L’impact des IA génératives sur les étudiants

Dans le cadre du Hackathon transversal autour des enjeux sociétaux de l'IA, une étude a été réalisée par le Pôle Léonard de Vinci et Talan auprès de 1 600 étudiants de 4ème année d'études supérieures. Ce sondage a pour but de révéler la vision et l'utilisation des IA génératives par les étudiants.

Une étude inédite sur la vision des IA par les jeunes

Le Pôle Léonard de Vinci et Talan viennent de publier une étude mesurant l'impact de l'IA sur le quotidien des jeunes. Pilotée par Joachim Massias, Directeur du MBA Data et Innovation du Pôle, cette enquête compare la vision de l'IA de l'ensemble de la population française avec celle de jeunes étudiants.

Lors d'un Hackathon de cinq jours, 1 600 étudiants des trois écoles du Pôle ont répondu à un sondage sur l'IA. Cette étude est une première mondiale, le but étant d'analyser l'impact des technologies d'IA génératives sur des étudiants de 4e année dans des cursus variés comme le Management, ingénierie et numérique.

Appréhension de l'IA par les étudiants

Réalisée en deux vagues, avant et après le Hackathon, cette enquête révèle des indicateurs remarquables :

99% des étudiants utilisent l'IA contre 60% des Français ;

92% des étudiants ont une utilisation régulière de l'IA contre 32% des Français ;

1/3 des jeunes investissent 20 euros par mois pour utiliser Chat GPT 4 ;

72% des étudiants ont une vision positive de l'IA ;

52% des étudiants considèrent que l'IA influence leurs choix.

Les IA génératives ont un impact direct sur la pédagogie et la manière de travailler des étudiants. Grâce à elles, les étudiants gagnent du temps et améliorent leur efficacité dans leur travail quotidien. La facilité d'utilisation des IA est reconnue par 95% des étudiants et 51% d'entre eux indiquent qu'ils auraient du mal à se passer de ChatGPT.

Une dépendance aux IA à interroger

Joachim Massias, Directeur du MBA IA, souligne que cette étude est une première mondiale par son sujet, son échelle et la diversité des parcours académiques des étudiants. Il met en avant la capacité d'adaptation des étudiants à cette technologie, avec 99% d'entre eux intégrant les IA génératives dans leur quotidien, contre seulement 22% des Français de plus de 35 ans. Le Hackathon transversal interdisciplinaire est un outil d'apprentissage efficace pour accélérer l'adoption des IA génératives par les entreprises.

L'IA, un pilier pour l'avenir professionnel des jeunes

L'IA est devenue un outil professionnel essentiel pour les entreprises et leurs futurs talents. 92% des étudiants voient leur quotidien professionnel avec une présence massive de l'IA, 88% estiment important qu'un employeur mette les IA génératives à disposition de ses employés et 65% considèrent la présence des IA génératives comme un critère de choix de leur future entreprise.

Le Hackathon, un dispositif pédagogique efficace

Le Hackathon a révélé des informations essentielles sur l'intégration des IA génératives dans les parcours académiques et professionnels des étudiants. 77% des étudiants ont trouvé que le Hackathon leur a permis de mieux comprendre les enjeux autour de l'IA, 74% ont mieux analysé les avantages et inconvénients liés à l'IA et 83% déclarent que les IA génératives n'ont pas remplacé les réflexions avec les autres membres de l'équipe.

Laure Bertrand, Directrice Soft Skills, Développement Durable explique que les IA génératives sont incontournables dans l'enseignement supérieur. Ce qui oblige à faire évoluer les pratiques pédagogiques.

En somme, le Hackathon à grande échelle démontre l'efficacité de ce système en permettant à un large public de s'approprier rapidement les connaissances sur l'IA. Le Pôle Léonard de Vinci utilise régulièrement cette méthode pédagogique, qui est en accord avec le rapport « IA : notre ambition pour la France », qui souligne les bénéfices des hackathons pour une meilleure compréhension des nouvelles technologies telles que les IA génératives.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

