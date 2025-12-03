AECOM rachète Consigli, la startup d’IA qui automatise l’ingénierie

AECOM avance encore dans l’IA. Le géant mondial a mis la main sur Consigli, une jeune pousse norvégienne qui voit l’ingénierie comme un terrain idéal pour les algorithmes. Le montant est estimé à 390 millions de dollars.

Pour votre information, Consigli n’est pas une startup de plus dans le paysage nordique. Elle s’est imposée comme un « ingénieur autonome » capable de gérer une bonne partie des tâches techniques d’un projet immobilier. AECOM la connaît déjà, car les deux entreprises ont collaboré sur plusieurs opérations avant cette acquisition.

Consigli mise sur une IA conçue pour réduire la charge des équipes en phase de planification. L’entreprise assure que près de 80 % du travail d’ingénierie habituel peut passer entre les mains de ses systèmes. Les spécialistes humains peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation et les arbitrages complexes.

Cette technologie automatise l’ingénierie MPE avec une précision qui plaît aux promoteurs. Elle analyse les volumes et ajuste les espaces sans pause. Elle optimise aussi les unités pour éviter les erreurs en cascade.

La startup génère des dossiers d’appel d’offres complets avec une vitesse qui surprend même les équipes aguerries. Elle produit des plans accompagnés de stratégies système prêtes à l’emploi. Elle fournit des maquettes BIM de phase 3 sans conflit, accompagnées de bordereaux et de demandes de remboursement.

Les projets profitent d’une réduction de 20 % de la consommation de matériaux grâce à l’analyse intégrée. Cette baisse attire les acteurs du secteur, dans un monde où les coûts montent sans prévenir. Le calcul se fait rapidement, sans compromis sur la qualité.

Cette acquisition intervient au moment où l’IA occupe une place croissante dans l’architecture. Archinect a récemment échangé avec Cedar sur ce phénomène. Le mouvement gagne du terrain et transforme les méthodes de travail.

AECOM met donc la main sur une expertise qui pèse déjà dans le secteur, et qui risque d’accélérer la mutation des métiers techniques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.