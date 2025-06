La Chine bloque toutes les IA pendant le Bac : faut-il faire pareil en France ?

En Chine, l’équivalent du bac, c’est le gaokao. Il s’agit de l’examen de fin d’année déterminant l’accès des élèves aux études universitaires. Cette année, il s’est tenu du 7 au 10 juin et a rassemblé 13 millions de candidats. Quatre jours durant lesquels le pays a mis les IA sur pause.

Les principales entreprises d’IA de la Chine ont désactivé temporairement certaines de leurs applications d’IA. Le but était d’éviter que les élèves ne s’en servent pour tricher pendant cette étape cruciale de leur scolarité.

Cela dit, il est difficile de savoir si ces blocages sont volontaires ou imposés par les autorités. Et ce, bien que j’imagine mal des startups d’IA suspendre, de leur plein gré, leur propre outil pendant 4 jours.

Parmi les services temporairement suspendus figurent notamment Qwen, propulsé par le modèle d’Alibaba et la célèbre IA DeepSeek. Mais Doubao, conçue par ByteDance, Yuanbao, plateforme développée par Tencent ainsi que Kimi, le chatbot d’IA de la société Moonshot, font également partie du lot.

Ils ont de leur côté suspendu temporairement leurs systèmes de reconnaissance d’images. Ce qui empêche les élèves de soumettre une photo de leur sujet pour en demander la résolution.

Allegedly: Some Chinese AI models have shut down certain functions to ensure fairness and security during #Gaokao, the national college entrance exam.#AINews #DeepSeek #Qwen #Doubao #Kimi #gaokao2025 pic.twitter.com/ywdDrrRpGs