Google Gemini 3 Deep Think : l'IA en avance sur son temps, pour 275€ par mois

Google franchit une nouvelle étape avec Gemini 3 Deep Think. Ce modèle de raisonnement surpuissant est parfait pour les abonnés les plus ambitieux.

Google poursuit son avancée dans l’IA en dévoilant Gemini 3 Deep Think. Ce modèle succède à 2.5 Deep Think et pousse encore plus loin les capacités de raisonnement. Disponible depuis le 4 décembre, ce système est réservé aux abonnés de la formule Google AI Ultra.

Gemini 3 Deep Think, la nouvelle pièce maîtresse de Google

À peine avons-nous eu le temps de digérer l’arrivée de Google Gemini 3 Pro. Ce dernier était déjà suffisamment performant pour déclencher une « alerte rouge » chez OpenAI. Et voilà que le géant dévoile Gemini 3 Deep Think.

Ainsi, Deep Think est capable de répondre correctement à 41 % des questions du benchmark Humanity’s Last Exam, l’épreuve la plus redoutée du secteur. Pour situer, Gemini 3 Pro, pourtant déjà leader, plafonnait à 37,5 %.

Selon Google AI Ultra, Gemini 3 Deep Think est « le mode de raisonnement le plus avancé » que ses équipes ont jamais conçu. Le modèle explore simultanément plusieurs pistes pour produire des réponses plus fines et mieux structurées.

Deep Think is our most advanced reasoning mode that explores multiple hypotheses simultaneously to give you an even more sophisticated output. pic.twitter.com/oHRX938Uyl — G3mini (@GeminiApp) December 4, 2025

Sur X, Google met d’ailleurs en avant quelques démonstrations que je trouve impressionnantes. Dont la capacité à générer des modèles 3D complexes qui est une compétence particulièrement rare pour un LLM. Qui plus est, Deep Think repose sur les variantes de 2.5 Deep Think qui avaient décroché une médaille d’or lors d’évaluations orientées “compétitions”.

Mais bien sûr, cette puissance a un coût. En raison des énormes ressources nécessaires pour le faire tourner, Deep Think se facture à 275 €/mois. L’offre Ultra vise donc les professionnels, les chercheurs et les développeurs qui ont besoin d’un modèle haut de gamme. Pour le grand public, Gemini 3 Pro reste accessible, en attendant un Gemini 3 Flash destiné aux requêtes rapides.

