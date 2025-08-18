Vidéo : cet humanoïde a totalement dominé les premiers JO de robots

Un humanoïde a volé la vedette aux premiers JO de robots avec des prouesses qui ont bluffé le public. Personne ne s’attendait à le voir enchaîner ses performances avec autant d’aisance.

Qui aurait cru que les robots auraient, eux aussi, leurs propres JO ? Et pourtant, c’est arrivé ! Ce week-end à Pékin s’est tenue la toute première édition des World Humanoid Robot Games. Des équipes venues des quatre coins du globe se sont affrontées dans de véritables épreuves sportives. Et au centre du spectacle, un humanoïde a fait sensation avec ses performances incroyables.

L’humanoïde star des premiers JO de robots

280 équipes, venues de 16 pays différents, se sont retrouvées ce week-end à Pékin pour les JO de robots. Dans l’arène, les humanoïdes couraient, sautaient, boxaient. Bref, un spectacle digne des humains, mais version robots.

Parmi tous ces participants, un robot a littéralement volé la vedette. Il s’agit de l’humanoïde H1 de la société chinoise Unitree Robotics. Véritable athlète mécanique, il a offert des performances qui ont scotché le public.

Il a obtenu quatre médailles d’or dans son escarcelle. Auxquelles s’ajoutent trois médailles d’argent et quatre de bronze. Pas mal pour un « sportif » en métal, non ?

H1 s’est illustré dans plusieurs disciplines exigeantes comme le 1500 mètres et le 400 mètres. Il s’est aussi lancé sur le 100 mètres haies et même le relais 4 x 100 mètres. Une endurance et une précision qui rappellent qu’on entre peu à peu dans une nouvelle ère du sport.

Comme un athlète humain

C’est dans l’épreuve du 1 500 mètres que H1 a vraiment brillé où il a remporté sa première médaille d’or. Cela en un temps impressionnant de 6 minutes et 34 secondes. En plus, sa vitesse de pointe atteint 4,78 mètres par seconde.

Comme on peut le voir sur les vidéos, H1 court comme un vrai athlète de haut niveau. Ses bras et ses jambes bougent en parfaite synchronisation pour garder équilibre, vitesse et élan.

Même Wang Xingxing, fondateur et PDG d’Unitree, a reconnu l’importance de cette performance. Pour lui, le succès de H1 est particulièrement marquant. Car c’est le premier robot humanoïde de la société à réussir un tel exploit depuis sa création en 2016.

Pourtant, tous les robots n’ont pas atteint le niveau de H1. Beaucoup ont chuté lors des épreuves. Dans les combats de boxe, par exemple, les coups manquaient souvent leur cible. Certains robots se sont même bousculés et trébuchés entre eux.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agissait que des tout premiers JO des robots. Pour une première édition, les résultats sont déjà très prometteurs ! La prochaine édition, prévue en août l’an prochain, devrait être encore plus incroyable. Les développeurs auront le temps de peaufiner leurs humanoïdes pour nous en mettre plein la vue.

