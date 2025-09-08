Silksong Map : tout savoir sur la carte du nouveau Hollow Knight

Dans un Metroidvania comme Silksong, la carte n’est pas un simple accessoire. Elle est indispensable. Mais inutile d’espérer l’avoir sans effort ! Il faudra un peu de stratégie pour rendre vos explorations efficaces.

Oui, jouer à Silksong demande un minimum de réflexion. Il est facile de se perdre dans les tunnels et recoins de Pharloom. Quelques astuces ne sont donc jamais de trop. Aujourd’hui, je vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur la fameuse carte de Silksong. Car il est impossible d’explorer le jeu correctement sans cette fonctionnalité.

À quoi sert la carte dans Silksong ?

Une carte dans Silksong n’est pas juste pratique. Elle devient vite indispensable pour savoir où aller et ne pas tourner en rond. Parce que le monde de Pharloom est immense et rempli de passages secrets. Il cache aussi pleins trésors à découvrir et d’ennemis redoutables.

En plus, chaque nouvelle compétence de Hornet permet d’accéder à des zones qu’on ne pouvait pas atteindre avant. Sans la Silksong map, il serait facile de passer à côté de lieux importants du jeu. Elle vous aide aussi à trouver des objets puissants, des ennemis et bien d’autres surprises qui rendent l’exploration encore plus excitante.

En gros, la carte vous guide, vous aide à planifier vos explorations. Elle transforme donc une aventure parfois frustrante en un vrai plaisir de découverte. Il est ainsi important de savoir où aller et où se trouvent les différentes parties de la carte.

Un monde à explorer, zone par zone

Dans Silksong, tout se mérite, y compris la fameuse carte. Il faut donc commencer par le commencement. Alors, vous débuterez votre aventure à Moss Grotto. Un point de départ verdoyant qui met immédiatement dans l’ambiance.

Ensuite, vous traverserez The Marrow, où se cache le marchand de cartes, avant de plonger dans les Deep Docks, sombres et aquatiques. Puis viendront les Far Fields, de vastes étendues qui changent du décor habituel. Suivies de Greymoor, plus hostiles et mystérieuses.

Après, vous découvrirez Bellhart, complexe à cerner au premier abord. Ensuite, direction Shellwood, où de nouvelles mécaniques de jeu vous attendent. Enfin, l’aventure culminera dans les Blasted Steps, un final épique qui mettra votre endurance à l’épreuve.

Au début, Silksong peut sembler déroutant, et c’est tout à fait normal. L’absence de carte au départ rend l’exploration un peu chaotique. Mais dès que vous quittez Moss Grotto pour traverser The Marrow, tout change.

En effet, au moment où vous rencontrez Shakra, la marchande et cartographe, vous pouvez acheter des cartes et des outils pour mieux explorer Pharloom. Notez qu’elle commence sa route à The Marrow. Mais elle se déplace légèrement à chaque nouvelle zone que vous découvrez.

Cela vous permet d’utiliser vos perles durement gagnées pour acquérir les objets essentiels. Et si jamais vous la perdez de vue, il suffit de retourner à Bone Bottom. Puis de monter sur la plateforme et de sonner la cloche pour l’appeler.

Et vous, avez-vous déjà utilisé la carte Silksong ? Si oui, comment vous a-t-elle aidé dans votre aventure ? Quelle a été votre partie préférée jusqu’ici ? Quelles astuces utilisez-vous pour ne pas vous perdre ? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.