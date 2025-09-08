Nintendo Direct : un énorme leak révèle les futures bombes de la Switch 2

Les joueurs n’ont pas encore reçu l’invitation officielle, mais le bruit court déjà dans toutes les communautés. Un Nintendo Direct serait imminent. Rendez-vous le 12 septembre, apparemment !

Les indices viennent d’un habitué des fuites, Switch Force. Il parle d’un programme directement lié au chiffre 7. Les rumeurs s’enchaînent donc, et les insiders s’en donnent à cœur joie. Allons voir de quoi ils parlent.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le chiffre 7 au cœur des spéculations

Il faut avouer que ce chiffre attire toutes les convoitises. Dès son annonce, les regards se sont tournés vers Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Square Enix pourrait profiter du Direct pour officialiser la sortie du jeu sur la Nintendo Switch 2.

La promesse d’un tel titre sur la nouvelle console fait déjà saliver une grande partie de la communauté. Ce serait un signal fort, montrant que Nintendo veut accueillir des blockbusters capables de rivaliser avec les plus grandes machines du marché.

Mais le chiffre 7 peut aussi pointer ailleurs. Après sa récente apparition au State of Play, 007 First Light pourrait refaire surface dans une version pensée pour la Switch 2. Ce serait un coup marketing habile, puisque le retour de James Bond dans le jeu vidéo attire l’attention de tous.

L’idée d’incarner le plus célèbre des espions sur une console Nintendo aurait un parfum de nostalgie irrésistible pour les fans de la saga. Et si l’événement mettait aussi en avant un nouveau Paper Mario. Certains y verraient un clin d’œil parfait aux quarante ans de la moustache la plus connue du jeu vidéo.

Dragon Quest 7 refait aussi surface dans les discussions. L’arrivée de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake a ouvert la voie à de nouvelles attentes. Et l’idée d’un remake du septième opus séduit déjà.

Cela dit, Capcom pourrait aussi voler la vedette en annonçant Resident Evil 7 dans une version optimisée pour la Switch 2. Et pour couronner le tout, quelques rêveurs espèrent même l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 7 sur la console.

Not a soul has guessed the correct combo yet. What are your picks?🎰 https://t.co/TveQ5NQe1o September 6, 2025

Nintendo direct : un programme qui promet bien plus que des chiffres

Le Nintendo Direct, s’il est confirmé, ne devrait pas se limiter à des histoires de numéros fétiches. La firme japonaise remettra surtout en avant ses exclusivités maison. Et Metroid Prime 4: Beyond est l’un des jeux les plus surveillés.

Chaque nouvelle image provoquant un raz-de-marée d’enthousiasme. Un nouveau trailer pourrait donc enfin donner des réponses aux fans qui attendent ce titre depuis des années.

À côté de cette icône, Splatoon Raiders pourrait aussi occuper une place de choix. La licence multijoueur est un pilier pour Nintendo. Et un nouvel opus permettrait d’affirmer une fois encore sa popularité grandissante. Quant à Tomodachi Life : Une vie de rêve, son retour probable réjouirait tous ceux qui aiment les expériences décalées et légères.

Cependant, tout ne sera pas au rendez-vous. Certains espéraient la présence d’Ace Attorney 7, mais Switch Force a coupé court à cette théorie. Le fameux insider a confirmé que le jeu ne ferait pas partie de la fête. Et il ajoute même que personne n’a encore découvert le vrai trio de jeux liés au chiffre 7.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.