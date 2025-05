Vidéo : ce robot casse des planches à coups de poing dignes de Bruce Lee

Kung-fu, agilité, intelligence, le Lingxi X2 a tout d’un petit maître Shaolin. Dans une vidéo de démonstration, on a vu ce robot chinois casser des planches avec une précision et une puissance remarquables.

Et ce robot humanoïde a montré qu’il ne se contentait pas de marcher droit, il maîtrise désormais les arts martiaux. Présenté en mars 2025, Lingxi X2 embarque une intelligence artificielle de pointe baptisée Genie Operator-1 (GO-1).

Faites la connaissance de robot Lingxi X2

Développé par l’entreprise AgiBot, Lingxi X2 est un robot d’1,30 mètre, pesant à peine 34 kilos. Il est capable de manipuler divers objets dans le cadre de tâches simples sans avoir besoin d’un entraînement préalable.

Mais ce qui le rend spécial, c’est sa précision dans l’exécution de mouvements complexes. Il maîtrise bien l’équilibre, synchronisant bras et jambes avec une fluidité étonnante au moment opportun.

Lors d’une démonstration récente déjà, il nous a impressionné avec sa capacité à se redresser après une chute. Il a fait preuve d’un remarquable contrôle moteur et d’une agilité encore rare dans le domaine de la robotique humanoïde.

Cette capacité repose sur le principe de la généralisation à échantillon zéro. Cela permet au robot d’agir efficacement dès la première interaction, même dans un environnement inconnu.

Aujourd’hui, Lingxi X2 nous fascine encore une fois avec son aisance à exécuter des mouvements inspirés du kung-fu. Et pourtant, ce n’est pas la seule chose dans laquelle il excelle.

Au fait, ce robot est équipé d’un système d’interaction multimodale ultra-réactif capable de répondre à des stimuli humains en quelques millisecondes.

Il peut ainsi détecter les émotions à travers les expressions du visage et le ton de la voix. Il adapte ensuite ses réactions pour maintenir une interaction naturelle.

Sa conception va même jusqu’à simuler une respiration ou adopter un langage corporel subtil pour renforcer la fluidité des échanges avec son environnement humain.

Le secret d’Agibot ?

C’est le modèle GO-1 qui constitue le socle de l’intelligence comportementale avancée de Lingxi X2.

Ce modèle a été conçu pour améliorer la capacité d’apprentissage et de planification des robots dans des environnements dynamiques. Face à la rareté des données annotées disponibles dans les bases comme AgiBot World, GO-1 intègre une innovation notable : les « actions latentes ».

En analysant des flux d’images passées et présentes, le robot est en mesure de comprendre et d’anticiper des mouvements, même sans données explicites. Son planificateur latent s’appuie sur les résultats d’un modèle vision-langage pour organiser efficacement les séquences d’actions à exécuter.

Un module complémentaire baptisé « Action Expert » affine ensuite l’exécution. Ce dernier supprime les bruits parasites de la prise de décision pour produire des gestes plus naturels.

Lors de tests comparatifs sur cinq types de tâches, GO-1 a significativement surclassé d’autres modèles de pointe. Et ce, avec un taux de réussite grimpant de 46 % à 78 %, notamment dans des exercices pratiques comme remplir ou verser un liquide.

Le planificateur latent à lui seul a permis une amélioration de 12 % de l’efficacité dans la planification des actions.

En une seule phrase, Lingxi X2 incarne une nouvelle génération de robots polyvalents. Le genre où puissance logicielle et performance mécanique se conjuguent pour offrir une assistance robotique à usage général.

Bien entendu, personnellement, je ne me vois pas avoir un robot comme assistant au quotidien. Cela dit, dans les usines de construction leur aide n’est sûrement pas de refus.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez de ces robots qui deviennent de plus en plus intelligents ? Partagez vos perspectives, vos craintes ou même vos blagues sur le sujet dans le commentaire !

