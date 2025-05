NordVPN x Saily : voyagez léger, surfez sécurisé, restez libre

Ne laissez pas le Wi-Fi public, la surveillance ou les connexions instables perturber votre navigation. Avec l’offre exclusive NordVPN x Saily, profitez jusqu’à 3 Go de data mobile gratuits et la meilleure protection possible. Offre réservée aux abonnements 2 ans.

Dès aujourd’hui, tout abonnement de 2 ans chez NordVPN donne droit à de la data mobile gratuite sur Saily. Une navigation sécurisée, rapide… et désormais ultra-mobile.

Choisissez votre niveau de liberté :

1 Go offert avec le plan Standard pour 3,39 €/mois (81,36€ pour 24 mois)

5 Go offerts avec le plan Plus pour 4,39 €/mois (105,36€ pour 24 mois)

10 Go offerts avec le plan Ultime pour 6,89 €/mois (165,36€ pour 24 mois)

Et ce n’est pas tout : jusqu’à 3 mois gratuits sont inclus dans chaque formule, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Saily : une connexion instantanée, même à l’autre bout du monde

Plus besoin de chercher un revendeur local ni de craindre les frais d’itinérance. Avec Saily, vous installez une eSIM en 2 minutes, activez votre forfait à l’arrivée, et vous êtes connecté instantanément. Simple, fluide, sans friction.

Saily couvre plus de 200 destinations. De Paris à Bali, de New York à Cape Town, profitez de forfaits ajustés à votre besoin. Quelques méga pour envoyer un message, plusieurs gigas pour partager vos photos ou un volume XXL pour travailler sans interruption. Et la meilleure partie ? Vous conservez toujours la même eSIM : rechargez, changez de pays et reprenez votre surf là où vous l’aviez laissé.

L’interface, pensée pour aller à l’essentiel, vous guide pas à pas. Une alerte vous prévient dès que vous avez consommé 80 % de votre forfait, évitant toute coupure inopinée. Et si un souci survient, le chat support est disponible 24h/24 pour résoudre votre problème en un instant.

Au cœur de l’expérience, Saily vous offre la liberté de voyager léger tout en restant connecté, en toute sécurité. Fini les files d’attente, les pannes de réseau et les factures salées : votre trajet devient fluide, maîtrisé, et surtout, sans mauvaise surprise. Conservez le contrôle de votre connexion, où que vous posiez vos valises.

Reprenez le contrôle : sécurité, confidentialité et simplicité avec NordVPN

Naviguer en toute liberté, sans rien sacrifier à la sécurité ? C’est exactement ce que permet NordVPN. Dès l’activation, votre trafic est chiffré, votre adresse IP masquée et vos données invisibles aux regards indiscrets. Une interface claire, des performances haut de gamme et des fonctionnalités pensées pour vous garder toujours un coup d’avance.

Et pour les plus exigeants ? Le Double VPN, l’option Onion over VPN, le Kill Switch ou encore la protection contre les fuites DNS/IPv6 renforcent encore cette barrière invisible qui veille en permanence sur votre activité.

Ce n’est pas tout ! Avec la formule Ultimate, vous passez à un niveau de protection avancé : surveillance du dark web, stockage chiffré avec NordLocker, blocage des sites dangereux, traqueurs, pubs et malwares grâce à la Protection Anti-menaces Pro. Même hors ligne, même sans activer le VPN, vous restez couvert. En parallèle, NordPass gère vos mots de passe avec un chiffrement ultra-puissant, pour que chaque login soit à la fois simple et sécurisé.

Avec NordVPN, la cybersécurité cesse d’être un luxe ou une contrainte. Elle devient une évidence.

NordVPN x Saily : c’est le moment d’agir

Chaque clic est une décision. Avec NordVPN, ce n’est pas seulement un VPN que vous choisissez, c’est un monde ouvert, protégé, rapide et dès aujourd’hui, boosté avec de la data mobile offerte sur Saily. 1, 5 ou 10 Go selon votre plan.

Au programme : sécurité totale, connexion illimitée, avantage exclusif.

