Ce pays futuriste a plus de robots au travail que… tout les autres pays combinés

Pendant que beaucoup parlent encore d’automatisation, la Chine a déjà franchi la ligne d’arrivée. Ce pays aligne plus de robots dans ses usines que tous les autres pays de la planète réunis.

La robotisation n’est plus une option pour Pékin, c’est une stratégie nationale. Avec plus de plusieurs millions de robots industriels en service, la Chine s’impose comme le cœur battant de la production automatisée mondiale. Dans l’automobile, l’électronique, les énergies vertes ou les biens de consommation, chaque secteur voit ses chaînes de montage transformées par des machines qui ne dorment jamais.

Pourquoi autant de robots dans ce pays ?

Selon le dernier rapport, la Chine est devenue la capitale mondiale des robots industriels. Aujourd’hui, on y compte près de 7,5 millions de robots en activité. C’est soit plus que le total combiné des États-Unis, de l’Europe, du Japon et du reste du monde.

En Chine, les salaires augmentent, la population active vieillit, et les entreprises locales cherchent à rester compétitives face aux géants mondiaux. Les robots sont donc la solution idéale pour ce pays. Ces machines travaillent sans pause-café, ne tombent pas malades et peuvent enchaîner les tâches 24h/24.

Toutefois, derrière cette vague de robots, Pékin veut dominer les technologies du futur, de l’intelligence artificielle à la production automatisée, en passant par les véhicules électriques.

Au départ, la majorité de ces robots servaient dans l’électronique et l’automobile. Mais aujourd’hui, on les trouve dans presque tous les secteurs. De la fabrication de panneaux solaires aux batteries, en passant par les biens de consommation. Les géants comme Tesla ou Apple s’appuient même sur ce réseau d’usines robotisées pour produire plus vite.

Bien sûr, devant cette robotisation massive, vous vous demandez aussi que devient la main-d’œuvre humaine ? Certains craignent que des millions d’emplois soient menacés. Mais d’autres rappellent qu’à chaque révolution industrielle, de nouveaux métiers apparaissent. Et la Chine mise sur la formation et le redéploiement des travailleurs.

Alors que d’autres pays hésitent encore à adopter la robotisation, la Chine trace sa route à toute allure. Elle n’attend pas le futur, ce pays le construit déjà, boulon par boulon, bras mécanique par bras mécanique. Et si le reste du monde veut rattraper son retard, il va falloir accélérer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.