Des développeurs, en fouillant dans le code source des versions bêta de Google Traduction, ont découvert une fonctionnalité d’apprentissage de langue cachée : Practice. Ce n’est pas une mise à jour.

Google ne se contente plus d’offrir une simple traduction instantanée. L’entreprise transforme peu à peu son application en véritable plateforme pédagogique. Practice propose des scénarios du quotidien et des quiz adaptatifs pour rendre l’apprentissage d’une langue plus fluide et motivant.

Practice pour apprendre les langues avec Google Traduction

Avril 2025 – Android Authority, spécialiste des analyses APK, repère pour la première fois des traces de Practice dans la version 9.7.102 de Google Traduction. La fonction en est alors à ses balbutiements.

Un simple bouton dans la barre d’outils, à côté des options de conversation, microphone et caméra. Mais cliquer dessus ne mène qu’à une page d’erreur.

Pourtant, le code révèle déjà l’ambition de proposer des activités personnalisées pour pratiquer une langue au quotidien. Google garde le silence, mais les fuites s’enchaînent.

Sur Telegram, des utilisateurs partagent des captures d’écrans d’interfaces éphémères, confirmant que Practice teste d’abord l’anglais et l’espagnol. Connexion Internet et accès au micro sont nécessaires pour les exercices d’élocution.

En août 2025, la fonction prend de l’ampleur. Dans la version 9.14.71, Android Authority parvient à activer Practice entièrement, offrant un premier aperçu concret de l’apprentissage de langue “à la sauce Google”.

L’expérience démarre par un écran de bienvenue précisant son statut bêta et une période d’essai avec accès illimité. Une formule qui laisse entrevoir un futur modèle freemium, sans doute lié aux abonnements IA de Google comme Gemini Premium.

Côté langues, l’offre de Google s’élargit. Le français rejoint l’espagnol pour les exercices pratiques, tandis que l’interface devient disponible en anglais, français, espagnol et portugais.

L’utilisateur choisit aussi son niveau : Débutant, Intermédiaire ou Avancé. L’option Tout débutant, encore grisée, annonce de futures évolutions.

Des mécanismes qui rappellent le succès de Duolingo

Avec Practice, Google mise sur des scénarios contextuels pour ancrer l’apprentissage des langues dans la vie réelle. L’application propose des catégories comme Nourriture et boissons, Salutations et présentations ou encore Demandes d’itinéraires.

Chacune se décline en sous-thèmes concrets comme « se perdre près de l’hôtel », « trouver un restaurant spécifique » ou « localiser une gare ». Si cela ne suffit pas, l’utilisateur peut créer ses propres scénarios via une simple invite textuelle.

L’IA de Google, sans doute propulsée par Gemini, génère alors des exercices adaptés, incluant écoute, prononciation et expression orale.

Google Translate now supports more languages and adds AI-powered tools for smarter, customizable translations – plus a new “Practice” feature aimed at language learners, rivaling Duolingo.#GoogleTranslate #android16 pic.twitter.com/YjtZ0NJOBl — Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) August 17, 2025

L’expérience adopte un format de quiz en rounds, proche de Duolingo. Après chaque session, la difficulté s’ajuste automatiquement et les progrès sont enregistrés : mots appris, objectifs atteints, historique des exercices.

Des rappels quotidiens entretiennent la motivation, mais sans la pression punitive du célèbre hibou vert. L’IA de Google ajoute une dimension adaptative en temps réel, corrigeant la prononciation et proposant des révisions contextuelles.

Practice pourrait être officiellement lancé lors de l’événement Pixel d’octobre 2025. Sur Reddit et X, les spéculations vont bon train : « Google Translate prêt à défier Duolingo ».

