Android XR : Google dévoile un nouvel OS pour remplacer votre smartphone par un casque !

Préparez-vous, car votre smartphone pourrait bientôt devenir un objet du passé. Ce 12 décembre, Google a dévoilé Android XR. C’est un tout nouvel OS conçu pour remplacer nos écrans par des casques et des lunettes connectés. Avec ce projet, la firme de Mountain View veut donc nous offrir une immersion totale et s’appuyer sur l’IA pour transformer notre quotidien.

Depuis des années, Google cherche toujours à repousser les limites de l’innovation technologique. Et Android XR fait partie de cette quête. Cet OS est spécialement élaboré pour les dispositifs immersifs comme les casques et lunettes intelligentes. Il promet une expérience fluide, interactive et intuitive. Travailler, se divertir, naviguer dans des environnements virtuels… Android XR ouvre la voie à un tout nouvel univers.

Google prépare Android XR pour remplacer nos smartphones

Google veut créer un OS qui remplace votre smartphone par un casque ou des lunettes capables de passer du virtuel au réel. Tout cela en un clin d’œil. Ainsi, la société collabore avec Samsung et d’autres grands noms de l’industrie afin de développer des appareils XR.

Les premières versions d’Android XR sont déjà accessibles aux développeurs. Par ailleurs, Google envisage un lancement commercial en 2025.

Mais alors, qu’est-ce que ce nouveau système d’exploitation apporte de plus que notre bon vieil Android pour smartphone ? Vous aimeriez sûrement que Google Maps vous guide en surimpression directe dans vos lunettes. Ou bien YouTube flottant juste devant vos yeux, ou encore une version de Chrome capable de gérer du multitâche multifenêtre en réalité augmentée. C’est exactement ce que promet Android XR.

Et ce n’est pas tout ! Google prévoit que les applications existantes du Play Store pour smartphones et tablettes soient compatibles avec ce nouvel écosystème. C’est un peu comme la stratégie d’Apple avec les applications iPad sur son Vision Pro.

L’intelligence artificielle au cœur de cette expérience

Ainsi, l’IA Gemini de Google sera directement intégrée dans Android XR. Qui ne rêverait pas de lunettes ou de casque qui puissent analyser ce qui nous entoure, d’anticiper nos besoins et de nous fournir les infos dont nous avez besoin en temps réel. Et si vous avez besoin d’une réponse instantanée ou d’un rappel visuel ? Hop, Gemini s’en charge.

« Nous pensons qu’un assistant numérique intégré à votre expérience XR est l’application phare pour le facteur de forme, comme l’étaient les e-mails ou les SMS pour le smartphone », a déclaré Sameer Samat, responsable de l’écosystème Android, lors d’une conférence de presse. Et franchement, je suis 100 % d’accord avec lui.

Le XR ? qu’est-ce que c’est vraiment ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) ou mixte (MR). XR regroupe tout cela, et même plus. Ainsi, Sameer Samat explique que « XR couvre tout un spectre d’expériences, de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et tout ce qui se trouve entre les deux. »

Avec Android XR, vous pourrez par exemple alterner entre une immersion totale dans un monde virtuel et une vue augmentée de votre réalité. Et cela en fonction de vos besoins.

Alors ? Google va-t-il enfin réussir avec les casques ? Je l’admets, Google n’a pas toujours eu de succès éclatants dans ce domaine. Vous vous souvenez des Google Glass, du Cardboard ou encore de Daydream ? Aucune n’a réellement réussi à s’imposer.

Cette fois, Google semble avoir appris de ses erreurs. La firme souhaite donc combiner la puissance de l’IA, un système ouvert et une stratégie hardware. Notamment, le projet Moohan avec Samsung, prévu pour 2025. Ainsi, Android XR pourrait bien devenir l’OS qui fera enfin décoller la réalité étendue.

Pour l’instant, tout cela en est encore au stade embryonnaire. Les développeurs commencent seulement à explorer Android XR. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir les premiers produits débarquer.

Et vous ? Êtes-vous prêt à échanger votre smartphone contre un casque ou des lunettes connectées ? Partagez vos avis sur Android XR dans les commentaires !

