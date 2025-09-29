Cyberattaque des aéroports de l’UE : un premier suspect arrêté, qui est-il ?

Une cyberattaque a touché plusieurs aéroports de l’UE. Un premier suspect vient d’être arrêté au Royaume-Uni, mais l’enquête ne fait que commencer.

La semaine dernière, plusieurs aéroports du vieux continent ont connu une paralysie inattendue. Parmi les plus touchées figuraient Berlin, Bruxelles et Londres. Des centaines de vols ont dû être annulés ou retardés. Et pour cause, une cyberattaque visant Collins Aerospace, fournisseur majeur de systèmes d’enregistrement, a perturbé le fonctionnement des aéroports de l’UE.

Collins Aerospace en ligne de mire

Le 20 septembre 2025, les systèmes d’enregistrement de Collins Aerospace ont subi un assaut. Cette cyberattaque a rapidement semé le chaos dans plusieurs aéroports de l’UE.

Les passagers bloqués se sont ainsi retrouvés dans des halls encombrés, privés d’informations claires. Les compagnies aériennes desservant Berlin, Bruxelles et Londres ont été contraintes d’annuler de nombreux vols.

Le climat d’incertitude a persisté plusieurs jours. Très vite, les autorités de plusieurs pays ont ouvert des enquêtes.

Les premiers éléments évoquaient alors une attaque sophistiquée, possiblement orchestrée par un groupe de hackers expérimenté. Mais, aucun message ou revendication n’a été publié sur les forums du dark web, compliquant le travail des enquêteurs.

Les hypothèses vont d’un gang de ransomware à une opération d’intimidation plus large ciblant les infrastructures européennes.

Une première arrestation

Le Royaume-Uni a enregistré le premier progrès dans l’enquête. Le 24 septembre 2025, la National Crime Agency (NCA), agence nationale de lutte contre la criminalité, a annoncé l’arrestation d’un homme d’une quarantaine d’années.

Les enquêteurs l’ont interpellé à Londres dans le cadre de la cyberattaque visant Collins Aerospace. On le soupçonne d’infractions liées à la loi britannique sur l’utilisation abusive des ordinateurs.

Quelques heures plus tard, les autorités l’ont remis en liberté sous caution, le temps de poursuivre l’enquête.

Paul Foster, directeur adjoint de la NCA, a souligné que cette arrestation constituait une étape positive. Les investigations ne font que commencer.

Pour l’instant, aucune preuve ne permet de déterminer si l’homme arrêté appartient à un groupe criminel ou agit en tant qu’acteur isolé.

Les échos de la cyberattaque dans les aéroports de l’UE

Pendant ce temps, les aéroports de l’UE touchés continuent de subir les conséquences de cette cyberattaque. L’opérateur de l’aéroport de Berlin précise que la remise en état complète des systèmes prendra plusieurs jours.

Les techniciens sécurisent les logiciels, vérifient l’intégrité des données et tentent de prévenir tout risque de nouvelle infiltration. Les voyageurs restent confrontés à de longues files d’attente et à des retards persistants.

Pour l’heure, l’identité du groupe responsable reste inconnue. Aucun indice ne permet de relier ce piratage à un gang spécifique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.