Transformers dans la vraie vie : cette voiture se transforme en robot !

James Bruton, un inventeur britannique a concrétisé un rêve d’enfant que beaucoup d’entre nous partagent. Il a créé une voiture qui se transforme en robot. Un véhicule dans lequel on peut réellement monter à bord et le conduire.

Et si on pouvait vivre le film Transformers ? Sauf qu’ici, il n’y a ni explosifs ni combats entre gentils et méchants. Il n’y a que la voiture qui se métamorphose en robot. James Bruton, ancien concepteur de jouets, en a créé une. En effet, il a mis au point un robot transformable et pilotable. Une création originale qui ne manque évidemment pas d’attirer l’attention.

Une voiture robot pas comme les autres

Ces derniers temps, le monde de la robotique avance à grands pas. On découvre sans cesse des inventions impressionnantes. Mais celle de James Bruton ne passe pas inaperçue.

Il a effectivement élaboré une création que beaucoup de gens vont apprécier. Ce projet repousse les limites entre la fiction et la réalité. Parce que c’est un robot qui se transforme en une vraie voiture pilotable qu’il a élaboré.

Bien sûr, le robot se replie pour devenir un véhicule, tout comme dans le film Transformers. Cette transformation se fait en douceur. Dans une vidéo Youtube de près de vingt minutes, Bruton explique en détail comment il a conçu son œuvre.

Le créateur revendique l’originalité de sa création. Il admet cependant que certains ont déjà réussi à fabriquer de vrais Transformers. Mais rares sont ceux qui peuvent réellement s’installer à l’intérieur de leur voiture robot.

Avec sa voiture, lui, il peut circuler au volant, un peu comme dans une « voiture Power Wheels pour enfant ». Son véhicule se déplace sur la route à une vitesse modérée.

Une vraie dure à cuire

La voiture robot de James Bruton n’a rien d’un jouet. Au contraire, c’est vraiment du lourd. Le concepteur a soigné les moindres détails pour en faire une machine robuste et fiable. Exactement ce qu’il faut à tout pilote qui se respecte.

Pour cause, elle embarque pas moins de 16 moteurs. Parmi eux, 2 servos RC, 8 servos Dynamixel et 6 moteurs à courant continu équipés d’un retour d’information par encodeur. En plus, c’est un microcontrôleur Teensy qui pilote l’ensemble, discrètement caché sous son design futuriste.

Néanmoins, ne vous attendez pas à voir un grand Autobot bipède comme dans le film. Les jambes du robot humanoïde sont purement décoratives, elles ne permettent pas de marcher. En revanche, le robot se déplace grâce à ses roues. Celles-ci sont des actionneurs linéaires et renforcées par des profilés en aluminium légers.

La voiture robot de Bruton ne joue seulement pas la carte de puissance. Elle soigne aussi son apparence. Avec ses panneaux bien dessinés, elle affiche un design élégant.

Certes, cette innovation a tout pour faire vibrer les fans de science-fiction. Alors, prêt à vous prendre pour Sam Witwicky à bord de votre propre voiture robot ? Partagez votre avis en commentaire.

