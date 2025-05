Google I/O 2025 : le résumé des annonces IA qui ont choqué tout le monde

La conférence annuelle Google I/O 2025 s’est ouverte avec un message clair : l’intelligence artificielle est désormais au centre de tout. Pendant près de deux heures, Sundar Pichai et ses équipes ont enchaîné les démonstrations techniques et les annonces stratégiques.

Même si une grande partie des fonctionnalités s’adresse d’abord aux développeurs, le grand public n’est pas oublié. La firme a exposé des visuels 3D étonnants, une refonte de la recherche Google et des lunettes connectées bluffantes. De ce fait, Google pose les bases de ce que sera notre quotidien numérique dans les mois à venir.

L’événement Google I/O 2025 confirme aussi un changement de ton chez Google. L’entreprise ne veut plus seulement intégrer l’IA à ses outils, mais en faire l’interface par défaut de toutes nos actions numériques. Recherche, messagerie, productivité, création, collaboration… Tout est pensé pour que Gemini, Flow, Beam ou Imagen viennent fluidifier nos usages. Voici les cinq annonces les plus marquantes à retenir de cette édition 2025.

1. Beam : des appels vidéo transformés en échanges 3D

Parmi les démonstrations les plus spectaculaires de la conférence, Google Beam a clairement attiré l’attention. Cette nouvelle plateforme de communication vidéo utilise l’IA pour transformer un simple flux 2D en modèle 3D réaliste. Elle donne l’illusion d’un échange en face-à-face. Le rendu est impressionnant : le modèle suit les mouvements de tête au millimètre près, à 60 images par seconde. La sensation de profondeur crée une expérience de réunion bien plus naturelle.

Pour en bénéficier, il faut cependant un matériel spécifique, comme l’écran HP équipé de six caméras utilisé lors de la présentation. Beam vise clairement les entreprises et les environnements professionnels, au moins dans un premier temps. Google prévoit également d’y intégrer une traduction vocale en temps réel, afin de faciliter les échanges multilingues sans friction. Les premiers appareils compatibles arriveront d’ici la fin de l’année.

2. AI Ultra : une IA plus puissante, mais aussi plus chère

Avec AI Ultra, Google redessine ses offres IA en créant un abonnement ultra premium à 249,99 dollars par mois. Ce forfait s’adresse aux utilisateurs les plus intensifs, ceux qui veulent profiter des modèles les plus avancés comme Gemini 2.5 Pro Deep Think et Veo 3. Ce dernier s’agit du nouveau moteur de génération vidéo de Google. Il comprend aussi un forfait individuel YouTube Premium et 30 To de stockage répartis sur Photos, Drive et Gmail.

AI Ultra donne également un accès prioritaire à des projets expérimentaux comme Mariner, le futur agent de recherche assistée par IA. On y retrouve des versions dopées de NotebookLM, Whisk, Gemini dans Workspace, avec les niveaux de réponse les plus complets. Ce plan s’adresse à un public ultra-spécialisé, créateurs, développeurs ou analystes qui vivent et travaillent déjà dans l’environnement Google.

3. Recherche Google : plus fluide, plus visuelle, plus personnalisée

Le moteur de recherche de Google va changer en profondeur avec l’arrivée du Mode IA. Ce nouveau mode permet de poser des questions plus longues, complexes ou contextuelles. L’IA va les traiter en continu, sans repartir de zéro à chaque requête. Il permet aussi d’obtenir des réponses plus riches, moins dépendantes de liens externes. Google promet une IA qui vérifie ses réponses et adapte son langage, pour une expérience plus claire.

Autre nouveauté remarquable : la fonction “Essayer”, qui permet de tester un vêtement directement sur soi via une photo. Les résultats de recherche pourront également s’afficher sous forme de graphiques ou tableaux IA. C’est particulièrement utiles dans les domaines du sport, de la finance ou des projets scolaires. Le mode Contexte personnel arrivera cet été pour permettre à l’IA d’exploiter votre boîte mail et personnaliser les réponses.

4. Google Flow : un studio de création vidéo entre vos mains

Avec Google Flow, l’entreprise assemble ses outils IA de génération d’image (Imagen 4) et de vidéo (Veo 3). Le but étant de créer une plateforme de production audiovisuelle complète. L’utilisateur peut combiner contenus personnels et contenus générés pour créer des clips cohérents, structurés et visuellement percutants. Imagen gère la création d’images avec du texte parfaitement placé, tandis que Veo ajoute du son, des voix et des effets.

Le système permet d’ajuster les scènes, étirer des séquences, raccourcir d’autres, changer les angles de caméra, tout cela à partir de simples instructions textuelles. Google Flow cible les abonnés Pro et Ultra aux États-Unis. Il pourrait bien transformer la façon dont les vidéastes indépendants, influenceurs ou créateurs de contenu conçoivent leurs projets, avec une assistance créative à chaque étape.

5. Android XR : les lunettes intelligentes deviennent réalité

Enfin, Google a clos la conférence I/O 2025 sur une note futuriste mais tangible avec sa plateforme Android XR dédiée aux casques et lunettes connectées. La démonstration en direct d’une paire équipée de Gemini a impressionné : lecture de messages, reconnaissance d’images, suggestions contextuelles, tout cela en interaction naturelle. L’IA est capable de se souvenir d’un lieu visité, de créer un rendez-vous automatiquement et de guider l’utilisateur jusqu’au café de la veille.

Gentle Monster, Warby Parker et Samsung seront les premiers partenaires à lancer des lunettes compatibles Android XR. Les spécifications exactes et la date de sortie restent à confirmer, mais la promesse d’un assistant IA intégré à votre champ de vision semble plus proche que jamais. Une technologie qui pourrait faire basculer la réalité augmentée dans un usage quotidien.

Google I/O 2025 ne présente pas seulement des outils, mais une stratégie cohérente : centraliser tous les usages autour de l’IA, accessible via Gemini et ses dérivés. Que ce soit pour collaborer, chercher, créer, appeler ou même marcher dans la rue, l’IA devient le lien entre tous les services Google. Derrière chaque interaction, une brique IA est prête à vous répondre, et bientôt, peut-être, à vous devancer.

