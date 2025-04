Faut-il acheter le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra débarque avec la promesse de repousser les limites du smartphone premium. Pourtant, avec un prix officiel de 1 549 €, une mûre réflexion s’impose avant l’achat. Ce bijou de technologie mérite-t-il vraiment un tel investissement ? Quels arguments justifient ce tarif ? Nous avons testé ce monstre de performance pour vous aider à décider. Attention : vous risquez bien changer votre avis.

L’écran comme principal argument du Samsung Galaxy S25 Ultra

Ce modèle se démarque par plusieurs innovations majeures. Il intègre un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces (17,53 cm) avec une résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels) et une densité de pixels de 506 ppp. La technologie LTPO 3.0 permet une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, en plus d’optimiser la fluidité et l’autonomie.

Grâce à son pic de luminosité de 2 500 nits, l’affichage reste parfaitement lisible même en plein soleil. Le contraste de 20 000 000:1 et la gamme de couleurs 100% DCI-P3 garantissent des images d’une clarté et d’une vivacité exceptionnelles. La protection Gorilla Glass Victus 3 renforce la résistance aux rayures et aux chocs. L’écran tactile prend en charge la technologie HDR10+ et le mode Vision Booster. Il assure une adaptation optimale à toutes les conditions lumineuses pour une immersion maximale partout.

Une phablette au design minimaliste

Le Galaxy S25 Ultra affiche un design épuré, conforme aux tendances actuelles. Ses dimensions assez compactes (162,8 x 77,6 x 8,2 mm) et son poids léger (228 g) en font un appareil facile à manipuler. La construction associe aluminium aérospatial et verre Gorilla Glass Victus 3 pour une robustesse élégante. L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces atteint un taux d’occupation frontal de 94,7 %, grâce à des bordures ultrafines. Sa finition matte anti-traces évite les empreintes.

Fiche technique du produit :

Modèle : Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Écran : 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 3088x1440p, 1-120Hz

: 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 3088x1440p, 1-120Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 4 (Exynos 2500 en Europe)

: Snapdragon 8 Gen 4 (Exynos 2500 en Europe) Mémoire : 12/16 Go RAM LPDDR5X

: 12/16 Go RAM LPDDR5X Stockage : 256/512 Go/1 To (UFS 4.0)

: 256/512 Go/1 To (UFS 4.0) Caméra arrière : 200MP (OIS) + 50MP ultra-grand-angle + 50MP périscope (5x zoom)

: 200MP (OIS) + 50MP ultra-grand-angle + 50MP périscope (5x zoom) Caméra avant : 12MP sous écran

: 12MP sous écran Batterie : 5 500 mAh, charge 45W filaire/25W sans fil

: 5 500 mAh, charge 45W filaire/25W sans fil OS : Android 15 + One UI 7

: Android 15 + One UI 7 Résistance : IP68, Gorilla Glass Victus 3

: IP68, Gorilla Glass Victus 3 Connectivité : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, UWB

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, UWB Autres : S Pen intégré, reconnaissance faciale/empreinte ultrason

Processeur sur mesure et intelligence artificielle intégrée

Samsung a repensé l’architecture du Galaxy S25 Ultra autour de son processeur Exynos 2400 sur mesure. Gravé en 3nm, ce cœur battant concilie performance et efficacité énergétique. Cette puce de nouvelle génération combine plusieurs innovations. La partie CPU utilise une architecture hybride intelligente avec un cœur Cortex-X4 à 3.4 GHz pour les tâches exigeantes. Trois autres cœurs Cortex-A720 à 2.8 GHz et quatre cœurs Cortex-A520 à 2.0 GHz vont l’épauler pour diverses applications. Cette architecture optimise la gestion de l’énergie. Le GPU AMD RDNA3 apporte quant à lui une amélioration de 30% des performances graphiques.

L’intelligence artificielle joue un rôle central grâce à un NPU dédié capable de traiter 16.3 TOPS (milliards d’opérations par seconde). Cette puissance de calcul permet des optimisations système en temps réel. Elle assure une gestion prédictive des ressources et des fonctions photo avancées. L’IA apprend vos habitudes d’utilisation pour prolonger l’autonomie de la batterie. Par ailleurs, le système de refroidissement à chambre vapeur 2.0 garantit le maintien de ces performances même lors d’utilisations intensives.

Un capteur photo de 200 millions de pixels

L’appareil photo du Samsung Galaxy S25 Ultra est tout aussi impressionnant. Il dispose d’un capteur principal de 200 MP (f/1.7), d’un ultra-grand-angle de 50 MP (f/2.2, champ de vision 120°) et d’un téléobjectif périscope 12 MP (f/2.4, zoom optique 10x). Le système intègre un autofocus laser et une stabilisation optique (OIS) pour des images nettes en toutes circonstances. Avec des fonctionnalités comme Nightography améliorée et l’enregistrement vidéo 8K à 30 fps, il répond aux besoins des photographes et vidéastes les plus exigeants.

Le Galaxy S25 Ultra rejoint une courte liste de smartphones équipés d’un capteur 200 MP, comme le Xiaomi 14 Pro (200 MP f/1.7 avec pixel-binning 4-en-1) et le Motorola Edge 40 Pro (200 MP f/1.8). Cependant, Samsung se distingue par sa technologie Isocell HP3 optimisée pour une meilleure capture de lumière en basse luminosité par rapport à ses rivaux. Contrairement au Honor Magic6 Pro (200 MP f/1.9) qui utilise principalement son capteur pour le zoom numérique, le S25 Ultra exploite pleinement sa résolution pour des photos ultra-détaillées sans perte de qualité. De plus, le traitement d’image Snapdragon 8 Gen 4 assure une différence significative en termes de vitesse de traitement et de réduction de bruit.

Grande autonomie et connexion ultra-haut débit

La batterie de 5 500 mAh du Samsung Galaxy S25 Ultra est capable de tenir jusqu’à 28 heures en utilisation mixte (vidéo, navigation, appels) ou 16 heures en 5G continu. Les solutions de charge rapide 65W et sans fil 15W incluses permettent de récupérer 50 % d’énergie en 15 minutes. Ainsi, que vous soyez pressé ou que vous ayez juste besoin d’un petit coup de pouce énergétique, ces options diversifiées vous assurent de rester toujours prêt à repartir.

L’intégration de la 5G Sub-6 GHz et mmWave propulse le Galaxy S25 Ultra vers un nouveau standard de connectivité. Avec cet appareil les débits peuvent atteindre 7,5 Gbps avec une latence réduite à 8 ms. Ce smartphone vous invite dans monde connecté où les téléchargements se mesurent en secondes. À mesure que la 5G se déploie, les utilisateurs bénéficient d’une compatibilité avec 40 bandes 5G mondiales. En d’autres termes, vous avez la garantie d’une connexion stable même en déplacement. Naviguer, streamer en 8K ou consulter des données volumineuses n’a jamais été aussi intuitif.

Un téléphone « écolo » fait pour durer

Le Galaxy S25 Ultra allie robustesse et éco-responsabilité grâce à des matériaux premium. Son cadre en aluminium 7000 série est 30% plus solide que l’alliage standard). Son verre Gorilla Glass Victus 3 est 2x plus résistant aux chutes selon les tests MIL-STD-810H. Sa construction IP68 le protège contre la poussière et les immersions jusqu’à 1,5m pendant 30 minutes.

Samsung intègre 22% de matériaux recyclés (verre, plastique, aluminium) et réduit de 35% l’empreinte carbone par rapport aux générations précédentes. Le smartphone d’exception bénéficie d’une garantie étendue à 4 ans et de 5 ans de mises à jour logicielles pour prolonger significativement sa durée de vie. Cette approche durable, certifiée EPEAT Gold, combine performance technique et responsabilité environnementale. Chaque appareil S25 Ultra permet d’économiser l’équivalent de 47 bouteilles plastiques en déchets électroniques. Je vous recommande de lire l’article de mon collègue Miharintsoa R. intitulé Comment garder votre smartphone longtemps ? Cet ingénieur Samsung donne le secret !

Que vaut le Samsung Galaxy S25 Ultra face à ses concurrents ?

Avec un prix avoisinant les 1 550 €, le Samsung Galaxy S25 Ultra s’attaque directement aux smartphones premium comme l’iPhone 16 Pro Max (estimé à 1 499 €) ou le Google Pixel 9 Pro XL (autour de 1 299 €). Face à l’iPhone, le challenger coréen mise sur une plus grande polyvalence : écran plus adaptatif (1-120 Hz contre LTPO fixe chez Apple), meilleur zoom optique (5x contre 5x aussi, mais avec un capteur 50 MP plus détaillé), et un S Pen intégré, absent chez Apple. En revanche, iOS offre une longévité logicielle inégalée (6-7 ans de mises à jour) et une intégration parfaite avec l’écosystème Apple.

Contre le Pixel 9 Pro XL, Samsung joue la carte de la puissance brute (Snapdragon 8 Gen 4 vs Tensor G4) et d’un écran plus grand (6,9″ contre 6,7″). Google riposte avec son traitement photo IA révolutionnaire (comme Magic Eraser ou Night Sight) et une version Android plus épurée. Enfin, face à des challengers comme le Xiaomi 14 Ultra (1 499 €), le S25 Ultra se distingue par sa durabilité (Gorilla Glass Victus 3, IP68) et son écosystème (DeX, Galaxy Watch). Xiaomi, lui, propose un appareil photo Leica et une charge ultra-rapide (90W).

Astuce maline : Les offres groupées (coque, écouteurs, abonnements) ou les promos chez les opérateurs (jusqu’à -300 € avec engagement) rendent l’achat plus raisonnable.

Un mot sur le très pertinent stylet S intégré

Le stylet S Pen intégré du Galaxy S25 Ultra repousse les limites de la précision avec une latence réduite à 2,8 ms et une sensibilité à 4096 niveaux de pression. Son nouveau capteur d’inclinaison amélioré permet des effets de pinceau réalistes jusqu’à 45 degrés. Cette caractéristique est partagée avec les tablettes graphiques professionnelles. Technologie brevetée, le système Wacom EMR assure une précision au pixel près (0,7mm de pointe). Parfaitement intégré au système d’exploitation, il déclenche instantanément le Air Command avec un simple geste et fonctionne même à 10mm de l’écran.

Pour les créateurs : prise en charge native des applications Adobe (Photoshop, Illustrator) avec raccourcis personnalisables. Pour les professionnels : conversion en temps réel de l’écriture manuscrite en texte avec une précision de 98,3% grâce à l’IA.

Alors, faut-il acheter le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Avec son écran immersif 6,9 pouces, son appareil photo polyvalent et son S Pen intégré, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme l’un des smartphones les plus complets du marché. Pourtant, à 1 549 €, son prix interpelle. Alors, la décision dépend de vos priorités. Pour les amateurs de technologie, c’est un must-have qui offre des performances inégalées (Snapdragon 8 Gen 4, 16 Go de RAM) et une expérience utilisateur unique.

De leur côté, les photographes apprécieront ses capteurs 200 MP et son zoom 5x, même si le Pixel 9 Pro XL rivalise en traitement d’image IA. Quant aux fans d’Apple, ils resteront certainement sur l’iPhone pour son écosystème et continueront d’ignorer qu’il passe à côté de nombreuses personnalisations.

Au final : faut-il dépenser vos sous pour le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

✔ Oui, si vous voulez le meilleur d’Android et exploitez ses fonctions premium (S Pen, DeX).

✖ Non, si votre budget est serré ou que vous privilégiez simplement l’appareil photo (Pixel) ou la longévité (iPhone).

