Spotify Wrapped 2025 est là, et vous met en compétition contre vos amis !

Chaque année, Spotify nous rappelle nos petites obsessions musicales. Mais en 2025, la plateforme a décidé de pimenter tout ça. Wrapped n’est plus seulement un résumé, car c’est aussi devenu une compétition assumée avec vos amis.

Spotify retrouve son rituel annuel, et on replonge direct dedans. Vos genres, vos artistes, vos chansons, vos podcasts, tout est là comme d’habitude. Rien de nouveau sur ce point. Il reste exactement comme vous l’avez connu. Ce qui change cette année, c’est Wrapped Party, la nouvelle fonction qui transforme vos statistiques en compétition. Il ne s’agit évidemment pas d’un bonus. C’est un jeu qui peut lancer des débats ou même déclencher des défis.

Wrapped Party : un terrain où compétition et ego se croisent

Wrapped Party est un système qui attribue des distinctions selon plusieurs profils d’écoute. Vous écoutez des artistes peu connus ? Vous gagnez un badge. Vous vibrez sur le même chanteur depuis onze mois ? Encore un badge.

Spotify Wrapped 2025 introduces the ‘Wrapped Party’ feature which allows users to compare their listening stats with up to 9 other users. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/Y2E4k0O1UM — Pop Base (@PopBase) December 3, 2025

Vous passez vos journées un casque vissé sur la tête ? Vous pouvez bomber le torse. Mais surtout, vous pouvez enfin régler l’éternelle question : Qui écoute le plus de musique dans la bande ? Une question qui a déjà brisé plus de soirées que le débat qui conduit ? Bref, ça se voit bien que Spotify veut que Wrapped rime avec compétition, dès la première seconde où vous ouvrez l’application.

Et le meilleur dans tout ça, c’est que vos amis peuvent suivre vos trophées en temps réel. Ce qui transforme votre Wrapped en un championnat monté en deux clics. Attendez-vous donc à voir fleurir des captures d’écran partout.

Bad Bunny domine, encore une fois

Quatrième fois en cinq ans. Bad Bunny écrase encore tout le monde, comme si le classement mondial appartenait déjà à son nom. Et cette nouvelle victoire tombe juste avant son show au Super Bowl. Oui, celui qui a généré un énorme buzz en ligne sans même qu’il n’ait besoin d’ouvrir la bouche. C’est le timing parfait

Spotify Wrapped 2025: Top 10 Artists Globally 🌍



▫️ 1. Bad Bunny

▫️ 2. Taylor Swift

▫️ 3. The Weeknd

▫️ 4. Drake

▫️ 5. Billie Eilish

▫️ 6. Kendrick Lamar

▫️ 7. Bruno Mars

▫️ 8. Ariana Grande

▫️ 9. Arijit Singh

▫️ 10. Fuerza Regida pic.twitter.com/9nTwnOmTla — Kurrco (@Kurrco) December 2, 2025

Son album est aussi celui qui a le plus tourné dans le monde en 2025. Pas étonnant vu la fanbase gigantesque qui le suit. Pendant que vous vous battez pour gagner vos trophées Wrapped Party dans votre petite compétition amicale, Bad Bunny continue de régner sans effort sur le bilan global.

Mais le vrai twist, c’est que la chanson la plus écoutée de l’année ne vient pas de lui. Ni de Taylor Swift. C’est le duo improbable Lady Gaga x Bruno Mars, « Die With a Smile », qui prend la tête.

Côté podcasts, rien ne bouge. The Joe Rogan Experience reste au sommet. Spotify peut se dire que son investissement dans Rogan n’a pas été vain, vu les chiffres qui continuent d’exploser.

Si vous n’utilisez pas Spotify, vous ne pouvez pas générer votre propre Wrapped ni participer aux classements ou à la compétition avec vos amis. Toutefois, les autres plateformes comme Apple Music, Amazon Music ou YouTube ont leurs propres récapitulatifs annuels.

