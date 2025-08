Votre PS5 est trop lente ? Voici comment la booster !

Une simple mise à jour ou un réglage réseau bien pensé suffit à booster la PS5 sans frais ni savoir-faire technique.

Même la PlayStation 5, ou PS5, finit par perdre en fluidité. Menus qui ralentissent, jeux qui saccadent, téléchargements à rallonge… Ces lenteurs ont souvent des causes simples : cache saturé, surchauffe liée à une mauvaise ventilation, paramètres réseau mal ajustés ou données fragmentées sur le disque SSD.

Deux réglages simples pour booster votre PS5

La règle d’or pour booster la PS5 est de garder son logiciel système à jour. Chaque mise à jour publiée par Sony apporte des correctifs de bugs, améliore la stabilité et optimise les performances.

Par exemple, celle de septembre 2021 a permis un gain de fluidité de 2 à 3 % sur des jeux comme Control ou Devil May Cry 5 Special Edition. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Système > Logiciel système, puis sélectionnez Mise à jour du logiciel système.

Une autre astuce efficace pour booster votre PS5 est d’activer le mode performance. Ce réglage privilégie une fréquence d’images plus élevée (jusqu’à 60, voire 120 FPS) au détriment de la résolution.

Contrairement au mode résolution, qui met l’accent sur les graphismes en 4K et le ray tracing, le mode performance améliore la réactivité et la fluidité. Il convient parfaitement aux jeux d’action comme Call of Duty: Black Ops Cold War ou Spider-Man: Miles Morales.

Pour l’activer, allez dans Paramètres > Données enregistrées et paramètres du jeu/de l’application > Préréglages du jeu, puis sélectionnez Mode performance. Ce réglage rend les mouvements plus fluides, les commandes plus nettes, notamment dans des jeux comme Demon’s Souls. Il peut également s’ajuster jeu par jeu.

Nettoyage malin et réglages réseau

Pour booster votre PS5 sans effort, pensez à vider le cache et à reconstruire la base de données. Une astuce souvent négligée. Avec le temps, les fichiers temporaires s’accumulent, fragmentent le stockage et ralentissent menus et chargements.

Éteignez la console, maintenez le bouton d’alimentation jusqu’au second bip (environ 7 secondes) pour passer en mode sans échec. Sélectionnez ensuite Vider le cache et reconstruire la base de données.

Cette opération, sans danger pour vos jeux ou sauvegardes, optimise le SSD interne. Certains joueurs notent jusqu’à 20 % de chargement en moins sur des titres comme Final Fantasy XVI.

Un autre point clé est la ventilation. Une PS5 mal aérée réduit ses performances pour éviter la surchauffe, causant saccades et baisses de FPS.

Placez-la dans un espace dégagé, loin des meubles ou murs et dépoussiérez régulièrement les évents avec une bombe à air.

Pour booster votre PS5 côté connexion, privilégiez le Wi-Fi 5 GHz. Par défaut, la console peut se connecter à la bande 2,4 GHz, plus lente.

Accédez à Paramètres > Réseau > Configurer la connexion Internet > Paramètres avancés, puis choisissez 5 GHz sous Bandes de fréquences Wi-Fi.

Attention, cette bande offre des vitesses plus rapides mais une portée plus courte. Si votre routeur est éloigné, testez la stabilité de la connexion pour éviter les coupures.

Petit bonus pour les possesseurs de PS5 Pro : activez l’option Améliorer la qualité d’image pour les jeux PS4 via Paramètres > Écran et vidéo. Une manière efficace de booster votre expérience sur d’anciens titres.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.