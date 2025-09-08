007 First Light : le retour de James Bond sur PS5 et Switch 2, 30 ans après Goldeneye ?

30 après l’inoubliable GoldenEye 007, James Bond est prêt à faire vibrer une nouvelle génération de joueurs. L’arrivée de 007 First Light sur vos consoles promet une aventure explosive.

IO Interactive troque le costume de tueur à gages pour celui de l’agent le plus célèbre du monde avec 007 First Light. James Bond a peut-être un nouveau dossier. Et il pourrait bien contenir des secrets que l’on attend depuis plus de trois décennies.

Ce nouveau jeu d’action-aventure, inspiré de la célèbre licence cinématographique et littéraire, promet évidemment une immersion totale. Alors, les détenteurs de PS5 et Nintendo Switch 2 peuvent se préparer. Car avec le jeu, l’aventure ne manquera pas.

007 First Light : un retour qui fleure bon la nostalgie

Avant toute chose, sachez que 007 First Light n’est pas une suite à Goldeneye (1997). Il s’agit plutôt d’une nouvelle histoire d’origine. IO Interactive nous plonge cette fois dans la jeunesse de James Bond.

L’espion n’est pas encore la légende que l’on connaît. Il sort à peine de la Navy et entame sa formation au MI6. Nous allons donc découvrir un 007 plus brut, plus vulnérable, mais déjà redoutable.

À ce que l’on peut voir dans cette présentation, on sent déjà la montée d’adrénaline. La mission s’ouvre dans un hôtel de luxe, où Bond file discrètement un groom au comportement suspect. Puis, tout s’accélère. Il force l’entrée d’une voiture pour rattraper une cible, avant qu’une fusillade explosive ne vienne embraser l’écran.

Le détail que j’ai trouvé particulièrement malin est la fameuse « licence to kill ». Ce n’est pas juste un slogan. Bond l’obtient uniquement quand ses ennemis s’apprêtent à lui tirer dessus. Une mécanique qui ajoute une tension palpable et colle parfaitement à l’univers.

Et parmi les passages marquants dans 007 First Light, impossible d’oublier ce moment où l’agent secret pousse un adversaire dans le vide. Cela avant de se servir du malheureux comme amortisseur pour sa propre chute.

Un univers Bond fidèle à lui-même

Côté gameplay, IO Interactive reste fidèle à sa recette. Comme dans la série Hitman, plusieurs approches seront possibles pour atteindre vos objectifs, entre infiltration, action et stratégies diverses.

Évidemment, difficile d’échapper aux placements de produits. C’est le signe que l’univers James Bond ne se limite pas aux pistolets et aux Aston Martin. Mais bon, si ça peut financer de nouvelles missions explosives, je dis pourquoi pas !

Alors, ce sera pour quand ? Là, il va falloir prendre son mal en patience. Parce que 007 First Light ne sera pas disponible cette année. Le grand rendez-vous est fixé au 27 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games Store.

Toutefois, les précommandes sont déjà ouvertes. Et pour les plus rapides, l’édition standard à 70 dollars offre un petit bonus non négligeable. Une mise à niveau sera gratuite vers la Deluxe Edition.

Celle-ci comprend 24 heures d’accès anticipé, ainsi que des tenues exclusives et des skins pour vos armes et gadgets. Un avantage qui peut faire toute la différence pour les vrais fans d’espionnage et les collectionneurs de gadgets virtuels.

