La robotique médicale au secours du dépistage du cancer du poumon

Le système robotique ION révolutionne la biopsie robot-assistée du poumon en France. C’est une avancée médicale majeure pour le diagnostic précoce et le traitement mini-invasif du cancer du poumon.

Une avancée dans la lutte contre le cancer du poumon est en cours en France. L’Hôpital Marie-Lannelongue s’est associé au Centre International des Cancers Thoraciques (CICT) et au Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC). Ensemble, ils ont déployé le système de biopsie robot-assistée ION d’Intuitive. Cette technologie vise à améliorer le diagnostic et la prise en charge mini-invasive du cancer du poumon. Cette maladie compte parmi les plus meurtrières en France et provoque plus de 30 400 décès chaque année.

Un diagnostic précoce face à un enjeu de santé publique

Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer dans l’Hexagone. Ce chiffre s’explique en grande partie par un diagnostic souvent trop tardif, puisque 73 % des cas sont détectés à un stade avancé. Dans ce contexte, l’arrivée du système robotique ION représente un progrès significatif, notamment pour le dépistage précoce. En effet, il vient compléter les outils déjà en place pour garantir qu’aucune lésion identifiée ne reste sans diagnostic précis.

« ION a le potentiel d’améliorer la prise en charge précoce des cancers du poumon, afin de favoriser la mise en œuvre des traitements les plus appropriés pour les patients », souligne Steve Ricottone, Senior Directeur Europe Ion by Intuitive. Pour l’Hôpital Marie-Lannelongue, le CICT et le PSCC, l’enjeu est d’anticiper, d’innover et de soigner mieux.

La robotique au service d’un diagnostic de précision

Le système ION est conçu pour offrir un accès mini-invasif au poumon périphérique. Il utilise une navigation robotisée assistée par imagerie et une planification en 3D pour cibler avec précision les nodules pulmonaires, même les plus petits. Il intègre un cathéter ultrafin et articulé de 3,5 mm, guidé par fibre optique. Ce dispositif assure une visualisation exacte tout au long de la procédure. Cette technologie facilite le diagnostic histologique, mais également l’évaluation de nouvelles thérapies et le développement de dispositifs médicaux innovants. C’est un pas de géant pour les cliniciens confrontés à un nombre croissant de nodules détectés, notamment grâce aux programmes de dépistage.

Le Dr Amir Hanna, pneumologue à l’hôpital Marie-Lannelongue, explique que « ce partenariat stratégique renforce la position du CICT comme hub d’excellence européen en oncologie thoracique, permettant d’offrir aux patients un accès privilégié aux diagnostics les plus avancés et d’accélérer la recherche clinique ». Ce projet est soutenu par le Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC). Il s’agit ainsi d’un biocluster sélectionné dans le cadre du plan France 2030 pour son ambition d’accélérer l’innovation en oncologie.

Un écosystème d’innovation pour les patients

Au-delà de l’équipement, ce projet illustre une démarche collaborative de la médecine. Le CICT, en partenariat avec le Marie-Lannelongue Innovation Center, rassemble des expertises médicales, de l’ingénierie biomédicale et des acteurs de l’industrie pour explorer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Cette synergie est essentielle pour accélérer l’intégration de solutions de pointe au service des patients.

Comme l’affirme Eric Vivier, président du PSCC, cette première française « illustre parfaitement la mission du PSCC : rapprocher innovations technologiques et cliniques pour faire émerger de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques au bénéfice des patients atteints de cancers ». Ce déploiement positionne la France comme un leader européen dans l’intégration des technologies robotiques en cancérologie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



