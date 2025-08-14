Attention ! ChatGPT peut maintenant fouiller dans votre boîte Gmail

Les outils connecteurs permettant à ChatGPT de se brancher directement sur des applications tierces, dont Gmail.

Pour certains services Google, la connexion devient automatique. Gmail, Google Calendar et Google Contacts figurent parmi les premiers à en bénéficier. Seule ombre au tableau, la fonctionnalité reste réservée aux abonnés payants. Les utilisateurs gratuits, eux, devront se contenter de regarder passer le train.

Un connecteur entre ChatGPT et Gmail

Une fois activés dans les paramètres du compte, les connecteurs passent par le protocole OAuth pour garantir une authentification sécurisée. ChatGPT peut alors analyser le contenu Gmail, consulter les rendez-vous et puiser dans les contacts pour enrichir ses réponses.

L’intégration transforme ChatGPT en un assistant presque omniscient, capable de gérer des tâches sans quitter la conversation. Un e-mail mentionne une réunion ? L’IA vérifie aussitôt votre calendrier et propose un ajustement.

OpenAI cite d’autres usages concrets comme la synthèse de documents éparpillés, l’analyse de données en temps réel, ou encore la création de rapports directement depuis un fil de discussion.

Techniquement, les connecteurs se déclinent en plusieurs catégories. Les connecteurs de chat servent aux recherches rapides et aux tâches courantes, comme retrouver un fichier dans Google Drive.

Ceux pour la recherche approfondie croisent données internes et web pour produire des analyses détaillées. Les connecteurs synchronisés indexent les sources à l’avance pour fournir des réponses instantanées.

Enfin, les connecteurs personnalisés, basés sur le protocole MCP (Model Context Protocol), offrent une grande latitude aux développeurs.

Pour Gmail et Google Calendar, la connexion automatique signifie que ChatGPT y accède au besoin, sans action manuelle. Évidemment, l’utilisateur peut désactiver cette option à tout moment dans les paramètres.

OpenAI assure que ces intégrations respectent les autorisations existantes. L’IA ne voit que ce que l’utilisateur peut déjà consulter.

Un service payant aux options élargies

Lancée en bêta il y a quelques semaines, la fonctionnalité est désormais disponible à l’échelle mondiale pour les abonnés Plus. Une extension vers d’autres formules suivra dans les prochains jours.

OpenAI a d’abord ciblé les utilisateurs Pro afin de tester la stabilité, avec des mises à jour fréquentes pour corriger les bugs. Parmi elles, la désactivation automatique du connecteur Contacts de ChatGPT lorsque Gmail est déconnecté.

Les limites d’usage dépendent du forfait. Il n’y a aucun plafond spécifique pour les connecteurs, mais certaines applications tierces comme Google peuvent imposer leurs propres restrictions.

Par exemple, dans l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni, certaines intégrations restent inaccessibles en raison de réglementations strictes sur les données, conformes au RGPD.

Au-delà de Gmail et consorts, les connecteurs ChatGPT couvrent une vingtaine d’applications, dont Dropbox, GitHub, HubSpot et Notion. L’accès varie selon le plan choisi.

Les comptes Enterprise bénéficient de toutes les options, y compris les connecteurs synchronisés pour Google Drive. En revanche, les abonnés Plus se limitent aux recherches de base.

Cependant, les inquiétudes se renforcent face à la possibilité, pour les abonnés Plus et Pro, que certaines données soient utilisées pour entraîner les modèles d’OpenAI si l’option « Améliorer le modèle pour tous » reste activée.

Les clients Enterprise et Team, eux, bénéficient d’une exemption, comme précisé dans la politique de confidentialité de l’entreprise. Des experts en cybersécurité rappellent néanmoins les risques de fuite, en particulier si les connecteurs interagissent avec d’autres services tels que Microsoft Teams ou SharePoint.

