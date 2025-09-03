La PS5 va devenir nulle en France… sans baisser de prix ?!

Coup dur pour les gamers ! Une nouvelle version de PS5 va bientôt faire son entrée en France. Le hic, c’est qu’elle risque fort de décevoir les fans de PlayStation, alors que son prix reste identique au modèle actuel.

Sony semble vouloir s’inspirer d’une technique bien connue dans l’alimentaire, la shrinkflation. Cette méthode qui fait payer le même prix pour moins de produits. En effet, en France, la PS5 verrait son espace de stockage réduit, sans aucune baisse de tarif. Un choix stratégique de Sony qui risque de ne pas passer auprès de sa communauté.

PS5 édition numérique : la place se réduit en France

À partir du 13 septembre 2025, Sony s’apprête à lancer une nouvelle version de sa PS5 Slim numérique, à en croire les infos de billbil-kun de Dealabs. Ce châssis E (modèle CFI-2100 serait plus compact, sans lecteur de disque, et qui garderait le même design global.

Mais le vrai changement concerne l’espace de stockage. Il passerait de 1 To à 825 Go. Une baisse qui peut sembler minime, sauf pour les gros joueurs. Car cela veut dire moins de jeux installés en même temps, et plus de jonglage entre les titres.

Prenons l’exemple de Call of Duty, il dépasse aujourd’hui 200 Go. Certains RPG avoisinent aussi les 120 Go. Les joueurs devront donc désinstaller et réinstaller leurs jeux plus souvent.

Cela peut faire perdre un temps précieux, notamment lors du téléchargement. Encore pire si la connexion n’est pas top. Pas vraiment l’expérience rêvée pour une console nouvelle génération, n’est-ce pas ?

Et le plus surprenant ? Cette nouvelle version de PS5 à 825 Go ne concerne que l’Europe et donc la France. Les États-Unis, eux, ne sont pas touchés, du moins pour l’instant.

Sony réduit l’espace, pas le prix !

Ce qui risque surtout de faire grincer des dents les fans de PlayStation, c’est le prix. Car même avec moins de stockage, cette nouvelle PS5 numérique Slim reste vendue 500 euros en France. Soit exactement le même tarif que la version équipée de 1To.

Le timing est difficilement défendable pour Sony. Parce que cette décision arrive à peine six mois après la hausse de prix des différents modèles. La console était passée de 450 euros à 500 euros en France.

Selon Dealabs, ce prix inchangé s’expliquerait par un besoin d’optimiser les coûts de production. Un contexte rendu encore plus compliqué par les taxes douanières imposées par Donald Trump cet été. Celles-ci ont d’ailleurs déjà des répercussions sur l’économie mondiale.

Côté communication, Sony semble préférer miser sur la transparence. La mention des 825 Go de stockage devrait être clairement affichée sur la boîte. Un minimum nécessaire, même si personne ne s’en réjouira.

Toutefois, la version classique de la PS5 avec le lecteur disque conservera ses 1To de stockage. Enfin, tant que Sony ne décide pas encore de changer ses plans.

