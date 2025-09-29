Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour octobre 2025

Les abonnés PlayStation Plus attendent chaque mois avec une impatience palpable la révélation des nouveaux jeux sur la plateforme. Sony a réussi un coup de maître pour l’automne 2025. La sélection de nouveaux titres pour octobre 2025 dépasse largement les attentes habituelles des joueurs. Je vous livre tout sans reserve !

Vue d’ensemble de jeux gratuits PlayStation Plus – octobre 2025

Le palier Essential reçoit trois ajouts majeurs disponibles dès le 7 octobre 2025. Le titre phare de cette sélection est sans conteste Alan Wake 2, un jeu acclamé de survival-horror. Il s’était même frayé un chemin jusqu’aux prestigieux Game Awards. Cet ajout est accompagné par l’hilarant simulateur chaotique Goat Simulator 3. Enfin, la pépite indépendante de puzzle, Cocoon, complète ce trio.

L’enrichissement des catalogues PS5+ ne se limite pas aux seuls jeux mensuels. Le palier Extra a déjà accueilli The Last of Us Part II Remastered le 26 septembre 2025. L’arrivée de ce titre coïncide stratégiquement avec l’événement annuel Outbreak Day, célébration majeure de la licence. Cette version inclut le nouveau mode No Return, une expérience roguelike à haute rejouabilité.

Les abonnés Premium verront l’arrivée de classiques intemporels plus tard dans l’année 2025. Trois titres mythiques rejoignent le catalogue Classics : les jeux de combat Tekken 3 et SoulCalibur 3, ainsi que le jeu d’aventure Tomb Raider Anniversary. Ces titres rétrogaming sont améliorés grâce aux fonctionnalités d’émulation modernes.

Alan Wake 2, chef-d’œuvre du survival-horror moderne

Considéré comme un chef-d’œuvre récent du survival-horror, Alan Wake 2 a été développé par Remedy Entertainment. Ce titre rejoint le PlayStation Plus Essential le 7 octobre 2025. Son ajout précoce représente un investissement significatif de la part de Sony. Ainsi, la firme renforce la valeur de son service de base en attendant la sortie de la PlayStation 6 dopée à l’IA.

L’intrigue déploie un thriller psychologique sombre et complexe. Elle se déroule treize années après la disparition de l’écrivain Alan Wake. Les joueurs incarnent l’écrivain piégé dans une dimension cauchemardesque appelée Dark Place. Il tente de s’échapper grâce à ses écrits. Parallèlement, l’agente du FBI Saga Anderson mène une enquête dans le monde réel. Elle étudie des meurtres rituels liés aux pages d’une histoire écrite par Alan Wake. Cette narration duale constitue le cœur du gameplay.

Sur PlayStation 5, le jeu propose deux modes d’affichage principaux. Le mode Performance cible une fluidité optimale à 60 images par seconde. Il utilise l’upscaling FSR 2 à partir d’une résolution de base mesurée aux alentours de 847p. Le mode Qualité privilégie quant à lui la fidélité visuelle et le rendu du feuillage. Il active aussi le ray tracing, mais fonctionne alors à 30 FPS.

Remedy a récemment introduit le mode Balanced pour la PS5 Pro. Ce dernier cible 40 FPS avec ray tracing. Cette nouveauté confirme l’effort continu d’optimisation sur la console. Par conséquent, les abonnés bénéficient d’une expérience technologique de pointe.

Goat Simulator 3, chaos absurde et coopératif hilarant

Dès le 7 octobre, Goat Simulator 3 rejoint la sélection Essential et apporte une dose d’absurdité bienvenue. Développé par Coffee Stain Studios, ce simulateur de chèvre déjanté se déroule dans un vaste environnement de type sandbox en monde ouvert. C’est la suite du titre original, célèbre pour ses glitches et son humour absurde.

Les joueurs contrôlent Pilgor, une chèvre féminine libre de causer le chaos total. La boucle de gameplay demande de compléter des quêtes loufoques pour améliorer son château. Les mécaniques de base incluent le saut, le coup de tête (ram) et la physique ragdoll. L’usage de la langue sert à lécher et traîner des objets à travers la carte.

De nombreux objets personnalisables peuvent être trouvés ou achetés. Ils offrent la possibilité de débloquer de nouvelles capacités. Par exemple, tirer des pizzas ou utiliser des bottes-fusées. Ainsi, le joueur enrichit progressivement son arsenal de folie.

L’attrait majeur réside dans son expérience coopérative. Le jeu autorise quatre joueurs à s’associer, en ligne ou en écran partagé local (splitscreen). Ce mode multijoueur amplifie le désordre. En revanche, les groupes privilégient souvent l’interaction chaotique plutôt que les objectifs de quête. Bien que le jeu vise les 60 FPS sur PS5, sa performance reste inégale. Les ralentissements et les bugs apparaissent fréquemment, surtout en splitscreen.

Cocoon, la pépite indie aux énigmes cosmiques

Acclamé par la critique, Cocoon s’impose comme la pépite indie de la sélection Essential. Développé par Geometric Interactive, ce studio a été cofondé par Jeppe Carlsen, concepteur principal de gameplay des célèbres titres Limbo et Inside. Le jeu a obtenu un score Metacritic exceptionnel de 90/100. Il s’impose, en effet comme un incontournable du genre puzzle.

Ce titre d’aventure et de casse-tête en vue de dessus repose sur une mécanique unique. Elle consiste à imbriquer différents environnements. Le joueur incarne un insecte aile investi d’une mission qui émerge d’une chrysalide. Il découvre et transporte des orbes sur son dos. Chaque orbe représente un monde distinct.

L’orbe porté confère des pouvoirs que l’aventurier doit utiliser pour progresser. La mécanique principale repose sur l’action de sauter entre ces différents orbes-mondes. Cette fonctionnalité, appelée world-leaping, constitue le cœur de la résolution des mystères cosmiques. Elle oblige le joueur à exploiter la puissance des orbes pour manipuler les biomechanics des environnements.

Le jeu se distingue par son style artistique épuré et ses graphismes saisissants. Ses animations impressionnent par leur fluidité. Son sound design atmosphérique reste unique. La conception sonore repose exclusivement sur des bruits synthétiques. Elle exclut donc tout enregistrement naturel.

The Last of Us Part II Remastered, L’AJOUT du catalogue Extra

Disponible depuis le 26 septembre 2025, The Last of Us Part II Remastered enrichit le catalogue PlayStation Plus Extra. Ce lancement coïncide stratégiquement avec le fameux Outbreak Day, une célébration annuelle de la franchise The Last of Us. Cette synchronisation maximise la visibilité et l’impact de l’ajout.

La version Remastered propose l’expérience définitive de l’histoire poignante d’Ellie et Abby. Elle tire pleinement parti des capacités de la PS5. Cela inclut des améliorations visuelles substantielles. De plus, l’intégration immersive des fonctionnalités haptiques de la manette DualSense enrichit l’expérience.

L’attrait principal pour les joueurs vétérans de la PS4 réside dans l’introduction du mode No Return. Ce mode de survie de type roguelike met les compétences du joueur à l’épreuve. Il enchaîne une série de rencontres aléatoires. La mort y reste permanente pour la durée de la run.

Les défis de No Return sont variés. Les joueurs choisissent leur progression via un tableau de liège dans une cachette. Ils affrontent quatre types de scénarios : Assault (vagues d’ennemis), Capture (saisir des provisions gardées), Holdout (défense de position) et Hunted (survie face à des renforts continus). Ainsi, la rejouabilité devient exceptionnelle.

Tekken 3, le monument du combat en 3D revisité

Attendu dans le catalogue Classics réservé aux abonnés Premium, Tekken 3 fait son grand retour. Initialement sorti sur la légendaire PlayStation 1, ce titre légendaire sera disponible plus tard dans l’année 2025. L’ajout de ce jeu s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la profondeur historique du catalogue.

Tekken 3 est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de combat en 3D de l’histoire. Il a introduit de nombreux personnages emblématiques. De plus, il a perfectionné le système de combat tridimensionnel. Les améliorations se sont concentrées sur l’importance accrue des déplacements en profondeur. Cela rend les affrontements plus dynamiques et techniques.

L’intégration au catalogue Classics propose une expérience modernisée. Les titres émulés sur PlayStation 5 bénéficient de fonctionnalités de confort inédites à l’époque. Les joueurs apprécient particulièrement la fonction de rewind. Elle autorise un retour en arrière de quinze minutes. Ainsi, elle offre une marge d’erreur bienvenue face aux défis punitifs.

De plus, les joueurs disposent de la possibilité de créer des save states. Ces points de sauvegarde instantanée facilitent la progression et l’expérimentation. Par conséquent, même les débutants peuvent s’attaquer au mode Arcade comme dans Donkey Kong Bananza sans frustration excessive.

SoulCalibur 3, un classique du combat en 3D à ne pas manquer

La collection Classics de l’abonnement Premium s’étoffe avec un autre géant du combat en 3D : SoulCalibur 3. Ce titre issu de l’ère PlayStation 2 est attendu ultérieurement en 2025. Développé par Bandai Namco, il reste célèbre pour son accent sur les affrontements à l’arme blanche. Ainsi, il complète parfaitement l’offre de jeux de combat rétro.

Contrairement à la série Tekken, SoulCalibur 3 propose des duels plus cinématiques et dramatiques. Le jeu est reconnu pour la richesse de son contenu hors ligne. Il inclut notamment un système de création de personnage extrêmement poussé. Les joueurs disposent ainsi de la possibilité de façonner leur propre combattant et d’explorer des styles variés.

Le titre est également connu pour son mode Chronicles of the Sword. Ce dernier combine stratégie en temps réel et action de combat. Il offre une expérience solo unique qui dépasse largement les tournois classiques. Ce mode à lui seul justifie l’intérêt des amateurs de contenu solo.

Enfin, l’arrivée de SoulCalibur 3 souligne l’engagement de Sony. L’entreprise souhaite fournir des expériences complètes de l’ère PS2 aux abonnés Premium. La sélection de combat, composée de Tekken 3 et de SoulCalibur 3, assure une couverture complète des styles de combat 3D. Elle répond donc aux attentes d’une audience nostalgique de l’âge d’or du jeu d’arcade et des consoles.

Tomb Raider Anniversary, une réimagination moderne du mythe

Avec Tomb Raider Anniversary, le catalogue Classics du palier Premium gagne une pièce maîtresse. Ce jeu constitue une réimagination moderne du Tomb Raider original de 1996. Initialement disponible sur PlayStation 2 et d’autres plateformes ludiques, il s’impose comme une référence du genre action-aventure.

L’épisode propose une aventure de plateforme et d’exploration exigeante. Elle met en avant l’archéologue Lara Croft. Les joueurs revisitent les niveaux emblématiques du Pérou et de l’Égypte. Cependant, les graphismes et les mécaniques de jeu ont été affinés pour une génération plus récente. Ainsi, le titre devient une excellente porte d’entrée pour découvrir les origines de la série.

L’inclusion de ce jeu d’aventure complète l’offre variée des classiques annoncés. Le catalogue Classics couvre désormais à la fois le combat intense et une référence majeure de l’exploration basée sur les puzzles. Cette variété garantit que l’offre Premium attire un large éventail de joueurs passionnés de rétrogaming.

Enfin, l’expérience des abonnés Premium bénéficie des fonctions d’émulation modernes. La fonction rewind autorise un retour en arrière immédiat. De plus, la sauvegarde à la volée donne accès à une progression plus souple. Ces outils réduisent la frustration liée aux séquences de plateforme précises et aux boss difficiles, typiques des jeux d’aventure de cette époque.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.