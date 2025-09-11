Hourra ! Le lossless arrive enfin sur Spotify : tout ce que vous devez savoir

Il a donc fallu huit ans d’attente, de rumeurs et de promesses, mais enfin ! Enfin, Spotify déploie le mode lossless. L’option qui permet de bénéficier d’une meilleure qualité audio.

On l’attendait depuis tellement longtemps qu’entre nous, on n’y croyait plus vraiment. Depuis 2017, la rumeur d’une offre “haute-fidélité” sur Spotify circulait. En 2021, la plateforme avait même annoncé que ça arrivait « plus tard dans l’année »… Quoique, encore rien.

En mai 2024, on nous promettait que c’était presque prêt. Puis en juin, les bruits de couloir faisaient de nouveau surface avec des annonces si farfelues que personne n’a pris ça au sérieux.

Mais bref, en ce septembre 2025, la promesse se concrétise enfin. Spotify se met au lossless !

La bonne nouvelle, c’est que ce lossless de Spotify est…

Eh bien figurez-vous que l’audio lossless n’est pas réservé à une poignée de privilégiés ou à une offre cachée derrière un supplément mensuel. Pas de nouvel abonnement “Spotify HiFi” ni de “Music Pro” hors de prix non plus.

Tous les abonnés Premium vont pouvoir en profiter, et ce, sans débourser un centime de plus. Le déploiement va se faire progressivement dans 50 marchés au cours des deux prochains mois.

Les premiers servis sont l’Australie, l’Autriche, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les autres suivront rapidement. Et relax. Même promesse : les tarifs n’augmenteront pas d’un iota.

Mieux encore, pas besoin de surveiller frénétiquement son compte, la mise à jour viendra sonner à votre porte. Spotify a confirmé qu’une notification apparaîtra directement dans l’application dès que la fonction sera activée.

Côté pratique, l’option se cache dans les paramètres, au niveau du menu “Qualité multimédia”. Une fois activée, l’indicateur “sans perte” apparaîtra dans la barre de lecture et dans le sélecteur de connexion.

Histoire de vérifier si votre matériel suit la cadence, Spotify commence avec les appareils Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. Les systèmes Sonos et Amazon rejoindront la fête dès le mois prochain.

Avant de sabrer le champagne, un petit bémol s’impose

L’audio sans perte proposé par Spotify plafonne à 24 bits/44,1 kHz en FLAC. Pour les oreilles non averties, c’est déjà largement suffisant. Toutefois, du côté de la concurrence, Apple Music, Tidal et Qobuz visent plus haut. Ce, avec du FLAC en haute résolution pouvant grimper jusqu’à 24 bits/192 kHz.

Reste que la différence à l’écoute n’est pas toujours flagrante. Surtout si l’on n’a pas un système audio de luxe. Dans les faits, rares sont ceux qui sauront distinguer un 24 bits/44,1 kHz d’un 24 bits/192 kHz dans leur salon ou leurs écouteurs Bluetooth.

Bien entendu, en limitant ses ambitions techniques, Spotify laisse planer la possibilité d’un futur forfait deluxe pour les plus exigeants. On ne serait pas surpris de voir débarquer un “Ultra HiFi” avec un supplément à la clé dans quelques mois.

Et pendant que Spotify rattrape enfin son retard, un acteur majeur continue de bouder le lossless : YouTube. La plateforme de Google est la dernière grande scène musicale à ne pas proposer de streaming sans perte. Pire, aucune déclaration ne laisse penser qu’un tel changement est prévu.

