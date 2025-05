Test NordLayer : la cybersécurité d’entreprise sans se compliquer la vie ?

Fiable, blindé et bourré de promesses, NordLayer se veut être la solution idéale pour les entreprises modernes. Mais est-ce que le service tient vraiment la route sur le terrain ? Pendant deux semaines, nous avons réalisé un test NordLayer en conditions réelles, pour voir ce qu’il a vraiment dans le ventre. Voici notre verdict.

Dans un monde où le télétravail, les accès multi-sites et les données sensibles se croisent en permanence, la sécurité réseau devient un cauchemar pour les entreprises… Surtout celles qui n’ont ni service IT étoffé, ni temps à perdre avec des solutions complexes. C’est là que NordLayer entre en jeu ! La promesse est alléchante : une solution de cybersécurité pro, pensée pour les PME, avec un déploiement rapide et une prise en main simplifiée.

Mais au-delà des jolies promesses marketing, nous voulions savoir ce que ça donne vraiment, au quotidien, dans un environnement d’entreprise hybride. Pas de test en labo ici : on a décidé de plonger ce VPN dans le grand bain, avec une vraie équipe, de vrais besoins et des enjeux de sécurité concrets.

L’idée ? Evaluer si cette solution peut réellement servir de colonne vertébrale à une stratégie sécurité moderne, sans transformer chaque admin en ingénieur réseau certifié.

NordLayer Un VPN d’entreprise pensé pour la cybersécurité moderne Voir l’offre Verdict NordLayer, c’est le chaînon manquant entre un simple VPN et une vraie stratégie de cybersécurité. Facile à déployer, stable et doté de fonctions avancées comme le ZTNA ou la segmentation réseau, il s’adapte bien aux équipes hybrides, même sans expert IT. Tout n’est pas instantané à prendre en main, mais une fois lancé, c’est un outil qu’on adopte vite. En résumé, notre test NordLayer montre que c’est une solution de cybersécurité robuste, idéale pour les PME qui veulent une protection avancée sans complexité inutile. On aime Intégration fluide avec outils SaaS et gestion des accès centralisée (SSO, API)

Support client réactif et compétent On aime moins Onboarding perfectible, nécessite parfois un accompagnement

Fonctionnalités clés observées pendant notre test NordLayer

NordLayer ne se contente pas d’être un simple VPN. C’est une véritable suite de sécurité, pensée pour répondre à l’ensemble des besoins d’une organisation moderne. Premier bon point : tout est centralisé dans une interface unique, accessible via le cloud. Cela permet une gestion centralisée des droits, des accès, et du monitoring sans avoir à multiplier les outils.

Le VPN d’entreprise repose sur le protocole NordLynx, maison mère de NordVPN, réputé pour sa vitesse et sa sécurité. Lors de notre test NordLayer, les connexions ont été instantanées, stables, sans ralentissement perceptible. Le tout peut être couplé à des passerelles privées avec IP dédiées, parfait pour les équipes qui doivent se connecter à des services restreints par adresse IP.

La segmentation réseau permet de cloisonner les accès entre équipes ou projets, un atout pour les entreprises qui veulent éviter les accès transversaux non justifiés. Côté sécurité, on retrouve une implémentation complète du ZTNA (Zero Trust Network Access), du Cloud Firewall, de l’analyse du trafic et des contrôles de posture des appareils. En somme, une couverture complète, sans être étouffante pour autant.

Mention spéciale aux intégrations : SSO (avec Okta, Google Workspace, Azure AD…), MFA, provisioning automatique… tout a été pensé pour faciliter l’adoption sans multiplier les points de friction. On sent que la solution a été conçue pour les entreprises qui veulent monter en puissance sans se noyer dans la technique.

Interface et expérience utilisateur : fluide, mais perfectible

Côté design, NordLayer joue la carte de la sobriété. L’interface est claire, réactive, et bien traduite. On s’y repère rapidement, même pour les profils non techniques.

En revanche, on aurait apprécié un accompagnement plus guidé lors du premier déploiement. Certaines fonctionnalités avancées, comme la segmentation réseau ou la gestion des politiques DNS, nécessitent un temps d’apprentissage. Rien de dramatique, mais pour un outil présenté comme « clé en main », l’onboarding pourrait aller un peu plus loin.

Une fois les logiques comprises, l’outil devient un vrai plaisir à utiliser : rapide, fluide, stable. Et surtout, les droits d’accès sont modulables en profondeur, ce qui est rare à ce niveau de prix.

Tarifs et rapport qualité-prix : pas donné, mais justifié

À première vue, NordLayer peut sembler un peu cher comparé à un VPN classique. Mais ce serait passer à côté de sa vraie nature : une solution de cybersécurité premium, avec un niveau d’intégration qu’on retrouve généralement chez les acteurs bien plus chers.

Voici la grille tarifaire actuelle :

Lite : 10$/mois/user (sécurité de base, fiable)

Core : 14$/mois/user (protection web + contrôle d’accès)

Premium : 18$/mois/user (ZTNA, segmentation, firewall)

Enterprise : sur devis, dès 7$/mois/user (à partir de 50 users)

Le plan Core est selon nous le meilleur point d’entrée, avec un rapport fonctionnalités/prix très honnête. Le fait que certaines briques critiques (comme le SSO ou le filtrage DNS) soient accessibles dès ce niveau est un vrai plus.

Intégrations et compatibilité : presque sans limites

NordLayer a été pensé pour s’intégrer facilement dans des infrastructures hétérogènes. Il fonctionne sur tous les OS majeurs (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) et s’adapte aux environnements hybrides et multi-sites. Côté intégrations, on retrouve tous les grands standards : Google Workspace, Okta, Azure AD, OneLogin, et même JumpCloud.

On a également testé son API via des outils comme Zapier pour automatiser certaines tâches (création d’utilisateurs, attribution de politiques, etc.). Résultat : ça marche sans accroc, et c’est un vrai argument pour les boîtes qui veulent intégrer NordLayer dans leurs workflows internes.

Support client : présent, compétent et réactif

Le support 24/7 répond vite, même en dehors des heures classiques. Chat en ligne, tickets, base de connaissances : tout y est.

On a testé avec une question sur l’IP allowlisting : réponse claire en moins de 5 minutes, avec capture d’écran à l’appui. Ils connaissent leur produit, ça se sent.

Sécurité et conformité RGPD : aucune fausse note

On parle ici de sécurité de niveau entreprise. On retrouve les grands classiques du secteur :

Chiffrement AES-256 / ChaCha20

VPN via NordLynx ou OpenVPN

Cloud Firewall, segmentation réseau, filtrage DNS

Analyse du trafic et contrôle des terminaux

Zero Trust appliqué en profondeur

Et côté conformité ? Les data centers sont certifiés ISO 27001, et la politique de confidentialité respecte les exigences du RGPD. En bref, on peut l’utiliser sereinement, même en Europe.

C’est du solide, avec une vraie logique « zero-trust ». Et ça colle avec les exigences RGPD. Rien à redire sur ce point.

Notre méthodologie de test NordLayer

Pour cet avis NordLayer, nous avons choisi une approche concrète, en conditions réelles. Notre objectif : vérifier si la solution peut s’intégrer facilement dans des usages quotidiens, sans profil technique avancé. On a simulé des situations variées : télétravail, bureau classique, déplacements, sur différents types de terminaux (PC sous Windows 7 et 11, MacBooks, smartphones Android et même via navigateur Chrome ou Firefox).

Dès le départ, nous avons activé les fonctionnalités essentielles : VPN NordLynx, segmentation réseau, Single Sign-On (SSO), filtrage DNS, cloud firewall. Le test s’est articulé autour de trois besoins clés :

Sécuriser l’accès aux données sensibles (cloud, serveurs internes)

Protéger les connexions réseau sur tous les terminaux

Simplifier la gestion des accès, tout en gardant une visibilité claire sur l’activité.

Nous avons ensuite enchaîné les scénarios concrets : accès à des documents partagés, connexion à des outils SaaS, configuration de règles d’accès par département… En bref, tout ce qu’on vit dans une organisation qui bosse vraiment. L’idée, c’était de pousser la plateforme dans ses retranchements.

Avis NordLayer : ce que les utilisateurs disent vraiment

Sur Trustpilot, les retours sont globalement très positifs. Beaucoup d’utilisateurs saluent une mise en place rapide, un support client réactif et un service largement au-dessus des autres VPN gratuits ou payants. C’est particulièrement apprécié dans les PME tech, qui cherchent une solution fiable sans se perdre dans la complexité.

Du côté de Capterra, le ton est similaire, avec un peu plus de nuances. Les fonctionnalités avancées, comme la segmentation réseau ou le Zero Trust, sont perçues comme puissantes, mais nécessitent un temps d’apprentissage. Néanmoins, la documentation fournie est jugée claire et bien structurée, ce qui aide à monter rapidement en compétence.

Ces retours valident ce qu’on a vécu : un outil puissant, bien conçu, mais qui demande un petit investissement initial pour être optimisé.

