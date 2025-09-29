IT : pourquoi la survie des entreprises en dépend ?

En 2025, l’IT n’est plus un simple support, mais un levier vital pour la compétitivité. Les entreprises qui négligent la transformation numérique risquent leur survie.

Selon Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology, l’informatique a définitivement changé de statut. En 2025, elle ne joue plus un simple rôle de support technique, mais se positionne comme un moteur de compétitivité et d’innovation. Les entreprises qui négligent cette transformation s’exposent à des retards irréversibles. Il ne s’agit plus de savoir si l’on doit adopter ces nouvelles technologies, mais de comprendre qu’elles sont la condition même de la pérennité et de l’agilité.

L’IA et le Cloud : les nouveaux piliers de la performance

L’intelligence artificielle a quitté son rôle d’automatisation des tâches répétitives pour devenir un véritable outil d’aide à la décision. Les agents autonomes sont aujourd’hui capables de collecter et d’analyser des données stratégiques. Cela offre aux entreprises un avantage décisif en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de relation client ou de conformité réglementaire. L’IA générative, quant à elle, redéfinit l’innovation pour permettre de simuler des scénarios complexes et d’optimiser les processus internes.

En parallèle, les infrastructures IT s’adaptent à cette nouvelle donne. Le cloud hybride et souverain s’impose comme une solution incontournable. Grâce à la combinaison cloud public, privé et infrastructures locales, les entreprises peuvent gérer leurs données avec l’agilité et la performance nécessaires. Elles peuvent, par la même occasion, répondre aux exigences de sécurité et de souveraineté des données. Cela offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un environnement de plus en plus connecté et réglementé.

La cybersécurité, de la réaction à l’anticipation

Avec la multiplication et la sophistication des attaques numériques, la cybersécurité ne peut plus se contenter de mesures réactives. Les entreprises doivent désormais adopter une démarche proactive. C’est nécessaire afin d’anticiper les risques et surveiller les menaces en continu. Les conséquences d’une faille peuvent être désastreuses. Cela va des pertes financières à une réputation durablement entachée. La protection des données est un enjeu stratégique, qui dépasse la simple fonction technique pour devenir un enjeu de survie pour l’organisation.

Les défis humains et organisationnels pour une transformation réussie

L’adoption de ces technologies ne se fait pas sans heurt. Pour Antony Derbes, plusieurs défis doivent être relevés. Le premier concerne l’intégration des systèmes hétérogènes. Il est essentiel d’éviter les silos et de permettre aux infrastructures existantes de cohabiter avec les nouveaux outils. Le deuxième est lié à la pénurie de talents. Les compétences en IA, cybersécurité et cloud sont rares, ce qui rend la formation continue importante pour maintenir la compétitivité. La gouvernance des données devient un enjeu fondamental. La multiplication des sources d’information et la complexité de la réglementation imposent des politiques strictes en matière de gestion et de confidentialité des données.

