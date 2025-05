L’avantage de Google pour l’IA ? Il connaît déjà tous vos petits secrets

Votre code traîne encore entre « motdepasse123 » et « loulou2020 » ? Pas de panique. Avec l’IA, Google a décidé de pimenter les choses avec Chrome du côté mot de passe afin de protéger vos comptes.

Désormais, grâce à l’IA, Google veut aussi vous aider à garder vos comptes à l’abri des hackers et des mots de passe moisissures. Lors de sa dernière conférence Google I/O, la firme de Mountain View a présenté une nouvelle fonction de Chrome capable de changer automatiquement vos mots de passe compromis. Vous n’aurez plus besoin de fouiller dans les paramètres ou d’inventer des codes à rallonge.

Google veut clairement nous aider à avoir une « meilleure hygiène numérique ». Arrêtez donc d’utiliser « 123456 » ou « azerty » comme mot de passe. Grâce à son gestionnaire IA intégrée dans Chrome, le navigateur pourra détecter un mot de passe compromis au moment de la connexion. Ensuite, on vous propose un nouveau code plus solide, généré automatiquement.

En plus, si le site le permet, Chrome ira changer lui-même le mot de passe à votre place. Sans même vous faire quitter votre onglet YouTube ou votre panier rempli de sneakers.

🔐 Chrome will soon change your weak passwords for you — with your royal permission



At Google I/O, the team promised: by the end of 2025, Chrome will auto-update weak or leaked passwords — but only if you say “yes, Chrome, please fix my mess”.

🧠 No more guilt-tripping password pic.twitter.com/V9huDPKlFU