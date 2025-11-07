Spotify Wrapped : vos amis vont pouvoir vous harceler chaque semaine

Chaque fin d’année, Spotify Wrapped déclenche les mêmes scènes. Les fans de rap se moquent des amateurs de pop. Ceux d’indie défendent leur originalité. Et tout le monde compare ses minutes d’écoute comme si c’était une compétition olympique.

Cette fois, Spotify veut prolonger la fête. Avant le grand récapitulatif de décembre, la plateforme propose désormais des statistiques hebdomadaires qui mettent vos goûts à nu.

Pour y accéder, ouvrez Spotify, cliquez sur votre photo de profil et consultez la section « Statistiques d’écoute ». Vous y verrez vos tendances du moment, vos artistes phares et les titres que vous écoutez le plus. Et bien sûr, tout cela est partageable sur les réseaux sociaux. Alors, prêt à assumer vos écoutes du dimanche soir devant les moqueurs qui vous servent d’amis ?

Attention, vos amis vont-ils connaître vos écoutes secrètes

Le nouveau tableau de bord musical de Spotify s’installe directement dans la barre latérale de votre page d’accueil. Accessible aux utilisateurs gratuits et Premium, il affiche vos artistes et morceaux préférés des quatre dernières semaines.

Vos données sont rafraîchies toutes les 24 heures. Autrement dit, votre passion pour les musiques de dessins animés ou pour Céline Dion n’aura plus le temps de se cacher très longtemps.

Ce nouvel espace ne se limite pas à lister vos habitudes. Il crée aussi des playlists personnalisées en fonction de vos écoutes récentes. Chaque semaine, Spotify y glisse un « coup de cœur » : une découverte musicale, un moment marquant, ou une statistique surprenante.

Spotify veut rendre ce suivi plus personnel. Dans son annonce, l’entreprise parle de « se rapprocher de la musique qui vous touche ». L’idée est de faire évoluer votre expérience comme une petite histoire musicale, mise à jour sans cesse.

L’expérience reste cependant perfectible. Pour l’instant, impossible de voir le temps total d’écoute dans le nouvel onglet Statistiques. Spotify indique que la fonctionnalité est encore jeune et qu’elle pourrait s’enrichir bientôt. En attendant, chacun pourra déjà s’amuser à observer l’évolution de ses tops hebdomadaires.

