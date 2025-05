Google réinvente Internet : êtes-vous prêt pour l’ère des agents IA ?

À la conférence I/O 2025, Google a largué une mise à jour discrète, mais puissante. Ainsi, la recherche classique tire sa révérence. À sa place, une nouvelle génération d’agents IA débarque. Google veut que vous arrêtiez de chercher et commenciez à demander.

Depuis plus de deux décennies, Google règne sur Internet grâce à son moteur de recherche. Mais face à la montée en puissance de l’IA générative, Google pivote et opte pour des agents intelligents capables de naviguer, résumer, agir et interagir à votre place. Le Web ne sera plus seulement un lieu à explorer, mais un espace piloté par des IA qui font le travail pour vous.

Google change les règles du jeu avec les agents IA

Taper une requête dans Google donnait depuis toujours un mur de liens à explorer soi-même. Désormais, avec l’arrivée du mode IA accessible à tous aux États-Unis, c’est un agent IA qui s’y colle. Celui-ci fouille les pages, résume les informations, vous aide à faire vos courses en ligne, et même à gérer votre journée.

Qui plus est, avec le Projet Mariner, les utilisateurs Ultra bénéficient d’un agent hyperactif capable de mener jusqu’à dix tâches à la fois. Et puis il y a Astra, l’agent multimodal. Vous pouvez ainsi lui parler, lui montrer ce que vous voyez via la caméra, et il répond en temps réel.

Finally, we're so excited to bring Project Mariner capabilities to AI Mode in Search, Agent Mode in @GeminiApp, and as a standalone web app. This will allow the products you know and love to intelligently manage complex multi-step tasks on your behalf. https://t.co/H6IUpE0X5l pic.twitter.com/FPwpAw4eXd May 20, 2025

Par ailleurs, avec Deep Research, l’agent IA devient un vrai rat de bibliothèque numérique. Il visite des dizaines de sites web pertinents et vous livre des rapports détaillés, directement exploitables. Connecté à Gmail et Drive, il devient même un allié pour trier vos documents.

Est-ce une riposte à ChatGPT ?

Moi, je vois que l’essor fulgurant de ChatGPT a clairement mis la pression sur Google. Ce dernier a donc dû revoir ses plans. En 2024, ses premiers aperçus IA n’avaient pas convaincu à cause de résumés parfois farfelus. Mais en 2025, Google revient avec une vision plus mature, plus robuste, prête à bousculer le web.

Des agents IA trouvent l’info à votre place, qui achètent vos billets de concert ou commandent votre repas ? Même Microsoft embraye, avec un concept similaire du web agentique, où les IA interagissent entre elles via des protocoles comme Agent2Agent ou le MCP d’Anthropic.

Mais attention, si les IA résument les articles sans cliquer sur les sites, les éditeurs de contenu risquent d’y laisser des plumes. Moins de clics, c’est moins de revenus, et donc moins de contenu à résumer.

Et je ne vous parle pas de ces fameuses hallucinations IA, ces moments gênants où l’agent invente des infos. Même Demis Hassabis (PDG de DeepMind) reconnaît que les IA actuelles ont encore du mal avec la logique ou la cohérence.

Alors, Google veut donc parcourir le web à votre place, le résumer, le reformater, l’adapter à vos besoins. Une promesse de confort et d’efficacité, mais aussi un pari risqué pour l’avenir du web libre et des créateurs de contenu. Une chose est sûre ! L’ère des agents IA est lancée. Et vous, êtes-vous prêt à confier les clés de votre navigation à une IA ?

