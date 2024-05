Google dévoile Project Astra: l’IA qui va envoyer Siri et Alexa aux oubliettes

La conférence annuelle Google I/O attire déjà l'attention du public. Après les mises à jour de Gemini, le géant de la tech a lancé le Project Astra. Cette approche permettra à Google de se placer devant les meilleurs assistants virtuels du moment. Tout savoir.

Google a-t-il réussi à briser la barrière entre la réalité et la science-fiction ? Certains vont dire que le géant américain a accompli cette mission. En effet, le Project Astra remplit parfaitement les conditions pour créer un assistant virtuel complet. Une IA capable de communiquer avec son utilisateur, comme un véritable compagnon de vie. Bientôt, l'IA du film « Her », ou de la série « Star Trek » sera dans votre domicile.

« J'ai cette vision en tête depuis un certain temps »

Cette déclaration de Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind résume parfaitement les ambitions du géant américain. En effet, le Project Astra était déjà dans les coulisses de Google il y a plus de cinq ans. L'entreprise a alors choisi l'évènement I/O pour dévoiler cette innovation à la planète entière.

Cet assistant virtuel, connu aussi comme une IA multimodale, est capable de décortiquer les informations en temps réel. Ses capacités sont extraordinaires, disait Demis Hassabis. En effet, on peut utiliser cette IA dans toutes les tâches de la vie quotidienne.

Lors de la démonstration, des spécialistes ont demandé à l'IA de chercher des données sur internet, d'analyser des lignes de code, etc. La rapidité de cet assistant virtuel a ébahi la foule. En quelques secondes seulement, elle arrivait à répondre à l'utilisateur. C'est comme une discussion en temps réel avec une vraie personne.

Là, Demis Hassabis a réalisé un de ses objectifs de vie. Il y a quelques années, il a déclaré : « J'ai cette vision en tête depuis un certain temps. Nous aurions cet assistant universel. C'est multimodal, c'est avec vous tout le temps. Appelez-le comme le communicateur Star Trek, appelez cela la voix de Her, appelez ça comme vous voulez ».

Project Astra : l'assistant virtuel qui dépassera Siri et Alexa

L'ambition de Google ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Effectivement, le Project Astra ne se limite pas à répondre aux requêtes des utilisateurs. Sa capacité dépasse largement les outils les plus connus actuellement. La réputation de cette nouvelle IA repose alors sur sa réactivité, ainsi que sa précision.

« Nous avions des éléments de ce projet il y a six mois, mais l'un des problèmes était simplement la vitesse et la latence. Sans cela, la convivialité n'est pas vraiment là. Ainsi, depuis six mois, l'accélération du système a été l'une des tâches les plus importantes de l'équipe » explique Demins Hassabis.

Les autres annonces lors de la conférence Google I/O

Le Project Astra n'est pas la seule innovation de Google pour cette année. L'entreprise a aussi boosté Gemini. Vous pourrez désormais profiter de la performance de cette IA à travers Gemini 1.5 Pro. Ce n'est pas tout, car le géant américain a amélioré Google Lens, et les autres outils.

