Vidéo : les robots se battent sur un ring de boxe, le public choqué par leur vitesse

Deux robots humanoïdes G1 de Unitree Robotics ont livré un combat de boxe sur un ring. Crochets, coups de pied latéraux, genoux bien placés et tonnerre d’applaudissements !

Le 28 juillet 2025, Shanghai a accueilli la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC 2025). Dans les vastes halls de l’exposition, plus de 800 entreprises ont présenté leurs dernières prouesses technologiques. En vedette 60 nouveaux modèles de robots intelligents, parmi lesquels des maîtres du ring.

Une démonstration de force et d’agilité

Sur le ring, deux robots G1 d’Unitree Robotics ont livré plus de deux minutes d’un combat de boxe. Chaque coup, chaque esquive et chaque chute sur le ring sert de test grandeur nature pour les systèmes de contrôle moteur, les algorithmes de perception et la prise de décision autonome.

L’un, en mode défense, bloquait les attaques avant de renverser son adversaire. L’autre optait pour une offensive musclée.

Compact et puissant, le G1 mesure 1,32 mètre pour 35 kilos. Ses articulations produisent un couple de 120 Nm, combiné à une capacité de calcul qui permet gestes rapides, précis et dynamiques.

Genoux, crochets, coups latéraux ou mouvements tournoyants dans les airs : le robot maîtrise l’art de la boxe qui imite presque humaine. Ils se relèvent instantanément après une chute.

Le robot téléopérés G1 d’Unitree combinent contrôle manuel et actions semi-autonomes. Grâce à des systèmes de capture de mouvement et à l’intelligence artificielle, ces machines affinent leurs réflexes en temps réel, apprenant de chaque affrontement.

Un nouveau tournoi, prévu à Shenzhen en décembre 2025, devrait repousser encore les limites de ces machines intelligentes.

Les robots chinois font plus que la boxe

Au-delà des combats de boxe, les robots ont aussi démontré leur polyvalence. Plusieurs entreprises chinoises, dont Fourier Intelligence, AgiBot, Deep Robotics, Robotera ou encore Shanghai Electric, ont profité de la WAIC pour dévoiler leurs dernières avancées.

Shanghai Electric a présenté SUYUAN, son premier robot humanoïde industriel. Doté de 38 degrés de liberté et d’une puissance de calcul de 275 TOPS, il exécute des tâches complexes avec une fluidité.

Sur les autres stands, un robot sert du popcorn, un autre joue au mahjong. Plus loin, un quadrupède exécute un salto sous les applaudissements.

Même le G1, champion du ring, se prête à l’art de la calligraphie. Mais derrière ces démonstrations ludiques, la Chine intègre les robots dans la vie quotidienne et professionnelle.

Dans quelques années, ils n’aident plus seulement à soulever, trier ou frapper. Ils apprendront, s’adapteront, coopéreront.

