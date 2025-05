Google Astra : l’assistant IA du futur qui contrôle votre téléphone et voit le monde réel

Lors de la conférence d’ouverture de Google I/O 2025, tous les projecteurs étaient braqués sur l’intelligence artificielle. Et savez-vous pourquoi ? Car en l’espace d’un an, les outils IA de Google ont pris un sacré coup d’accélérateur.

L’événement qui a eu lieu le 20 et le 21 mai a été l’occasion pour le géant californien de revenir sur les progrès réalisés depuis la présentation du mystérieux projet Astra, dévoilé en 2024.

L’assistant intelligent, imaginé par les équipes de DeepMind, n’est désormais plus le même.

Ce projet Astra, qu’est-ce que c’est ?

Né dans les labos de Google DeepMind, Astra n’est pas un assistant virtuel comme les autres. Il s’agit d’un système multimodal, capable de comprendre ce qu’on lui dit, ce qu’on lui montre, ce qu’il voit autour de lui et même ce qu’il entend.

Texte, image, vidéo ou voix : tous les canaux sont bons pour interagir avec lui. Astra mixe l’observation du monde réel (via la caméra du téléphone, par exemple) avec des données issues du web, pour livrer une réponse pertinente et contextuelle.

En d’autres termes, c’est ce fameux Project Astra qui est le moteur des fonctions de partage de caméra et d’écran dans Gemini Live. Google l’a confirmé en dévoilant sa grande ambition : faire de Gemini bien plus qu’un simple assistant.

Dans un article de blog, l’entreprise résume sa vision comme suit. « Créer un compagnon IA capable de prendre en charge nos tâches du quotidien, gérer les corvées administratives à notre place et même nous surprendre avec des suggestions futées. »

L’objectif est de nous faire gagner du temps, booster notre productivité et rendre chaque journée un peu plus fluide… et pourquoi pas, plus agréable.

Donc comme ça, l’IA peut prendre les commandes de nos smartphones ?

En effet, Astra le fera tout seul comme un grand. Pendant la traditionnelle keynote 2025, le 20 mai, Google l’a prouvé. La firme a mis en avant une démonstration montrant l’IA en pleine action sur un Pixel 9 Pro.

On y voyait un utilisateur qui tentait de réparer son vélo. Astra lui a dégoté un manuel PDF, l’a ouvert dans une interface flottante, et a directement fait défiler la page jusqu’à la bonne section.

L’écran s’éclairait à chaque action pour bien guider l’utilisateur. L’assistant IA est ensuite allé lancer YouTube, a cherché une vidéo explicative et l’a lue sans aucune aide humaine.

Il est même allé fouiller dans Gmail pour retrouver une conversation précise. Et quand on lui a montré plusieurs seaux remplis de pièces détachées, Astra a su identifier le bon au premier coup d’œil.

Et ce n’est pas tout. Astra peut aussi passer des appels à votre place. Durant la démo, il a contacté un magasin de vélos pour demander si une pièce était en stock. Puis, il a rappelé l’utilisateur pour lui confirmer les infos. Le tout, de manière autonome.

Mieux encore ! Si quelqu’un interrompt la conversation, pas de panique. L’IA sait se mettre en pause et reprendre là où on l’avait laissé. Il a même une excellente mémoire. Lorsque l’utilisateur a parlé d’un panier pour chien, Astra s’est souvenu du nom de l’animal évoqué précédemment.

Bref, cette panoplie de fonctionnalités, Google la regroupe sous l’appellation « Action Intelligence ».

