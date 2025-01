Samsung Galaxy S25 : ce leak révèle une très mauvaise nouvelle pour votre portefeuille

Alors que l’annonce officielle des Galaxy S25 approche à grands pas, les fuites continuent de faire monter la pression. Ce leak, le dernier en date, par contre, vient de complètement semer la pagaille. Explications.

En réalité, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la prochaine gamme Galaxy S25 de Samsung ! La bonne c’est que vous n’avez pas à vous en faire, chaque modèle promet toujours des performances impressionnantes…

La mauvaise c’est que si l’on croit ce leak, elle risque de piquer là où ça fait mal : votre portefeuille.

Les prix européens des Galaxy S25 ne vont pas vous plaire, ami lecteur !

À moins de deux semaines du grand dévoilement de la série Galaxy S25 par Samsung, une fuite publiée par le site indonésien de 91 Mobiles dévoile ce qui semble être une liste de prix en euros pour l’Europe. Si la capture d’écran est authentique, il y a de quoi grimacer.

Voici les prix estimés :

Galaxy S25 : à partir de 964,90 € pour 128 Go et jusqu’à 1 151,90 € pour 512 Go.

: à partir de 964,90 € pour 128 Go et jusqu’à 1 151,90 € pour 512 Go. Galaxy S25 Plus : de 1 235,90 € (256 Go) à 1 359,90 € (512 Go).

: de 1 235,90 € (256 Go) à 1 359,90 € (512 Go). Galaxy S25 Ultra : un sommet à 1 930,89 € pour 1 To de stockage.

En comparaison avec la série S24, ces tarifs reflètent une augmentation de 60 à 100 € selon les modèles et les capacités. Une tendance qui pourrait se généraliser à d’autres régions, y compris les États-Unis, où des hausses similaires sont déjà redoutées.

C’est quoi leur excuse ?

Apparemment, cette flambée tarifaire serait en partie due à la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite, que Samsung a décidé d’intégrer dans toute la gamme. Cette technologie de pointe, plus coûteuse à produire, aurait directement fait grimper les coûts.

Il faut comprendre que Samsung, toujours en quête d’autonomie, peine encore à rivaliser avec le processus 3 nm des Snapdragon et les puces A18 d’Apple avec son propre Exynos. Cela dit, l’entreprise n’a pas dit son dernier mot.

Si ses fonderies parviennent à rattraper leur retard, le retour à l’Exynos pourrait être une solution pour limiter les coûts de production… et peut-être épargner nos portefeuilles à l’avenir.

Néanmoins, bien que compréhensible, cela risque de mettre à rude épreuve la fidélité des consommateurs, surtout si les prix continuent d’augmenter sans ajout notable de fonctionnalités ou d’améliorations tangibles.

Autre info susceptible de vous intéresser : la fuite indique également un large choix de coloris. Donc ce serait : argent, bleu marine, glace, bleu et menthe pour les modèles de base et Plus, tandis que le S25 Ultra offrirait des options premium comme argent titane ou noir titane.

Alors, ce leak vous a-t-il démotivé d’attendre les Galaxy S2 de Samsung ou bien le prix ne compte pas ?

