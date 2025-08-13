Google vous laisse choisir vos sources préférées : comment choisir LeBigData ?

La fonctionnalité « Sources préférées » permet d’afficher du contenu priorisé dans des sections comme À la une ou Sources de vos recherches.

Cet outil, disponible depuis le 12 août 2025, cible les internautes anglophones aux États-Unis et en Inde. Vous pouvez désormais mettre en avant vos médias et blogs préférés, et pourquoi ne pas inclure LeBigData pour enrichir vos insights tech ? Un petit coup de pouce pour rester informé efficacement, sans perdre de temps à fouiller le web.

Sources Préférées pour personnaliser les recherches

Au lieu de se fier uniquement aux algorithmes, les internautes peuvent désormais mettre en avant leurs médias favoris. Testée en juin 2025 via le programme Labs, cette fonctionnalité devient accessible sans inscription préalable.

Les utilisateurs aux États-Unis et en Inde, connectés à leur compte Google, peuvent l’activer directement lors d’une recherche. Le fonctionnement reste simple et intuitif.

Ouvrez Google sur votre navigateur ou application mobile, puis effectuez une recherche, par exemple « avancées en big data ». Une petite étoile apparaît à droite de l’en-tête « À la une ». Cliquez dessus pour accéder à l’option Sources préférées.

Saisissez le nom du site ou de la publication à prioriser, comme LeBigData, confirmez et rafraîchissez les résultats. Le contenu de ce site s’affichera dorénavant en priorité lorsqu’il est pertinent pour votre requête.

Il n’existe pas de limite stricte au nombre de sources ajoutées, mais Google recommande la modération. Trop de sites diluent l’efficacité. Ces préférences restent synchronisées entre vos appareils tant que vous restez connecté à votre compte.

Une intégration pour plus de pertinences

Techniquement, « Sources préférées » s’appuie sur les algorithmes existants de Google, avec une couche de personnalisation utilisateur. Les sites doivent publier un contenu frais et pertinent pour apparaître ; sinon, ils ne seront pas mis en avant.

En effet, les recherches récurrentes affichent automatiquement du contenu récent. Les sites visités fréquemment remontent en priorité. Google souligne que ces choix n’affectent pas les résultats organiques des autres utilisateurs, préservant l’équité.

Chaque utilisateur garde le contrôle total : ajuster ou supprimer des sources reste possible à tout moment via les paramètres de recherche.

Par ailleurs, l’outil « sources préférées » complète les mises à jour automatiques pour les sujets en évolution. Si vous avez déjà recherché un thème, les nouveaux contenus de vos sources apparaissent instantanément.

Les résultats souvent consultés sont mis en avant, facilitant la reprise là où vous vous étiez arrêté.

L’extension mondiale des « sources préférées » est attendue potentiellement en 2026. Pour l’instant, seules les langues anglaises sont supportées, bien que Google teste d’autres variantes. Une connexion active reste nécessaire, excluant les modes incognito.

