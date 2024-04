Top des meilleures alternatives au VPN de Google

CyberGhost : Plus qu’un VPN, un bouclier invisible pour votre sécurité en ligne

On aime Interface fluide

Bonnes performances

Serveurs dédiés streaming/P2P

Support multiplateforme complet On aime moins Forfait mensuel assez cher

Application iOS peu fournie

CyberGhost Un bouclier invisible pour votre sécurité en ligne Voir l’offre

CyberGhost s’érige en solution de remplacement idéale au VPN de Google. Cette référence du marché vous offre bien plus qu’un simple VPN. CyberGhost déploie un véritable écosystème pour protéger votre vie en ligne. Son immense réseau mondial de plus de 8 000 serveurs vous garantit liberté et confidentialité absolues.

Grâce à ses outils antimalwares, antivirus et anti-tracking intégrés, naviguez l’esprit serein. CyberGhost bloque les menaces avant qu’elles n’atteignent vos appareils. Autre atout majeur : ses fonctionnalités dédiées au streaming et au téléchargement. Contournez les géo-restrictions et accédez aux catalogues censurés. Le tout, sans compromettre vos débits grâce à ses performances de haut vol. Avec son interface épurée, CyberGhost se prend en main en toute simplicité. La sécurité en ligne à la portée de tous.

Caractéristiques techniques