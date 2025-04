Google dévoile les lunettes Android XR : le banger qui va remplacer les smartphones ?

Lors de la conférence TED2025, les premières lunettes connectées Android XR de Google ont été dévoilées en live. Découvrez la démo futuriste de Google et les super-pouvoirs de Gemini.

Les rumeurs couraient depuis un moment, mais cette fois, c’est officiel ! Google montre enfin ce qu’Android XR a dans le ventre lors de la conférence TED2025 à Vancouver. Dans la démo en direct, on peut voir des lunettes connectées capables d’afficher des applis, de comprendre ce que l’on regarde, et de répondre naturellement en plusieurs langues. Et le tout avec Gemini, leur IA maison intégrée. Autant dire que ça sent la fin du règne du smartphone.

Google sort les lunettes Android XR du turfu

Je viens de regarder la démo de Google sur ses nouvelles lunettes Android XR, et je dois dire que ce truc pourrait bien enterrer nos bons vieux smartphones.

Shahram Izadi (le boss de la XR chez Google) a mené la démonstration avec Nishtha Bhatia en mode utilisatrice. Celle-ci montre un prototype de lunettes connectées avec Android XR embarqué. Après avoir visualisé la démo, n’oubliez pas de partager votre avis sur ces lunettes Android XR dans les commentaires !

Misplace your things often? These AI glasses could help. In this live demo at #TED2025, computer scientist @izadi_shahram debuts Google’s prototype smart glasses, powered by the new @Android XR system. Watch the full demo here: https://t.co/F3Rugyig4C pic.twitter.com/7SPlrzThKW

Les verres sont donc compatibles avec des verres correcteurs. Les lunettes sont reliées à votre smartphone et capables de faire tourner toutes vos applis préférées. Je trouve que c’est pratique pour afficher vos notes de présentation pendant une conférence ou traduire un panneau en anglais.

Dans la démo, nous pouvons aussi retrouver Nishtha qui demande à Gemini, via les lunettes, un haïku. Puis, elle se retourne, pointe une étagère derrière elle. Ensuite, elle demande : « Tu as vu le titre du livre blanc derrière moi ? » Et Gemini le répète aussitôt. La même démo montre aussi Gemini retrouvant une carte-clé d’hôtel posée quelque part, expliquant un schéma, ou encore parlant hindi sans qu’on ait à changer la langue.

Android XR tourne aussi sur les casques de réalité mixte, comme le Project Moohan de Samsung, prévu pour la fin de l’année. Dans la démo, on voit Gemini aider dans Stardew Valley ou balancer une vue 3D immersive de Google Maps.

