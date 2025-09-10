Silksong : comment débloquer le mode Steel Soul ultra difficile ?

Hollow Knight: Silksong n’a pas attendu bien longtemps pour pousser les nerfs des joueurs à bout. Ce titre de Team Cherry est réputé pour sa difficulté impitoyable. Et pourtant, certains estiment que ce n’est pas assez.

Oui, certains joueurs osent le dire. Vous aussi vous trouvez Silksong trop facile ? Nous avons une bonne nouvelle, puis une mauvaise. Il existe un mode plus impitoyable baptisé Steel Soul.

Normalement, il faut finir l’aventure au moins une fois pour y accéder. Mais un petit malin a découvert qu’il existait une manière plus rapide – et un peu tricheuse – de l’activer dès la première partie. (Nous allons y venir)

La mauvaise, c’est qu’il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se lancer là-dedans. Car une fois que vous avez goûté au Steel Soul, le moindre faux pas peut vous coûter des dizaines d’heures de jeu d’un seul coup. Je répète, il suffit d’une seule petite erreur, et c’est la fin de la partie pour vous.

Quel est le fameux code secret pour débloquer Steel Soul

Silksong reprend la tradition de son grand frère Hollow Knight avec son mode Steel Soul, pensé pour les plus téméraires. La règle est simple : si Hornet meurt, votre sauvegarde entière disparaît.

Pas de retour en arrière, pas de deuxième chance. Ce mode ne pardonne absolument rien. Certains succès du jeu demandent même de terminer Silksong à 100 % en Steel Soul, comme si la difficulté normale n’était déjà pas suffisante.

Heureusement, un joueur a découvert que ce mode pouvait être débloqué sans même avoir terminé le jeu une première fois. Pour l’activer, il suffit de passer par le menu Extras.

Ensuite, il faut taper une séquence bien connue des amateurs de rétro gaming. On parle bien sûr d’une variante du célèbre code Konami. Entrez Haut, Bas, Haut, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite.

L’écran clignote et, comme par magie, le mode Steel Soul apparaît, prêt à être sélectionné pour une nouvelle sauvegarde. Des joueurs l’ont déjà testé, et cela fonctionne parfaitement.

Difficile de dire si ce raccourci a été ajouté par Team Cherry comme clin d’œil ou comme cadeau aux vétérans. Le studio sait que beaucoup de fans rejoueront Silksong sur plusieurs plateformes. Et leur permettre de débloquer directement le mode le plus cruel semble logique.

