Mr Beast entre en bourse : faut-il investir dans ce YouTuber qui vaut 5 milliards $ ?

Le roi de YouTube veut conquérir Wall Street. Mr Beast, déjà à la tête d’un empire évalué à 5 milliards de dollars, prépare l’entrée en bourse de sa holding Beast Industries. Est-ce une bonne idée d’investir ?

Ceux qui suivent Mr Beast depuis un moment savent déjà qu’il ne joue pas dans la même ligue que les autres. Avec une armée de plus de 300 millions d’abonnés, Jimmy Donaldson a bâti un véritable mastodonte du divertissement. Et pourtant, son prochain coup pourrait écraser tout ce qu’il a fait jusque-là. Il a déjà fait exploser les compteurs de YouTube, créé un parc d’attractions éphémère en Arabie Saoudite et rejoint le cercle très fermé des milliardaires. Désormais, MrBeast vise un tout autre terrain de jeu : la bourse.

Mr Beast en bourse : un empire prêt à exploser ?

Beast Industries est déjà une success story impressionnante sans même être cotée. Sa valorisation atteint près de 5 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires annuel avoisine les 400 millions d’euros. Oui, tout ça sans actionnaires publics.

On peut dire que l’arrivée de Mr Beast en bourse pourrait propulser l’entreprise dans une toute nouvelle dimension. D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois que le YouTuber ouvre une voie inédite.

Il est le premier à dépasser les 300 puis les 400 millions d’abonnés sur YouTube. C’est aussi le premier à franchir le statut de milliardaire et à transformer la plateforme en véritable empire entrepreneurial.

Alors, avec des marchés financiers en feu et un public mondial ultra-engagé, les conditions semblent réunies pour une introduction explosive.

Alors, faut-il investir ?

J’avoue, la tentation est grande. Car il s’agit d’un créateur qui transforme chaque projet en phénomène global. On parle d’une entreprise dont la croissance ressemble à un scénario hollywoodien. Mais aussi d’un public tellement massif qu’il pourrait devenir actionnaire lui-même.

Mais comme toujours en bourse, enthousiasme ne rime pas forcément avec garantie. Le business de Mr Beast est extrêmement dépendant de sa personnalité, de son rythme créatif, et d’un modèle qui repose sur des investissements colossaux pour produire des contenus toujours plus spectaculaires.

Quoi qu’il en soit, si cette entrée en bourse de Mr Beast voit le jour, elle sera historique. C’est certain. Pourtant, investir dans une entreprise aussi liée à un seul individu, même aussi puissant que le YouTuber, reste un pari audacieux.

Beast Industries a un potentiel monstrueux, mais aussi une dépendance énorme à l’énergie, l’image et l’imagination d’un seul homme. Bref, l’aventure sera passionnante à suivre. En revanche, ce ne sera clairement pas une action comme les autres.

