Traduction instantanée sur WhatsApp : comment utiliser cette nouveauté ?

Vous aussi vous en avez marre de jongler entre WhatsApp et Google Traduction pour comprendre vos discussions ? Bonne nouvelle, Meta a finalement pensé à nous.

Désormais, plus besoin de copier-coller frénétiquement vers une application tierce ou de faire des captures d’écran pour suivre une conversation avec un ami étranger. La messagerie de Meta ajoute enfin un outil de traduction intégré, accessible à tous les utilisateurs de smartphones.

La traduction sur WhatsApp est disponible sur iOS et Android

Sur iPhone, la générosité est de mise avec dix-neuf langues compatibles, exactement celles déjà présentes dans l’application Traduire d’Apple. De l’arabe au vietnamien en passant par le coréen, difficile de trouver une langue manquante dans la liste.

Du côté d’Android, c’est plus modeste. Seuls six idiomes sont disponibles pour le moment. On retrouve néanmoins les plus courants comme l’anglais, l’espagnol ou encore le portugais. Bien entendu, de nouvelles langues seront ajoutées avec les prochaines mises à jour.

Le fonctionnement, quant à lui, est d’une simplicité enfantine. Un appui long sur le message, puis un petit clic sur “Traduire”, et hop, le texte apparaît directement dans la langue choisie. L’option, pour info, fonctionne aussi bien dans les discussions individuelles que dans les groupes.

Sur iPhone, il faudra répéter l’opération message par message. Les utilisateurs Android, eux, bénéficient d’une option pratique permettant d’activer la traduction automatique de l’ensemble de la conversation.

Meta insiste également sur un point sensible : la confidentialité. Contrairement aux applications externes qui envoient souvent les textes vers leurs serveurs, WhatsApp traduit tout en local sur l’appareil. Les packs linguistiques sont téléchargés sur le téléphone, et les discussions restent protégées par le chiffrement.

Reste une question en suspens : quand cette fonction sera-t-elle proposée sur WhatsApp Web ou l’application Windows ? Pour l’instant, aucune date n’est précisée. Meta se contente d’indiquer que la traduction n’est pas encore disponible pour tout le monde et qu’il vaut mieux maintenir l’application à jour pour être servi dès le déploiement.

