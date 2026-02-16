Gemini 3 Deep Think : la nouvelle IA Google explose toute la concurrence

Après avoir été brièvement dépassé, Google revient sur le devant de la scène avec une mise à jour de Gemini 3 Deep Think. Le groupe reprend la tête grâce à des performances record en mathématiques, en programmation et en raisonnement avancé.

La bataille des intelligences artificielles ne ralentit pas. Et cette fois, Google reprend la tête sur les modèles les plus avancés du marché. La firme vient de mettre à jour Gemini 3 Deep Think et les scores impressionnants. Mais on voit déjà que cette IA n’est pas faite pour tout le monde. Elle vise un objectif précis, et c’est de résoudre les problèmes les plus complexes que l’humain puisse formuler.

L’IA de Google rivalise avec les meilleurs experts humains

Le principe de Deep Think reste le même. Au lieu de suivre une seule logique, le modèle explore plusieurs pistes de raisonnement en parallèle avant de produire une réponse. Cette approche est proche du travail d’un chercheur ou d’un ingénieur. Et elle lui permet de s’attaquer à des défis mathématiques et scientifiques de très haut niveau. À mon avis, c’est précisément ce type de fonctionnement qui rapproche l’IA des méthodes de réflexion humaines.

Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Sur le benchmark ARC-AGI-2, considéré comme l’un des tests les plus difficiles du secteur, le score du modèle est passé d’environ 45 % à près de 85 % en seulement trois mois. À ce niveau, Gemini 3 Deep Think se rapproche des performances des meilleurs spécialistes humains. Même progression sur Humanity’s Last Exam, où l’IA atteint 48,4 % sans assistance externe, dépassant largement les modèles généralistes concurrents.

Gemini 3 Deep Think is getting a significant upgrade. We’ve refined Deep Think in close partnership with scientists and researchers to tackle tough, real-world challenges.



And it’s pushing the frontier across the most challenging benchmarks, achieving an unprecedented 84.6% on… pic.twitter.com/5503F4FKcD — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 12, 2026

Les performances en programmation sont tout aussi impressionnantes. Avec un score Elo de 3455 sur Codeforces, Gemini 3 Deep Think se situe dans le top 0,01 % des développeurs mondiaux. En mathématiques, son résultat de 81,5 % aux Olympiades internationales équivaut à une médaille d’or.

Ce positionnement confirme ainsi que les modèles les plus avancés ne cherchent plus seulement à discuter ou résumer du texte. Je pense qu’ils deviennent progressivement de véritables outils d’expertise.

Gemini 3 Deep Think est puissant mais pas grand public

Alors que certains concurrents sont pensés pour un usage universel, Gemini 3 Deep Think est un modèle spécialisé. Google le présente comme un assistant de recherche fondamentale, destiné aux laboratoires, aux ingénieurs ou aux scientifiques travaillant sur des problèmes complexes.

Gemini 3 Deep Think n’a donc aucun intérêt pour des tâches classiques comme rédiger des notes ou organiser des idées. Son raisonnement est plus long, ce qui entraîne une latence plus élevée. Et son accès reste limité car il faut passer par l’abonnement Google AI Ultra, facturé 275 euros par mois.

Plutôt que de viser immédiatement le grand public, Google cherche ainsi à dominer les usages à forte valeur. Par exemple la recherche scientifique, la simulation, l’optimisation industrielle ou le développement avancé. Personnellement, je trouve cette approche logique. Ce sont des domaines où la performance brute compte plus que la rapidité ou le confort d’utilisation.

Des performances doublées pour un coût divisé

Par ailleurs, au-delà des benchmarks, Gemini 3 Deep Think cache peut-être sa plus grande avancée ailleurs, dans l’efficacité économique.

Selon les premières analyses techniques, Google a réussi à doubler la précision de Deep Think tout en divisant par cinq son coût de calcul. Sur une tâche complexe du test ARC-AGI, le traitement est passé d’environ 77 dollars à seulement 13,62 dollars.

Today, we updated Gemini 3 Deep Think to further accelerate modern science, research and engineering.



With 84.6% on ARC-AGI-2 and a new standard on Humanity’s Last Exam, see how this specialized reasoning mode is advancing research & development 🧵↓ pic.twitter.com/DZYQ3rg8uB — Google (@Google) February 12, 2026

Cette baisse change complètement la perspective. Aujourd’hui, Gemini 3 Deep Think reste un outil premium. Mais si cette logique se poursuit, je pense que ces capacités pourraient progressivement s’intégrer dans des modèles plus accessibles.

C’est probablement là que se joue la prochaine phase de la course à l’IA. La performance seule ne suffit plus. La capacité à produire des résultats avancés à moindre coût devient un avantage stratégique important. Selon moi, les acteurs capables de combiner puissance et efficacité économique prendront une avance décisive.

Gemini 3 Deep Think illustre ainsi une grande évolution du secteur. L’intelligence artificielle se divise désormais en deux mondes. Des modèles généralistes pour le quotidien, et des systèmes spécialisés capables de rivaliser avec les meilleurs experts humains.

Je pense que la question n’est plus seulement de savoir quelle IA est la plus intelligente, mais laquelle sera capable de rendre cette intelligence accessible à grande échelle. Pour les acteurs du marché, l’enjeu est donc de maîtriser la puissance, mais surtout le coût. Car, à mon avis, c’est ce facteur qui décidera quelles technologies quitteront les laboratoires pour transformer réellement les usages.

